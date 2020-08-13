До 16-ти не регистрировать («Российская газета»)

Разработаны правила регистрации самоходных машин

Зарегистрировать трактор, вездеход и снегоход будет невозможно за тем, кто не достиг 16 лет. Ставить на учет мотоблоки, газонокосилки, а также детские электромобили не придется. Также зарегистрировать эту технику можно только за одним лицом - физическим или юридическим.

Все это прописано в порядке регистрации тракторов и самоходных машин, который утверждается постановлением правительства. Подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы поддержала проект этого документа.

Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон о регистрации транспортных средств. Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что согласно статье 28 этого закона решение вопросов, касающихся государственной регистрации самоходных машин, прицепов и других видов техники, принимается органами государственной власти субъектов РФ. Порядок такой регистрации устанавливается правительством. Для этого и потребовалось новое постановление правительства.

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В соответствии с этим документом вся подобная техника должна регистрироваться в региональных органах Гостехнадзора. Здесь ничего не изменилось.

Но по аналогии с обычными автомобилями, когда документ вступит в силу, нельзя будет поставить на учет трактор или снегоход за несовершеннолетним, не достигшим 16-летнего возраста. Если ему на праве собственности принадлежит такая техника, то ставить на учет ее нужно за одним из родителей или за опекуном.

Сделано это потому, что те, кто не достиг 16 лет, не могут нести административную ответственность. Многие несознательные граждане этим пользовались, регистрируя автомобили и тракторы на несовершеннолетних. Но для автомобилей такая возможность была пресечена начиная с 1 января, а для тракторов и самоходок - только с момента вступления в силу этого постановления.

"Регистрации подлежит только та самоходная техника, на которую оформляются паспорта самоходных машин..."

Второй важный момент также изменен по аналогии с обычными автомобилями. Зарегистрировать снегоход или трактор можно только за одним лицом. Даже если по документам эта самоходка принадлежит нескольким, в регистрационных документах будет указан только один владелец. Это связано с тем, чтобы в случае какого-либо нарушения было понятно, кому предъявлять претензии.

Трудно представить, чтобы в лесах, полях и прочих местах обитания этой техники за соблюдением правил следили камеры, которые выносят в автоматическом режиме штраф собственнику технику. Но можно предположить, что трактор может использоваться в городе, а его водитель нарушить правила. Не превысить скорость, но развернуться в неположенном месте или без уважительных причин двигаться во встречном направлении.

А вот добиться полной экстерриториальности регистрации этой техники по аналогии с автомобилями не получилось. Ее можно ставить на учет по месту пребывания независимо от места регистрации собственника в пределах одного региона. Это связано с тем, что органы Гостехнадзора - региональные.

Третий важный момент. В документе четко прописано, какую технику нужно ставить на учет в органах Гостехнадзора. Напомним, что согласно действующей формулировке статьи 28 закона о регистрации ставить на учет необходимо самоходные машины и другие виды техники и прицепы к ним при условии, что они имеют двигатель. При этом не важно, какая у этого двигателя мощность. То есть регистрировать надо было бы велосипеды с подвесным двигателем, самоходные газонокосилки, детские электромобили, моноколеса и всю садовую технику, которая может передвигаться.

Правительство уже внесло в Госдуму законопроект, который поправит эту статью. В проекте постановления правительства эти поправки учтены. В документе устанавливается обязанность регистрации только той самоходной техники, на которую оформляются паспорта и электронные паспорта самоходных машин.

То есть те, которые оборудованы двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом более 50 куб. см или электродвигателем мощностью более 4 кВт. Это тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные, сельскохозяйственные машины и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства и прицепы к ним. За исключением тех, которые предназначены для движения по автомобильным дорогам общего пользования, автомототранспортных средств, имеющих максимальную конструктивную скорость более 50 км/час.

При этом к иным самоходным машинам относятся в том числе автомототранспортные средства, имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее или не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования. Отдельно в документе оговаривается, что регистрации в органах Гостехнадзора не подлежат гоночные автомобили, мотоциклы, мотоблоки, а также транспортные средства, собранные в индивидуальном порядке из запасных частей и агрегатов. В зависимости от назначения техники будут выдаваться регистрационные знаки разных видов.

Тип 3: регистрационные знаки для тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин. Тип 4А: регистрационные знаки на внедорожные мототранспортные средства, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования. Документ вступит в силу через три месяца после его официального опубликования.

Владимир Баршев

Фото: Сергей Куксин, РГ