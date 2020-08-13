Угоны в России: машины увозят прямо из автосервисов (Autonews.ru)

Угонщики идут на разные ухищрения, чтобы завладеть чужими машинами: зачастую автовладельцы сами упрощают им задачу и оставляют ключи в салоне. Autonews.ru изучил свежие решения московских судов, вынесенные за первую половину 2020 года в отношении обвиняемых в угоне злоумышленнков, и выяснил, как сейчас угоняют машины и как за это наказывают.

Важно помнить, что законодательство разграничивает понятие угона автомобиля без цели хищения (взял покататься) и кражи (похищение машины для продажи). В первом случае наказание может быть значительно мягче, но не всегда. Так, если действия такого угонщика приведут к крупному ущербу, его могут лишить свободы уже на десять лет. Материальный и моральный ущерб с угонщиков потерпевшие могут взыскать уже отдельно, предъявив гражданский иск.

Угон Audi A8L из автосервиса

Прокатиться на Audi A8L решил сотрудник одно из автосервисов в Останкинском районе на северо-востоке Москвы. Как установил суд, мужчина в нетрезвом состоянии находился в помещении сервиса. Там ему на глаза попался шкафчик, где хранились ключи от всех автомобилей, которые в этот момент находились на ремонте. Злоумышленник выбрал один из лучших вариантов — представительский седан Audi A8L за 7,4 млн рублей. Машину он легко нашел на стоянке, открыл дверь и без ведома руководства отправился в поездку. Путешествие продолжалось недолго: попал в ДТП, и на месте его задержали инспекторы ГИБДД.

На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 166 УК России (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и отправили дело в суд. Осужденный вину признал полностью, с предъявленным обвинением согласился. Суд лишил его свободы на полтора года условно с испытательным сроком два года.

Забытая ключ-карта и неугнанный автомобиль из каршеринга

На неохраняемой парковке в районе Лефортово нетрезвый прохожий заметил, что в салоне Renault Fluence владелец забыл ключ-карту. Мужчина сразу же понял, что в таком случае двери у автомобиля должны быть открыты, и забрался в салон. Угонщика не смутило отсутствие водительского удостоверения — мужчина сел за руль и решил уехать. Однако уже через 50 метров водитель не справился с управлением и сначала наехал на бордюр, потом на газон, а затем передней частью автомобиля заехал на поваленное дерево. Когда автомобиль окончательно застрял, мужчина решил сбежать.

Однако пешком уходить ему не хотелось. Рядом мужчина заметил припаркованный автомобиль из каршеринга — Volkswagen Polo. Ключи в таких машинах остаются в замке зажигания, однако провернуть ключ и привести автомобиль в движение можно только после оплаты поездки через приложение. Мужчина этого не знал и попытался открыть дверь.

После того, как попытка попасть в салон провалилась, угонщик оторвал доску от деревянного щита неподалеку, разбил стекло водительской двери и проник внутрь машины. Там он многократно пытался завести двигатель и уехать. В итоге о странных попытках завести автомобиль в полицию сообщила служба безопасности каршеринга и мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. В суде мужчине предъявили обвинение в угоне и попытке угона.

Осужденный в судебном заседании виновным себя в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся. По совокупности двух дел его лишили свободы на два года условно с испытательным сроком в два года. Мужчине также пришлось оплатить ремонт угнанного автомобиля в рамках решения по гражданскому иску — владельцу присудили 122 тыс. рублей.

Угон заведенной машины из каршеринга

Ночью в Кузьминках прохожий заметил, что у автомобиля Smart из каршеринга работает мотор, а в салоне никого нет. Тогда мужчина решил прокатиться — сел за руль и отправился в поездку. При этом прав водитель в каршеринге не регистрировался и прекрасно понимал, что эту машину забронировал и, скорее всего, забыл закрыть ничего не подозревающий пользователь сервиса. Мужчина доехал до восточного округа столицы, где его остановил для проверки, а потом и задержал инспектор ГИБДД. Угонщик признал свою вину, а суд лишил его свободы сроком на полтора года условно — с испытательным сроком в три года.

Угон на 14 минут и оскорбление инспектора

Утром в Бабушкинском районе нетрезвый мужчина заметил, что водитель припарковал малолитражку Ravon R2, вышел из нее, но при этом мотор не заглушил, а ключ оставил в салоне. Убедившись, что его никто не видит, злоумышленник запрыгнул в машину и попытался уехать. За ним бросились в погоню очевидцы и уже через 14 минут смогли задержать мужчину.

После этого потерпевший вызвал сотрудников полиции, которые приехали на оформление. На оформление ушло около пары часов. Все это время вплоть до окончания составления протокола, угонщик нецензурно оскорблял полицейских. Согласно материалам дела, так он себя вел, «предвидя наступление для себя неблагоприятных последствий в виде возможного привлечения к уголовной ответственности».

При этом угонщик неоднократно «умышленно оскорбил полицейского, выразившись в адрес последнего грубой нецензурной бранью, унижающей его человеческое достоинство. Своими преступными действиями задержанный нарушил нормальную деятельность органов власти и их авторитет, а также честь и достоинство полицейского как представителя власти», — указано в решении суда.

В итоге за оскорбление представителя власти нарушителя согласно ст. 319 УК России оштрафовали на 25 тыс. рублей, а по ч.1 ст.166 за угон назначили лишение свобод на полтора года условно с испытательным сроком два года.

Слово профессионалам: как совершенствуются угонщики

Хотя машины можно легко лишиться из-за собственной невнимательности и встречи с любителями покататься, наибольшую опасность для водителей сейчас составляют профессиональные угонщики. Сейчас они постепенно начинают возвращаться к работе после вынужденной самоизоляции. Как рассказал Autonews.ru руководитель петербургского филиала компании «Цезарь Сателлит» Василий Курсин, на сегодняшний день существует несколько способов «профессионального» угона автомобилей. По его словам, они зависят от того сегмента, в котором представлена «машина-жертва». Под каждую марку или даже модель автомобиля у угонщиков есть специальное оборудование.

«В автомобили массового класса, таких как Hyundai или Kia, угонщики, как правило, проникают в салон, провернув личинку замка водительской двери или разбив стекло. Для более дорогих автомобилей этих же марок, а также для Mitsubishi, которые оснащены кнопкой комфортного доступа, появился новый комплект перехватчика штатного ключа, — предостерег Курсин. — Это устройство создает сбой в работе штатной системы, которая в результате начинает выполнять действия, свойственные ей при наличии ключа, хотя фактически он отсутствует в автомобиле».

Напомнил эксперт и про относительно новый способ с комплектом аварийного запуска двигателя используется в угонах премиальных марок. Например, Toyota или Lexus. Так, угонщики сначала отключают штатную сигнализацию автомобиля, подключаясь к CAN-шине через разъем в корпусе машины. Затем проникают в салон, где с помощью подключения к диагностическому разъему OBD запускают двигатель.

«Никуда не делись и угоны с использованием удлинителя штатного ключа, которые продолжают совершенствоваться. Новые модели этого оборудования способны одновременно считывать и передавать сигналы нескольких ключей. Например, недавно у нашего клиента в Московской области с частной территории пытались угнать сразу же два автомобиля», — поделился представитель компании, специализирующийся на противоугонном оборудовании.

Что угоняют и как защититься

По статистике, которую привели в «Цезарь Сателлит», самыми угоняемыми моделями остаются Hyundai Solaris и Kia Rio.

«В Санкт-Петербурге на сегодняшний день число угонов значительно снизилось, что связано с проблемами реализации похищенных автомобилей. Из региона довольно часто машины увозят в соседние страны или государства Средней Азии, откуда они поставляются на продажу, если это автомобили премиум-класса, или же на запчасти, — поделился Курсин. — Но сейчас это невозможно, что, конечно, не дает повода полностью расслабиться автовладельцам. Мы уверены, что после открытия границ угонщики вновь активизируются».

По словам участника рынка, у преступников растет спрос на угоны автомобилей старше трех лет с целью реализации их на запчасти. В сегменте таких угонов марки могут быть самые разные.

«Недавно у нашего клиента пытались похитить Honda CR-V 2018 года выпуска, хотя эта модель давно не пользовалась спросом у угонщиков», — привел пример эксперт.

С учетом непростой экономической ситуацией, представитель рынка советует задуматься о более надежной защите для автомобилей, особенно тех, чей возраст достигает трех-шести лет.

«Тем более, что владельцы автомобилей старше трех лет начинают отказываться от полисов каско и рискуют остаться без страхового возмещения. В зависимости от стоимости машины можно выбрать для установки поисковый блок, иммобилайзер или полноценную спутниковую систему. Например, поисковый блок может помочь найти машину в случае ее угона тросом или эвакуатором», — предложил эксперт.

Хранить автомобиль участники рынка советуют на охраняемой территории, хотя и признают, что недоброжелатели при большом желании могут проникнуть и туда.

Алина Распопова