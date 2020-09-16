Как в США: россиянам могут разрешить водить с 16 лет («Газета.Ru»)

В Госдуме предложили снизить возрастной порог для управления машиной до 16 лет. Автор инициативы депутат Василий Власов направил такое предложение в ГУОБДД МВД. По его словам, 16-17-летние россияне могут быть официально трудоустроены и жить отдельно от семьи, а машина может помочь «вовлечь больше молодежи в экономические процессы».

Разрешить российским гражданам водить машину по достижении 16 лет предложил депутат Госдумы Василий Власов. Соответствующее письмо парламентарий направил начальнику ГУОБДД МВД РФ Михаилу Черникову.

По мнению Власова, молодые люди 16-17 лет могут быть официально трудоустроены, учиться в другом городе и жить отдельно от семьи. Чем раньше они получат водительские права — тем больше молодежь будет вовлечена в экономические процессы, утверждает депутат.

По его словам, стремление получить свой автомобиль трансформируется у подростков в желание раньше начать работать и обрести финансовую самостоятельность. Кроме того, депутат выдвинул предложение позволить начинать обучение для получения водительского удостоверения категории B, начиная с 15,5 года.

МВД уже предлагало допустить несовершеннолетних россиян к управлению автомобилями, установив поэтапный доступ к машинам различных категорий. Сейчас учиться в автошколе и сдавать экзамены на получение категории B можно с 16 лет, а получать права — только после достижения совершеннолетия. В ведомстве отмечали, что до достижения 18 лет подростков можно допускать до управления машиной лишь в сопровождении опытного автомобилиста.

11 сентября СМИ сообщили, что МВД подготовило изменения по проведению экзаменов на получение водительских прав. С апреля следующего года будет отменен этап «площадки». Теперь сотрудники ГИБДД будут смотреть на навыки вождения обучающихся только в городских условиях.

Новое правило будет актуально для легковых, грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. В то же время «площадка» остается для проведения экзаменов среди мотоциклистов, водителей мопедов, квадроциклов и трициклов. Их аттестация будет проводиться на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов. Но есть другие изменения: в экзамен для категории B1 (квадроциклы и трициклы) специалисты включили новые упражнения на торможение, остановку и задний ход.

Что касается водителей автомобилей, то с ними во время экзамена в машине может находиться представитель автошколы и другие претенденты на получение прав.Экспе рты, которые готовили изменения, отметили в пояснительной записке, что отказ от «площадки» приведет к изменению подхода «автошкол при проведении практического обучения вождению транспортными средствами».

По мнению сотрудников МВД, в автошколах перестанут «натаскивать» на определенные виды упражнений на закрытой площадке». Кроме того, эти изменения приведут к подготовке будущих водителей «к управлению транспортными средствами в реальных дорожных условиях вне зоны «заученных» учебных маршрутов».

Составители изменений видят еще один плюс: будет сокращено время, за которое кандидат в водители получит водительское удостоверение. Изменения также коснутся и системы оценки навыков обучающегося в условиях дорожного движения и ошибок с учетом степени их влияния на безопасность. «Например, ошибки «не пристегнул ремень безопасности» и «использовал во время движения телефон» будут являться основанием для прекращения проведения практического экзамена», предупреждают в пояснительной записке к проекту.

Теоретическая часть экзамена также претерпевает изменения. Будет увеличено количество вопросов по основам безопасного вождения. Добавятся вопросы по основам психологии, в отдельный блок вынесут медицинские вопросы. Кроме того, водители, сдающие экзамен на права определенной категории, смогут отвечать только на «свои» вопросы про разные виды транспортных средств.

Кроме того, общее число задачи в экзаменационных комплектах будет увеличено до нескольких тысяч. Сейчас есть два комплекта для категорий AB и CD, в каждом из них по 800 вопросов. Каждый экзаменационный билет содержит 20 вопросов.

По новым правилам экзаменуемому достается билет с 50 опросами, однако пересмотру могут подвергнуть и количество ошибок, которые можно допустить.