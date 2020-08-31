Упростили процедуру: автомобили разрешили регистрировать в МФЦ («Газета.Ru»)

В России с 29 августа автовладельцы могут регистрировать свои транспортные средства в центрах «Мои документы». Теперь сотрудники регистрационных отделов ГИБДД будут находиться в офисах многофункциональных центров. Стоит отметить, что МФЦ осуществляют только прием и выдачу документов и регистрационных знаков – осмотр автомобилей, проверку, оформление документов и присвоение номеров проводит ГИБДД.

С субботы, 29 августа, автовладельцы могут регистрировать свои транспортные средства в центрах «Мои документы». Как рассказали в МВД, теперь сотрудники регистрационных отделов ГИБДД будут находиться в офисах многофункциональных центров. Стоит отметить, что МФЦ осуществляют только прием и выдачу документов и регистрационных знаков – осмотр автомобилей, проверку, оформление документов и присвоение номеров проводит ГИБДД.

С начала этой недели в России вступил в силу еще один закон, касающийся автовладельцев, – об индивидуализации тарифов ОСАГО. Теперь страховые компании могут оформлять цену полиса в зависимости от личностных характеристик водителей. В частности, страховщики могут учитывать качество вождения и соблюдение правил ПДД автолюбителями.

На расчет стоимости страхового полиса будет влиять группа факторов. Так, тариф может быть повышен для тех, кто грубо нарушал правила дорожного движения, правила эксплуатации автомобиля.Также пр идется заплатить больше за ОСАГО и тем, кто был наказан за управление автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, есть и другие факторы, которые могут определяться компаниями самостоятельно.

Но есть и факторы, которые страховщикам строго запрещено использовать при расчете тарифов ОСАГО. В этот перечень вошли национальная, языковая, расовая принадлежность, должностное положение, вероисповедание и отношение к религии. Все факторы, которые будут учитываться при расчете стоимости, должны быть перечислены на сайтах страховщиков.

Кроме того, с 24 августа произошло расширение базовых ставок тарифов ОСАГО для легковых авто физических лиц на 10% вниз и вверх, то есть рамки тарифа будут находиться в пределах 2 471 – 5 436 руб. Для авто юрлиц – на 20%, а для такси – на 30%.

В первых числах нынешнего месяца в России вступило в законную силу еще одно новшество – национальный стандарт на автомобильные и мотоциклетные номера. Изменения были внесены в стандарт ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования». Он определяет типы и размеры, а также технические требования к регистрационным знакам транспорта. ГОСТ разрабатывал Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ в 2017-2018 годах. При подготовке законопроекта были учтены предложения Министерств обороны и сельского хозяйства, заинтересованных граждан и организаций.

В Росстандарте пояснили, что неизменными остаются шрифты, структура и габариты основных типов регистрационных знаков. Из нововведений – теперь вводится тип знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления. Вместо заднего знака можно будет ставить «знак типа 1».

Для мотоциклов уменьшен размер знака, однако структура сохранена. Вводится новый тип номеров для дипломатических мотоциклов. Вводится дополнительный тип знаков для «внедорожного мототранспорта» – снегоходов и болотоходов, а также мотовездеходов.

Новый стандарт меняет также типы регистрационных номеров для мопедов, спортивных машин и ретро-автомобилей. Выдача знаков возможна после утверждения нормативов, которые регламентируют порядок регистрации вышеперечисленных транспортных средств.

Кроме того, дополняются требования к защите от фальшивок. Изготавливать знаки имеют право организации, получившие свидетельство, которое утверждает «изготовленный образец типов госрегистрационных знаков».

В июле нынешнего года в России начали выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: «водительское удостоверение», Permis de Conduire и Driving Licence. Таким образом российское удостоверение на право управления транспортным средством стало соответствовать Конвенции о дорожном движении от 1968 года. Эти права дают возможность ездить по территории 80 стран, ратифицировавших конвенцию, например – Турции, Ирана, ЮАР, Филиппин, Бразилии, Великобритании, Италии, Катара, Германии и других.