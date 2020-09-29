Светофоры с «белыми» человечками и новые штрафы: все об изменениях в ПДД (Autonews.ru)

Новые сигналы светофора, проезд без шлагбаумов по платным трассам, необычный подход к штрафам: рассказываем, что изменится на дорогах в ближайшее время.

Автомобилистам подготовили новую порцию изменений на дорогах. Нововведения появляются очень быстро: чтобы не получить неожиданный штраф, нужно быть начеку. Autonews.ru рассказывает, на что нужно обратить внимание и какие важные события ждут водителей совсем скоро.

Светофор с белыми человечками

«Кто впервые видит, начинает жестко тупить». Так описали автомобилисты первые впечатления от нововведения на московских дорогах – светофора с дополнительной белой секцией с пешеходом. Он указывает поворачивающим направо под зеленую стрелку водителям о том, что сначала надо пропустить пешеходов. Один из первых светофоров с «белыми человечками», как заметили участники сообщества «Синие ведерки», установили на улице Краснобогатырская д.72с3 – рядом со зданием Мосгорсуда. «Первую неделю водители были сбиты с толку и не могли понять, что надо делать», – поделились очевидцы.

Как рассказали Autonews.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), по задумке, нововведение должно сэкономить время ожидания зеленого сигнала для всех участников движения. Светофоры с совмещенной фазой разрешают одновременное движение пешеходов и машин, водители которых поворачивающих направо. Об этом их информирует дополнительная секция с изображением пешехода и стрелки бело-лунного цвета.

Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский считает такой способ организации дорожного движения безопасным, понятным и удобным в части увеличения скорости потока, поскольку долгое ожидание «зеленого» сигнала не вынуждает участников движения нарушать ПДД.

«До 1 марта 2014 года водителям был разрешен поворот направо и налево и одновременный проход пешеходам, – напомнил в беседе с Autonews.ru Александр Шумский. – У нас же пошли по пути «нет пересечения переходов с транспортом, нет и проблемы», и запретили эти два действия в одной фазе светофора. В итоге это увеличило время ожидания и для водителей, и для пешеходов, которые стали чаще перебегать на «красный». В Москве фазы светофоров перенастроили, а в регионах практические везде все осталось по-прежнему. Сейчас это уже вторая попытка эксперимента, первый из которых «завернули» в ГИБДД около двух лет назад».

Отмена шлагбаумов на платных дорогах

Госдума 23 сентября в третьем чтении приняла поправки к закону об автодорогах, которые дают «зеленый свет» системе оплаты «Свободный поток». Так называемую систему free flow, впервые в России опробуют до конца года на новой платной трассе – ЦКАД. Всего по данным ГК «Автодор», на ЦКАД будет 12 рамок системы – она позволит водителям проезжать без остановок, а дорожникам отказаться от строительства пунктов оплаты и шлагбаумов. Оплачивать проезд можно транспондером T-pass.

Как уточнил в эфире радио «Автодор» зампредседателя правления госкомпании по ИТС и цифровизации Игорь Козубенко, съезды с трассы и на трассу останутся «барьерными», а все остальные участки трассы можно будет проезжать свободно.

Новые штрафы за неоплату проезда по платной трассе

До конца года в КоАП должна появиться новая административная ответственность – за неоплату проезда по платным трассам. Как уточнил зампредседателя правления ГК «Автодор» по ИТС и цифровизации Игорь Козубенко, планируется синхронизовать запуск платной трассы ЦКАД и появление новых штрафов, которые как раз и позволят администрировать наказание для нарушителей. Он уточнил, что пока в КоАП этой нормы нет. Планируется, что штраф за неоплату проезда на легковом автомобиле составит 2,5 тыс. руб., а на грузовом транспорте – 5,5 тыс. руб.

На ЦКАД будет опробована новая система взимания штрафа. Так, если водитель намеренно не оплатил проезд или у него случайно не сработал транспондер, такой нарушитель сначала получит извещение от ГК «Автодор» с суммой долга. Оплатить его можно будет в течение двух месяцев. И только потом нарушителя ждет административный штраф.

«В Австрии штраф за такое нарушение в рублевом эквиваленте составляет 9 тыс. руб., в Швейцарии – 25 тыс. руб., в Беларуси – 23 тыс. руб., поэтому российская система более лояльна, – уточнил Козумбенко. – Штрафы пока не приняты, это изменения в КоАП заработают с открытием дороги в один день».

При этом, по словам Козумбенко, проблема с иностранным госномерами пока не решена, поскольку организация платного проезда работает по общей системе.

Каршерингу научат в автошколах

Каршеринговый сервис «Делимобиль» начал интеграцию в обучающую программу автошкол. Пока все добровольно: партнерство в виде предоставления учебных материалов и изучения видеоуроков начнется в автошколах Нижнего Новгорода, Cамары, Тулы и Екатеринбурга. В скором времени также будет запущено партнерство с автошколами Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба «Делимобиля».

Стоит отметить, что изучение нового раздела о каршеринге в обязательном порядке не получится – для этого нужно на законодательном уровне вносить изменения в обучающие программы автошкол. Вместо этого с автошколами каршеринг прорабатывает вопрос проведения дополнительных обучающих курсов для автомобилистов с уже действующими водительскими правами. В дальнейшем это позволит проводить специальные тесты и экзамены для новичков-пользователей сервиса, чтобы подобрать для них индивидуальные тарифы на услугу.

Штрафовать за выделенки будут и в выходные

В Москве постепенно заканчивают работу по освобождению выделенных полос для общественного транспорта от висящих перед ними знаков с «молоточками». Это означает, что действующая продолжительное время поблажка, разрешающая автомобилистам ездить без штрафа в 3 тыс. руб. по выделенкам прекращает свое действие.

Для многих происходящее оказалось сюрпризом – чтобы избежать штрафов, автомобилисты начали резко маневрировать. В Департаменте транспорта столицы заверили, что пока постановления приходить не будут – там пообещали предупредить водителей заранее. Пока официальных сообщений об отмене льготы не было – требуются согласования изменений в ГИБДД. Однако, чтобы избежать путаницы в дальнейшем, лучше начинать привыкать к изменениям уже сейчас.

«Autonews.ru» направил запрос в Дептранс с просьбой уточнить, когда ожидается введение санкций.

Экзамен в ГИБДД по-новому

Тем, кто раздумывает о получении водительских прав, стоит поторопиться – с 21 апреля 2021 года практическая часть экзамена в ГИБДД все-таки усложнится.

Проверку первоначальных навыков управления на закрытых площадках в формате отдельного экзамена вступления изменений в силу в ГИБДД проводить больше не будут (нововведение не коснется мототранспортных средств). Водительские навыки кандидатов инспекторы начнут оценивать сразу в городе. Элементы, которые раньше можно было демонстрировать на закрытой площадке без других участников дорожного движения, придется выполнять в максимально приближенных к реалиям условиях.

Кроме того, не будет «натаскивания» и при прохождении городских маршрутов, которые были известны заранее. Так, если раньше в арсенале автоинспекторов было около трех стандартных маршрутов по городу, то теперь водители будут знать только перечень улиц и дорог, а также территорий, где им нужно будет проехать с экзаменатором. Когда и какой элемент нужно будет выполнить, решит на свое усмотрение сам экзаменатор.

Поправки в ПДД от Минтранса

В Министерстве юстиции проходят правовую и антикоррупционную экспертизу поправки в ПДД от Министерства транспорта. Изменения заработают в случае одобрения документа. Они, в частности, уточняют правила проезда по перекресткам с круговым движением.

Так, в ПДД уточняется, что водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся на перекрестке, который обозначен знаком 4.3 «Круговое движение», только при пересечении равнозначных дорог. А если на примыкающей дороге установлен знак приоритета (желтый ромб), то преимущество для потока сохранится и на круге.

Также предложена небольшая корректировка в правилах тонировки автомобилей. Согласно нынешним стандартам, стекла должны пропускать не менее 75% света, а по новым – 70%. При этом многие водители ошибочно решили, что действующий запрет на тонировку боковых стекол действовать не будет, но в Минтрансе в ответ на запрос Autonews.ru объяснили, что норма будет работать, как и раньше, для лобовых и боковых стекол.