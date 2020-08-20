Глобальные продажи в июле показывают широкое, но хрупкое восстановление (REUTERS)

Регистрации в Западной Европе в июле упали на 5,7%, сообщила LMC Automotive, которая прогнозирует по результатам года снижение в регионе на 24%.

Согласно новому отчету аналитической фирмы LMC Automotive, в июле продажи автомобилей во всем мире упали на 6,8%. Мировые авторынки демонстрируют признаки широкого, но хрупкого восстановления после коронавирусных блокировок. Большинство аналитиков прогнозируют ежегодное снижение продаж автомобилей не менее чем на 20% при общем объеме продаж около 70 миллионов.

В конце июня LMC ожидала 20-процентного снижения мировых продаж до 70 млн, а производства - примерно до 71 млн единиц. Однако потом LMC заявила, что трудно оценить реальное состояние рынка: "Одним из важных аспектов скорости восстановления продаж был сдерживаемый спрос, который сам по себе маскирует текущий уровень силы рынка".

Число регистраций в Западной Европе в течение месяца упало на 5,7%, а меры стимулирования помогли рынку вернуться к предпандемическим темпам продаж. В то же время продажи в Восточной Европе выросли за месяц на 17%. Западная Европа показала самый большое падение за год из всех рынков, отслеживаемых LMC, со снижением на 36%.

LMC прогнозирует, что продажи в Западной Европе в этом году упадут на 24% до 10,85 млн автомобилей. В прошлом продажи в Западной Европе были стабильными с 2016 года, колеблясь между 13,95 млн и 14,3 млн. Это небольшое улучшение по сравнению с концом июня, когда LMC прогнозировала падение на 26%.

Другой аналитик, базирующийся во Франции, Inovev, сказал на прошлой неделе, что продажи во всей Европе упадут в этом году в диапазоне от 25 до 35% - с учетом таких ключевых факторов, как объем государственных субсидий и прогрессирование COVID-19.

Сильный скачок в Китае

Китай продолжил свое" V-образное " восстановление, сообщила LMC, с ростом продаж на 13% в июле против роста на 6,6% в июне, поскольку заводы отменили летние перерывы, чтобы наверстать упущенное производство. Июльский показатель продаж достиг 31 млн автомобилей, что является самым высоким показателем с сентября 2017 года. Уровень продаж в мае, июне и июле был выше, чем в последнем квартале 2019 года, сообщает LMC. Китайские продажи оставались в «красной зоне» в течение года, однако упали всего на 15%.

LMC прогнозирует, что продажи легких автомобилей в Китае в этом году упадут на 9,5%, причем особый риск составляют автопроизводители в «нижней части таблицы продаж» и «стартапы EV». Топ-10 игроков в этом году увеличили свою долю на рынке до 60% по сравнению с 50% в 2016 году.

Япония и Южная Корея также показали относительно сильные результаты, причем японские продажи упали на 14% по сравнению с низким показателем в мае (минус 45%), однако, как сообщает LMC, недавний рост числа случаев COVID-19 угрожает восстановлению этого рынка.

Продажи в Южной Корее выиграли в начале года от снижения акцизного налога; это снижение было сокращено в конце июня, что несколько повредило темпу продаж, но сохранило его на высоком уровне. За год продажи в Южной Корее выросли на 8%, так как страна смогла сдержать распространение вируса без долгих и болезненных блокировок.

Продажи в США в июле упали на 11%, но цены выросли в среднем на 393 доллара, а программы стимулирования продаж дилеров остались неизменными, сообщает LMC. За год рынок упал на 22%.