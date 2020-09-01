Процесс пошел: о возможности отказа от бензиновых и дизельных машин задумались и в России («Колеса.ру»)

Пока что вероятность введения ограничений начали обсуждать в одном регионе РФ – Сахалинской области.

Во многих странах мира власти либо обсуждают, либо уже пришли к решению о том, чтобы через определённый период времени ввести запрет на продажу на своей территории автомобилей с традиционными дизельными и бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Некоторые в том числе выступают против «полумер» и включают в список «запрещёнки» также гибриды. К примеру, власти Великобритании планируют ввести жёсткие ограничения в 2035 году. Однако от России все эти разговоры были очень далеко... до недавнего времени. Теперь вопрос подняли в Сахалинской области.

О возможном отказе от бензиновых и дизельных машин в регионе заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе доклада на открытии всероссийского патриотического молодежного форума «ОстроVа-2020». Как сообщает ТАСС, по его словам, за ближайшее десятилетие в регионе немало транспорта будет переведено на газовое топливо, также автопарк должен обновиться за счёт электромобилей. В итоге островной регион сможет «полностью отказаться от бензина и дизельного топлива».

По информации агентства, пока что в Сахалинской области числится всего 85 электрокаров. При этом всего в стране сейчас насчитывается 7925 «зелёных» легковых автомобилей (по данным Автостата на 1 июля 2020 года). То есть сейчас в регионе находится чуть больше, чем один процент от нынешнего, весьма скромного общего числа машин с нулевыми выбросами.

Кстати, на владельцев электрокаров в регионе уже сейчас распространяются льготы: транспортный налог для них снизили на 50%. Позже власти региона планируют и вовсе отменить эту ежегодную плату для всех проживающих в Сахалинской области собственников «зелёного» легкового транспорта. В дальнейшем здесь должно стать больше зарядных станций для электрокаров (в том числе передвижных заправочных комплексов).

Судя по статистике ГИБДД, большая часть электромобилей зарегистрирована в Приморском крае, здесь на 1 июля было 1138 «зелёных» машин. Далее следует Иркутская область (843 единицы). Тройку лидеров замыкает Москва с результатом 672 электрокара. На четвёртом месте находится Краснодарский край (566 шт.), на пятом – Хабаровский край (565 шт.). В первую десятку также входят Московская область (301 шт.), Новосибирская область (300 шт.), Амурская область (265 шт.), Красноярский край (223 шт.), а также Санкт-Петербург, где на учёте стоит 205 электромобилей.

Сейчас большую часть электромобилей в России (около 85%) составляют машины бренда Nissan. Далее следует Tesla, на их долю приходится всего лишь 6%. В свою очередь, «бронза» у Mitsubishi (чуть меньше 4,5%). Кстати, Ниссан планирует вывести на наш рынок свою электрическую новинку, которая была представлена в середине прошлого месяца – речь идёт о кроссовере Aryia. Срок начала поставок на наш рынок пока не сообщается.

Однако, стоит отметить, что инфраструктура для электромобилей в России развита, мягко говоря, слабо. На некоторых федеральных автодорогах не хватает даже обычных автозаправок, что уж говорить о зарядных станциях для «зелёного» транспорта.