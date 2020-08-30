ММАС-2020, который отменили: каких автомобилей мы лишились (Autonews.Ru)

Самый дорогой российский внедорожник, важные новинки АвтоВАЗа, премиум из Китая и другие модели, премьеры которых отложены или уже состоялись без автосалона Московский автосалон, который должен был пройти в срок с 26 августа по 6 сентября, не состоится. Об этом было объявлено еще весной в разгар пандемии коронавируса, когда власти объявили запрет на любые массовые мероприятия, а автомобильный рынок испытал сильное падение. Даже если бы все ограничения на текущий момент были бы сняты, выставка все равно бы не состоялась, так как к мероприятию такого масштаба участники готовятся сильно заранее. Нельзя сказать, что ММАС, интерес к которому последние годы сильно упал, готовил ряд интересный премьер, но несколько важных для рынка машин мы так и не увидели. Более того, эти премьеры теперь вообще перенесли на неопределенный срок, и не факт, что их успеют показать до конца 2020 года. Aurus Komendant

Внедорожник российской люксовой марки обещали представить в сентябре 2020 года в рамках Московского международного автосалона, но после его отмены премьеру перенесли чуть сразу на год. Как заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, предсерийный образец покажут осенью 2021 года: «Серийное производство Komendant должно начаться в 2022 году. Объективно, мы сможем показать уже предсерийный образец следующей осенью, чтобы в марте — апреле 2022 года запустить производство». При этом сам автомобиль уже существует, в базе Росстандарта есть патентные изображения, а тестовые прототипы не раз замечали на дорогах России и Европы. Как и седан Senat, внедорожник оснастят гибридной силовой установкой с турбомотором объемом 4,4 л с электрическим двигателем и 9-ступенчатым «автоматом». Суммарная отдача агрегатов составляет 600 лошадиных сил. Lada Largus

Премьеру обновленного фургона из-за отмены салона переносить не стали, а в продаже он появится осенью. Если не считать внедорожников, фургон Lada Largus последним в легковой линейке марки сохранял прежний облик. Обновленная модель получит, наконец, переднюю часть кузова в фирменном X-стиле с новой радиаторной решеткой, капотом и эмблемой. В салоне появится приборная панель в стиле Renault Duster и сенсорная медиасистема, как у моделей Renault. Список опций пополнят камера заднего вида, датчики парковки спереди и сзади, а также подогрев задних сидений. Гамма двигателей останется прежней: вазовские моторы объемом 1,6 л (87 и 106 л.с.) с пятиступенчатой механической коробкой передач. Lada Vesta

Как и в случае с внедорожником Aurus Komendant, премьеру модернизированной Lada Vesta перенесли на следующий год. Примечательно и то, что вазовцам до сих пор удается хранить в секрете информацию об изменениях флагмана. Известно лишь, что модель получит светодиодную оптику и более совершенную медиасистему, не исключены и некоторые внешние изменения. Самый ожидаемый апгрейд — интеграция французского турбомотора объема 1,3 л в паре с вариатором, который сейчас ставится на Renault Arkana и обновленный Kaptur. Не исключено, что этот агрегат дополнит нынешнюю гамму моторов, в которой помимо собственных двигателей объемом 1,6 и 1,8 л есть и французский атмосферник 1,6 мощностью 113 лошадиных сил. Kia Rio

ММАС-2020 должен был стать площадкой для презентации обновленного седана Kia Rio питерской сборки, но теперь компании придется провести премьеру для журналистов, которая пройдет в середине сентября. Впрочем, о машине уже известно довольно много. У нее будет более вычурный дизайн специально для нашего рынка, спортивные элементы внешней отделки и пересмотренные комплектации. Новые бамперы увеличили длину машины на 20 мм, фары в старших комплектациях — полностью светодиодные, на крыше появился «плавник» антенны, а сзади — эффектные диффузоры. Моторы останутся прежними: атмосферники рабочим объемом 1,4 и 1,6 л (100 и 123 л.с.) с механической коробкой передач либо с шестиступенчатым «автоматом». Genesis GV80

Дебют суперкроссовера марки Genesis фактически уже состоялся — в середине августа модель представили в рамках закрытого мероприятия для клиентов. Цен и комплектаций пока нет, но уже сейчас ясно, что по части оснащения GV80 будет одним из самых богатых автомобилей сегмента больших кроссоверов. Модель построена на новой платформе с классической компоновкой агрегатов и адаптивным шасси, которая может быть как задне-, так и полноприводной. GV80 оснащается бензиновыми турбомоторами объемом 2,5 л (305 л.с.) и 3,5 л (375 л.с.), а также дизелем V6 с отдачей 278 сил. Все — с новейшим восьмиступенчатым «автоматом». CheryExeed TLX

В конце мая китайская компания Chery зарегистрировала в России полупремиальный бренд CheryExeed, но продажи новых машин пока так и не начались. Хотя изначально планировалось, что первый автомобиль марки кроссовер CheryExeed TXL выйдет на рынок в конце лета. Длина модели составляет 4775 мм, то есть она играет в сегменте Kia Sorento Prime. Начальным станет турбомотор 1,6 мощностью 186 л.с., который работает в паре с преселективной семиступенчатой коробкой. Позже гамму пополнят двухлитровые моторы мощностью 220 и 249 лошадиных сил. Привод — передний или полный. Zetta