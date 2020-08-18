Водителям разрешили чинить машины б/у запчастями. Но радоваться еще рано (Autonews.ru)

Рулевые рейки, подушки безопасности, глушители и компоненты тормозной системы – Минпромторг передумал запрещать использование подержанных запчастей в ремонте машин.

Министерство промышленности и торговли России отказалось от предложения ввести запрет на повторное использование целого ряда подержанных запчастей для автомобилей. Речь идет о повторном использовании при ремонте машин старых рулевых реек, глушителей, компонентов тормозной системы, подушек безопасности (если они вмонтированы в рулевое колесо), ремней безопасности в сборе, иммобилайзеров, каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров, а также газобаллонного оборудования для перевода автомобиля на работу на пропане или метане.

Сперва чиновники планировали вписать ограничения в новую редакцию техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Но предложение вызвало шквал критики и недовольство автомобилистов и владельцев СТО. Последние заявили о неминуемом росте стоимости ремонта и закрытии большей части компаний, которые специализируются на восстановлении деталей автомобиля. Аналогичный запрет давно действует во многих странах, но распространяется только на новые автомобили – он касается лишь заводов и компаний, которые занимаются сборкой машин.

Почему Минпромторг передумал

Министерству промышленности и торговли России после поднявшегося в прессе ажиотажа пришлось проконсультироваться с экспертами и уточнить, что в России сохранится возможность использования при ремонте подержанных или восстановленных автозапчастей. Техрегламент, где сперва появился запрет, в настоящее время еще находится на обсуждении с ведомствами стран Евразийского Экономического Союза, по итогам которого «его положения могут быть скорректированы».

В Минпромторге также уточнили, что запрет повторного использования компонентов будет применяться лишь при внесении изменений в конструкцию автомобиля. Такой подход не создаст никаких ограничений при ремонте автомобиля. Но коснется ситуаций, когда автомобили переделывают в автодома или адаптируют под погрузку спецтоваров, создавая единичные транспортные средства с использованием запчастей от других автомобилей.

Более того, Совет Федерации в ходе обсуждения темы порекомендовал Минпромторгу создать новую программу утилизации автомобилей. Таким образом, в стране может быть разрешена продажа номерных запчастей, бывших в употреблении. Если предложение одобрят, автомобилисты смогут не только пользоваться скидками при покупке новой машины взамен старой, но и продавать подержанные запчасти после проведения экспертизы качества.

Почему радоваться еще рано

Представители СТО считают, что рано праздновать победу – нужно дождаться итоговых изменений и поправок. Разработка самого Техрегламанта началась еще в 2010 году, а приняли его только в 2015 году. Чтобы все изменения вступили в силу, между собой должны договориться все страны-участницы ЕАЭС – помимо России туда входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Поэтому на доработку документа может уйти не один год.

«Инициатором этого обсуждения в Общественной палате был как раз союз независимых автосервисов, куда я вхожу. Нужно увидеть конечные изменения, пока непонятно, победа это или нет, передумал Минпромторг или будут какие-то уточнения. Было сперва указано, что будет запрет на использование восстановленных рулевых реек, а это большой рынок. Например, мы пользуемся проверенными подрядчиками, которые как раз поставляют нам подменные рулевые рейки или турбины. Это специализированные компании, которые занимаются восстановлением оригинальных запчастей», – сообщила в беседе с Autonews.ru сооснователь сети автосервисов «Вилгуд» и председатель сообщества независимых автосервисов России Барно Турсунова.

По ее словам, союз независимых автосервисов хотел бы участвовать в обсуждении этой темы, чтобы представителей отрасли как экспертов приглашали на заседания.

«Потому что мы – большой сегмент рынка и наше мнение должно учитываться в этих изменениях. Россия – это не только Москва, и множество небольших автосервисов используют б/у запчасти, этот вопрос для них и для нас очень важен», – уверена председатель сообщества независимых автосервисов.

Высокая цена против безопасности

Если бы запрет Минпромторга вступил в силу, автомобилистам пришлось бы тратить на ремонт как минимум в два раза больше и как максимум эта сумма могла вырасти в десять раз. Такие расчеты приводит организация независимых СТО. Сейчас все российские автовладельцы в совокупности тратят на ремонт около 5 млрд рублей в год, после изменения эта сумма из-за цены запчастей могла вырасти до 35 млрд рублей. Учитывая, что срок владения автомобилем в России растет и сегодня составляет до 12 лет, вопрос ремонта с использованием восстановленных или б/у автокомпонентов сильно взволновал общественность.

По словам собеседницы, восстановленная рулевая рейка, за которую компания дает гарантию минимум шесть месяцев, стоит порядка 15 тысяч рублей. Новая оригинальная рейка может стоит от 100 тысяч рублей. В среднем в год продается около 10 тысяч восстановленных рулевых реек по стране, а оригинальных реек продается на порядок меньше.

«Это очень популярная деталь в наших сервисах, она всегда в ходу, сейчас это достаточно хорошо поставленный бизнес-процесс. Мы работаем с постгарантийным сегментом, это в среднем недорогие автомобили. Покупать новые агрегаты – накладно. Я переживаю за то, что если будет запрет на использование восстановленных запчастей, это будет влиять на безопасность. Клиенты будут экономить и ездить с неисправной рейкой, пока не соберут большую сумму на новую деталь», – объяснила свои опасения Барно Турсунова.

Легальный рынок

Автомобили с пробегом старше 10 лет обычно ремонтируются как раз с использованием подержанных запчастей. На долю этого сегмента приходится около 45% автомобилей с пробегом, находящихся в собственности автолюбителей в России. Об этом в беседе с Autonews.ru рассказал генеральный директор розничной сети автомобилей с пробегом Automama Никита Быков.

«В сегменте автомобилей с пробегом возрастом до 3 лет подержанные запчасти не используются, так как все такие автомобили находятся на гарантии автопроизводителя и должны обслуживаться у официальных дилеров. В сегменте автомобилей с пробегом возрастом от 3 до 10 лет доля б/у запчастей составляет не более 50%. В сегменте автомобилей с пробегом возрастом свыше 10 лет доля подержанных запчастей составляет около 80%», – поделился Быков.

По его словам, в России возможен легальный рынок подержанных автозапчастей. Но он возникнет после расширения организованного рынка автомобилей с пробегом. На данный момент организованным является только рынок автомобилей с пробегом возрастом до 5 лет, которыми занимаются официальные дилеры. В сегментах с машинам более старшего возраста изменения могут произойти в ближайшие 3-5 лет. Соответственно, после появления организованного рынка автомобилей с пробегом появится потребность в организованном рынке б/у запчастей для этих автомобилей.

«Ускорить эти процессы может запрет на использование автохлама, однако это может ударить по карману части автолюбителей и вызвать у них большое недовольство», – объяснил Быков.

В том, что создать рынок автозапчастей в России и сделать его легальным возможно, уверена и Барно Турсунова.

«Такие рынки есть в Европе и в Америке, мы ничем не хуже. Однако следует четко урегулировать, какие запчасти можно восстанавливать, а какие нужно уничтожать, чтобы не было соблазна ставить их клиентам. Сейчас же не прописано даже понятия б/у запчасти. Например, если человек купил новую рейку – она новая. Но если купил и потом кому-то перепродал, то это уже считается подержанной запчастью по бухгалтерии. Здесь нужны четкие правила игры», – объяснила представительница независимых СТО.