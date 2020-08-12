Власти Москвы рассмотрят варианты поощрения жителей, отказавшихся от личного автомобиля («ТАСС»)

Заммэра столицы Максим Ликсутов полагает, что количество доступных к прокату машин будет расти в среднем на 2-3 тыс. автомобилей в год

Москвичи могут предложить варианты поощрения жителям столицы, отказавшимся от личного автомобиля в пользу каршеринга и общественного транспорта. Идеи горожан будут приняты во внимание властей, сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, сегодня около 100 тыс. личных автомобилей не выезжает ежедневно на дороги Москвы благодаря развитию каршеринга.

"Мы долго думали над определенным поощрением тех москвичей, которые отказались от автомобиля в пользу каршеринга насовсем. Нужно придумать какой-то бонус для тех, кто перестает ездить на своем личном автомобиле и пользуется преимущественно каршерингом и общественным транспортом. Может быть, даже бонусы на карту "Тройки", - сказал Ликсутов, отметив, что в таком вопросе нет международного опыта, и москвичи могут предложить свои идеи через Telegram-бот @to_deptrans_bot.

Заммэра также полагает, что количество доступных к прокату машин будет расти в среднем на 2-3 тыс. автомобилей в год, если не считать естественное выбытие автопарка. По мнению заммэра, в день одной машиной будет продолжать пользоваться около 7-8 человек. Правительство Москвы планирует сохранить скидки на парковочный абонемент для каршеринга.

Рост показателей аварийности

Количество смертельных случаев в авариях с участием автомобилей каршеринга в Москве в первом полугодии 2020 года возросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение числа ДТП возможно, если принять стандарты безопасной работы сервиса.

"Показатели аварийности в Москве с автомобилями каршеринга уже выросли: число погибших в ДТП за 6 месяцев 2020 года на 20% больше, чем за такой же период 2019 года. И это при том, что несколько месяцев каршеринг вообще не был доступен из-за ограничений режима самоизоляции. Более того, статистика показывает, что в отношении других миллионов обычных автомобилистов в Москве мы заметили снижение количества погибших за тот же период - падение на целых 16%", - сказал Ликсутов.

По мнению заммэра, для разрешения сложившейся ситуации необходимо определить и закрепить базовые стандарты безопасной работы каршеринга, в первую очередь - на федеральном уровне, или передать полномочия по установлению таких стандартов региональным властям. "Взвешенные требования к водителям каршеринга, при которых учитывается их опыт и история водительской "жизни", должны стать обязательной нормой. Ведь очевидно, что это пойдет на пользу всем сервисам каршеринга - люди будут охотнее ими пользоваться, а отношение к ним намного улучшится", - добавил Ликсутов.

Отмена льгот на парковку

Льготы на парковку для операторов каршеринга на улицах Москвы, где преимущественно, более чем в 80% случаях, оставляют свои машины местные жители, могут отменить.

"Нам поступает очень много жалоб от москвичей на то, что часто каршеринг "забивает" парковку у их дома, и жителям совсем не остается парковочных мест. При этом, кстати, арендные автомобили ставят такие же жители и имеют на это право. Для решения этой проблемы совместно с компаниями каршеринга предлагаю обсудить следующие изменения: часть парковок, где места занимают, в основном, местные жители (более 80%), могут быть исключены из "льготного" абонемента для операторов каршеринга, и там можно будет оставлять арендную машину за действующий для всех тариф", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что в таком случае для пользователей сервиса данная парковка останется бесплатной. При этом у резидентов - местных жителей сохраняются обычные льготы на личные автомобили. "Начиная с 2015 года Мэром Москвы принята программа постоянной и адресной поддержки компаний аренды: это льготный абонемент на парковку, субсидии на выплату процентов за лизинг или кредит на новую машину, произведенную на территории РФ. Меры поддержки сегодня особенно актуальны, после ограничений из-за коронавируса: если в феврале 2020 года одним автомобилем аренды пользовались, в среднем, около 7-8 раз на машину за день, то уже в июле 2020 количество пользователей снизилось до 6", - отметил Ликсутов.

Заммэра также предложил через 1-2 года предусмотреть время действия "льготного" абонемента на занятие парковок. "Например, не более 1,5 - 2 часов нахождения на одном месте. Это поможет стимулировать компанию каршеринга быстрее "отдавать" машину и не занимать парковку надолго", - сказал он.

Ликсутов уточнил, что на сегодняшний день в Москве около 27,5 тыс. машин краткосрочного проката, из которых около 1 тыс. - премиального класса. "До начала пандемии было доступно 33,7 тыс. автомобилей: сокращение их числа связано со "списанием" части старых машин, перемещением в другие регионы страны парка возрастом 3-4 года и закрытием двух небольших компаний аренды. Но и этого количества машин жителям кажется много, особенно если речь заходит об их улицах с парковочными местами", - заключил Ликсутов.

Снижение числа пользователей

Число пользователей сервиса краткосрочной аренды автомобиля снизилось в июле в Москве на 25-27% по сравнению в аналогичным периодом 2019 года. В минувшем месяце каршерингом в столице воспользовались 4 млн человек.

"Начиная с 2015 года мэром Москвы принята программа постоянной и адресной поддержки компаний аренды автомобилей: это льготный абонемент на парковку, субсидии на выплату процентов за лизинг или кредит на машину; мы приняли стандарт московского каршеринга. Меры поддержки особенно актуальны сейчас, после времени ограничений из-за коронавируса <…> В июле 2020 количество пользователей снизилось на 25-27% от показателей прошлого года, составив 4 млн", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что если в феврале 2020 года одним автомобилем аренды в столице пользовались, в среднем, около 7-8 раз на машину за день, то уже в июле 2020 количество пользователей снизилось до 6.

Заммэра также отметил, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) продолжает получать треки по передвижению всех автомобилей краткосрочной аренды. "При этом мы в департаменте не получаем персональные данные пользователей. Такая практика будет продолжена и далее", - сказал заммэра.