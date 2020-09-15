«Отказываться от транспортного налога нельзя». Что будет с ценами на АЗС (Autonews.ru)

Акцизы, транспортный налог, нефтяные котировки и курсы валют – что сегодня влияет на стоимость автомобильного топлива и стоит ли ждать роста цен на заправках этой осенью.

Сразу несколько депутатов Госдумы перед началом сентябрьской сессии выступили с предложениями об отмене транспортного налога. Обсуждение темы породило множество слухов о резком удорожании бензина вследствие положительного решения по налогу. Мы выяснили, от каких факторов зависит стоимость российского бензина и есть ли реальные предпосылки к высоким ценам на заправках.

Особые экономические реалии

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, цены на автомобильное топливо в этом году могут сохраниться на текущем уровне. «За прошлый год у нас цены на бензин в среднем выросли примерно на 2%. На дизельное топливо примерно на том же уровне. Это ниже уровня инфляции. Я уверен, что и в этом году будут темпы роста не выше уровня инфляции, а может быть, просто сохранятся на текущем уровне», – заявил министр.

При этом уровень инфляции, по оценке государственных органов, не должен превысить 4%.

«На розничную цену у нас мало что может повлиять в ближайшее время. У нас работают свои экономические реалии. В некоторых регионах снизились оптовые цены, маржинальная доходность с рыночного бизнеса увеличилась. Но это все было скомпенсировано падением реализации. Насколько увеличилась доходность, настолько же упала реализация. Общая доходность осталась на старом уровне и любое снижение цен сейчас приведет к убыткам с точки зрения розницы. Нефтяные компании на сегодняшний день терпят реальные убытки при поставках топлива на внутренний рынок за счет того, что они должны платить большие выплаты по демпферу», – рассказал глава «Российского топливного союза» Евгений Аркуша.

Вслед за падением стоимости нефти в первой половине года снизились цены на бензин за рубежом, но в России этого не произошло. Налоговая система в стране устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на заправках остаются стабильными даже в условиях скачков цен на нефть. Достигается это за счет доли налогов в стоимости каждого литра топлива и так называемого демпфера – механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты. То есть при низких ценах на нефть НПЗ должны платить государству налог на сверхприбыль, поэтому не снижают цены на АЗС. Если же ситуация складывается обратная, то бюджет доплачивает компаниям, чтобы те не повышали цены. По оценке замминистра финансов Алексея Сазанова, нефтяники могут перечислить в бюджет страны в 2020 году 700 млрд рублей по демпферу при цене нефти $25-30 за баррель.

«Тут нечего обсуждать»

Согласно данным Росстата, средняя российская цена на автомобильное топливо по данным на 31 августа выросла до 45,73 руб. за литр. За последнюю неделю лета рост составил всего на 1 копейку. Рост цен на бензин был отмечен в 21 центре субъектов Российской Федерации, снижение было зафиксировано в семи субъектах. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

Несмотря на отсутствие каких-либо реальных подвижек к отмене транспортного налога, кроме заявлений и предложений депутатов, которые правительство постоянно отклоняет, российские автомобилисты всерьез обеспокоились возможным ростом стоимости топлива, так как прямая зависимость этого фактора от отмены транспортного налога все-таки существует. Однако глава «Российского топливного союза» Евгений Аркуша уверен, что отмены налога не будет.

«Эта тема об отмене транспортного налога обсуждается с 2013 года, многие депутаты используют ее, чтобы напомнить о себе. Но отмены налога не будет. Потому что правительство говорит четкое «нет». Гипотетически отмена транспортного налога могла бы привести к росту акцизов, а это в свою очередь неминуемо приведет к росту стоимости бензина. Но, учитывая, что этого никогда не будет, тут нечего обсуждать», – заявил Аркуша.

Депутаты и транспортный налог

Представители разных партий Госдумы действительно активно выступают за отмену транспортного налога. В конце августа такой законопроект внес депутат от «Единой России» Андрей Барышев, а в начале сентября в Госдуму поступил еще один похожий документ от группы законодателей из ЛДПР. Сообщалась также возможна дата отмены взимания налога – 1 января 2021 года.

В пояснительных документах депутаты указывают на двойное налогообложение водителей, поскольку, покупая бензин, автомобилисты платят акциз, а также раз в год обязаны платить транспортный налог. Главная несправедливость транспортного налога состоит в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик.

«В результате данный налог платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно и те, кто использует его лишь изредка», – говорится в последнем предложенном к рассмотрению документе.

Депутат Барышев также предлагает полностью отменить транспортный налог, поскольку это будет справедливо как для самих водителей, так и для распределения расходов на ремонт дорог. В случае с последним законодатель считает, что деньги на ремонт будут приходит как раз из акцизов на топливо, при этом умалчивая тот факт, что размеры акцизов все-таки привязаны к цене розничного бензина.

О том, что отмены транспортного налога в ближайшее время не будет, в беседе с корреспондентом Autonews.ru заявил председатель группы «За права автомобилистов» Общероссийского народного фронта Петр Шкуматов. По его словам, это нарушит систему финансирования дорожного строительства и содержания трасс.

«Каждый год на дороги требуется около 4 триллионов рублей. И эти деньги приходят как раз из акцизов на бензин и транспортного налога. Транспортный налог поступает в бюджет того региона, где его оплачивает водитель. Но этот доход размывается по остальным расходам, поэтому и финансирования на дороги не хватает. Полностью отказываться от налога нельзя, вместо этого его нужно пересмотреть и перераспределить. Например, владельцы электромобилей или машин с газобаллонным оборудованием сегодня не платят акцизы, так как не покупают бензин, но от их автомобилей дороги тоже изнашиваются», – считает Шкуматов.

А вот транспортный налог платят все, поэтому, по мнению эксперта, его отменять не стоит, важно только пересмотреть распределение средств в дорожных фондах.