Западные автоконцерны попросили беспрецедентных льгот для СПГ-автомобилей («Ведомости»)

Участники рынка предложили до 2025 г. отменить ввозные таможенные пошлины и утилизационный сбор для импортного коммерческого транспорта на сжиженном природном газе (СПГ), говорится в материалах Аналитического центра при правительстве к круглому столу, прошедшему 20 августа с участием представителей федеральных министерств. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил участник круглого стола. СПГ в качестве топлива применяется для тяжелых грузовиков – седельных тягачей, – пошлину и утильсбор предложено обнулить именно для них, пояснил сотрудник автопроизводителя. Цель меры – развитие рынка СПГ-транспорта до появления в России отечественных аналогов такой техники, говорится в документе.

Предложение исходит от иностранных производителей СПГ-тягачей, его поддерживает «Газпром», уверяет один из собеседников «Ведомостей». «Обнуление или ослабление пошлин для техники на СПГ в первую очередь поспособствует наращиванию потребления СПГ внутри страны, нежели развитию соответствующих технологий в отечественном автомобилестроении», – считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Это была бы беспрецедентная мера: больше ни один вид импортируемого автотранспорта не освобожден от пошлин и утильсбора.

«Пошлина на импорт тягачей составляет 5% от их стоимости, утильсбор – от 850 000 до 1 млн руб. СПГ-тягач примерно на 3 млн руб. дороже дизельного, поэтому отмена утильсбора компенсировала бы треть этой разницы», – рассказал представитель Volvo Trucks. По расчетам компании, снижение поступлений в бюджет будет незначительным: выпадающие доходы составят около 1 млрд руб., или менее 0,3% от ежегодно собираемого утильсбора. В абсолютных цифрах один СПГ-тягач стоит от 9 млн до 12 млн руб., добавляет сотрудник одного из автоконцернов.

181 тысяча автомобилей на газовом топливе была зарегистрирована в России на конец 2018 г., приводятся в материалах Аналитического центра данные МВД. Практически все они работают на сжатом или компримированном газе, а не на СПГ. Из них 102 000 – это легковые или легкие коммерческие автомобили, 61 000 – грузовые и 18 000 – автобусы. Коммерческие автомобили и автобусы на сжатом газе в России помимо «Камаза» производит группа ГАЗ, последняя также разработала пассажирский автобус «ЛиАЗ», который скоро пойдет на тестовую эксплуатацию

СПГ в качестве моторного топлива в России пока практически не используется. Одна из главных причин – отсутствие сети криоАЗС (СПГ-заправок). Согласно госпрограмме «Развитие энергетики» до 2030 г. в России должно появиться 200 таких заправок. По инициативе «Газпрома» в России много лет действует программа по развитию сети газовых заправок для транспорта, работающего на сжатом или компримированном природном газе (КПГ). В частности, автобусы в нескольких регионах переводятся на газомоторное топливо. Сейчас в России около 500 газозаправочных станций, их количество удвоилось с 2013 г. Сеть КПГ-заправок принадлежит «Газпрому», кроме того, для него это дополнительный рынок сбыта газа. Единичные газозаправки позволяют заправить грузовики и СПГ-топливом.

СПГ по сравнению со сжатым газом более продвинутая технология. 1 л СПГ соответствует 5 куб. м газа, что дает больший эффект на единицу объема бака или баллона, пробег с полным баком СПГ больше, чем с газовым баллоном в 2–2,5 раза, объясняет сотрудник автоконцерна. При этом газовое топливо дешевле дизеля, говорит представитель «Камаза»: например, пробег самосвала «Камаз-65115» при заправке на 1000 руб. природным газом составляет 130 км, а дизтопливом – 45 км. Стоимость газовых грузовиков «Камаза» выше дизельных на 10–20% в зависимости от модели и эта разница компенсируется более низкой ценой газа за год эксплуатации, добавляет он.

3 млрд руб. планирует направить бюджет в 2020–2024 гг. на развитие сети криоАЗС (СПГ-заправок), согласно госпрограмме «Развитие энергетики». Деньги пойдут на субсидирование строительства СПГ-заправок, на каждый такой объект инвестор получит по 60 млн руб. субсидий

«Инфраструктура СПГ-заправок может развиваться только при наличии некоего критического количества автомобилей. Без большого автопарка внутри страны этот рынок будет стагнировать», – говорит Беспалов. «Обнуление ввозных таможенных пошлин на СПГ-транспорт обеспечит снижение их цены на внутреннем рынке и рост их доступности <...> Но мера может также ограничить возможности развития отечественного производства такого автотранспорта», – говорится в материалах Аналитического центра при правительстве.

Единственный в России тягач на сжиженном газе производит «Камаз», пока выпущено лишь несколько штук. Обнуление пошлин и утильсбора сильнее всего ударило бы именно по «Камазу», говорят сотрудники нескольких автопроизводителей. «СПГ-тягач – абсолютно новый проект, но мы уже готовы начать серийное производство. «Камаз» выпускает транспорт на сжатом газе больше пяти лет, выпущено свыше 10 000 грузовиков и автобусов более чем 40 моделей. Технологически газомоторные и СПГ-тягачи не сильно отличаются», – рассказал представитель «Камаза». Предложение по обнулению пошлин и утильсбора он не комментирует.

Иностранные производители не видят рисков для «Камаза». «Сегмент газомоторной техники (на КПГ и СПГ) пока составляет менее 1% от всего рынка тяжелых грузовиков в России. Для быстрого развития сегмента необходимо сделать газовую технику более привлекательной и доступной в сравнении с дизельной. С целью нарастить рынок газомоторной техники, увеличить потребление природного газа в транспорте и дать российским грузоперевозчикам возможность почувствовать преимущества этой техники достаточно принять подобные меры на временной основе», – говорит представитель Scania в России. По его мнению, такая мера не навредит российским производителям, ведь продажа их техники субсидируется, а рост конкуренции сыграет на руку всем. «Отмена пошлины не приведет к созданию искусственного конкурентного преимущества для импортеров, так как российские грузовики на СПГ будут получать 2,5 млн руб. промсубсидии и не платят пошлину. Ценовое преимущество в любом случае будет у российской техники», – согласен представитель Volvo Trucks. Поддерживает идею обнуления пошлин и сборов и компания Iveco: инициатива позволит расширить парк работающей на газе техники и повысить потребление газа.

Представители Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга и компании «Газпром газомоторное топливо» не ответили на запросы «Ведомостей».