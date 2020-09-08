General Motors получила 11% акций производителя электрогрузовиков Nikola («Ведомости»)

По условиям объявленной 8 сентября сделки между GM и Nikola последняя передает первой пакет своих акций на сумму в $2 млрд (для этого будет проведена допэмиссия) и право назначать одного члена своего совета директоров, а взамен получает доступ к комплектующим (в том числе батареям и топливным элементам) и производственным мощностям GM для проектирования и выпуска своей модели электропикапа Badger. Как отмечает Financial Times со ссылкой на представителей Nikola, это позволит компании сэкономить $4 млрд на стоимости батарей и электродвигателей и $1 млрд – на стоимости проектирования и сертификации комплектующих. А GM получит дополнительную выгоду в $2 млрд от контрактов на производство Badger и поставку батарей и топливных элементов, а также от причитающихся ей по условиям сделки 80% квот на выброс парниковых газов от продаж Badger.

«Nikola сразу же получает десятилетия опыта в поставке и производстве, сертифицированные, протестированные и готовые к производству комплектующие, проектировщиков мирового класса и доверие со стороны инвесторов. И самое главное – GM теперь заинтересована в успехе Nikola», – заявил основатель и исполнительный председатель Nikola Тревор Милтон.

«Это стратегическое партнерство с Nikola, ведущим новатором в индустрии, продолжает развитие наших новых батарей Ultium и топливных элементов Hydrotec. Мы увеличиваем свое присутствие в разных сегментах производства электромобилей и наращиваем объемы, чтобы снизить стоимость производства батарей и топливных элементов и увеличить прибыльность», – заявила генеральный директор GM Мэри Барра.

Ожидается, что GM и Nikola расширят сотрудничество и на другие модели стартапа – грузовики One, Two и Tre. Акции Nikola на новостях о сделке подскочили на внебиржевых торгах до открытия на 53%, GM – на 9%.

Nikola – созданный в 2014 г. в США стартап, который представил уже несколько моделей электрических грузовиков с питанием от батарей или водородных топливных элементов, но пока не произвел ни одного. При этом компания утверждает, что получила предзаказов уже на $10 млрд. К примеру, в августе 2020 г. Nikola заключила контракт на поставку 2500 мусоровозов крупной компании по переработке мусора Republic Services. В начале июня 2020 г. компания разместила свои акции на бирже NASDAQ. Рыночная капитализация на данный момент превышает $18 млрд.

Компания объявила о намерении выпустить свой первый водородно-электрический пикап Badger в феврале 2020 г. и начала собирать предзаказы в июне. Модель будет представлена публике в декабре, производство начнется в 2022 г. По заявленным на данный момент характеристикам модель превосходит всех конкурентов: мощность – 461 л. с. (пиковая – 919 л. с.), крутящий момент – 1329 Н*м, разгон до 100 км/ч – 2,9 с, буксировочная способность – более 3,5 т, запас хода – до 960 км. Агентство Bloomberg со ссылкой на Милтона оценивает Badger в $60 000–90 000. По мнению аналитиков, при такой цене пикап может быть конкурентоспособен на американском рынке, где пикапы традиционно пользуются популярностью. Глава Nikola выразил надежду, что однажды Badger сможет конкурировать с пикапом Ford F-150, который вот уже 43 года держит пальму первенства по продажам в секторе.

Однако подобные планы есть не только у Nikola. Конкурент Rivian Automotive заручился поддержкой Amazon и Ford (автогигант вложил в стартап $500 млн в апреле 2019 г.) и собирается наладить производство своей модели электрического пикапа к июню 2021 г. Сама Ford Motor обещает представить электрический F-150 к 2022 г., а Fiat Chrysler Automobiles задумывается об электрификации своего популярного пикапа Ram.