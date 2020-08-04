С пробегом до бюджета («Российская газета»)

За время пандемии на авторынке серьезно сократилась доля новых машин стоимостью до миллиона рублей, а автомобили ценой до 500 тысяч рублей практически полностью исчезли из продажи. В результате покупатели бюджетных машин переключились на подержанный транспорт. Это подтверждает и динамика обоих рынков: общее падение продаж с начала года в сегменте новых автомобилей составило 23%, вторичный рынок пострадал всего на 13%, по данным агентства "Автостат".

По данным российского подразделения международного консалтингового агентства JATO Dynamics Russia, ниша новых автомобилей стоимостью до 500 тысяч рублей, которая еще пять лет назад занимала 20% продаж, по итогам первого полугодия 2020 года сократилась до 1%.

При этом снижение показала и следующая за ней ценовая категория - от 500 тысяч до 1 млн рублей, на которую приходится основная масса покупок новых автомобилей в РФ. С начала года доля этой ниши сократилась до 40%.

Аналитики отмечают, что, несмотря на частичное перераспределение в пользу двух других сегментов - автомобилей ценой от 1 до 1,5 млн и от 1,5 до 2,5 млн, значительная часть потребителей, прежде рассматривавших покупку нового автомобиля, теперь полностью переключилась на вторичный рынок.

При этом, как отмечают аналитики, в первой половине года наименьшее снижение спроса наблюдалось в сегментах верхнего ценового диапазона - 2-3 млн рублей (сокращение на 13%) и от 3 млн рублей (-14%). При этом продажи автомобилей ценой от 6 млн до 9 млн рублей в этом году выросли на 41%.

Тем не менее большая часть клиентов перетекла на рынок подержанных автомобилей, и уже по итогам июля наметился рост показателей автомобильного рынка.

23 процента составило падение продаж новых автомобилей с начала года в России, в США авторынок упал на 24%, в Германии - на 35%, во Франции - на 38%, в Великобритании - на 49%

"Авторынок старается адаптироваться к реалиям: совершенствуются инструменты продаж, развиваются новые формы коммуникации с клиентами, разрабатываются выгодные программы для покупателей. Согласно статистике темпы падения замедлились. Апрель завершился с результатом минус 72,4%, май продемонстрировал минус 51,8%, июнь - минус 14,6%. Позитивные сдвиги есть, но говорить о полном восстановлении продаж еще рано", - рассказывает представитель Sollers Алина Комарова.

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) также отметили, что рынок начинает восстанавливаться. "После двух месяцев резкого падения продаж автомобилей в июне появились признаки медленного возвращения к результатам прошлого года", - говорит председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. По его мнению, стимулируют продажи меры господдержки и отложенный спрос.

В целом, констатируют аналитики, динамика российской автоиндустрии в первом полугодии аналогична показателям крупнейших мировых рынков: продажи новых автомобилей у нас снизились на 23%, в США - на 24%, в Китае - на 22%. Несколько хуже показатели авторынка в Европе, общий объем которого сократился на 39%, в Германии падение составило 35%, во Франции - 38%, в Великобритании - 49%. В связи с жесткими мерами карантина в весенние месяцы падение продаж новых автомобилей в европейских странах достигало 90%, тогда как в РФ максимальный спад в апреле составил 72%.

Как и в России, сегмент SUV (кроссоверы и внедорожники) возглавляет рейтинги популярности на крупнейших рынках: в Европе его доля выросла до 40%, в США достигает 48%. Рост спроса на кроссоверы и внедорожники - главный мировой тренд автомобильной отрасли последних 20 лет - продолжает набирать обороты. По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько лет он будет оставаться одним из самых быстрорастущих сегментов автомобильного рынка.

Светлана Ментюкова