Новый бренд Izera призван возродить польский автопром («Авторевю»)

После упразднения компании FSO Польша лишилась последней собственной марки массовых легковых автомобилей. Сейчас на местных заводах выпускают только модели мировых брендов — это хэтчбеки и универсалы Opel Astra, а также трехдверки Lancia Ypsilon и Fiat 500. От польской фирмы Arrinera, которая планировала начать сборку суперкаров Hussarya, давно ничего не слышно. Зато созданная в 2016 году компания Electromobility Poland, неоднократно заявлявшая о намерениях производить бюджетные электромобили, наконец-то представила собственный бренд Izera.

Electromobility — это не частный стартап. Идея «национального автомобиля» инициирована правительством Польши, которое создало совместное предприятие четырех государственных компаний: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA и Tauron Polska Energia SA. Каждой из них принадлежит 25% акций, а деятельность совместного предприятия полностью контролируется правительством.

Под новой маркой будут выпускать как минимум две модели, которые должны добраться до конвейера в 2023 году. Пока представлены только хэтчбек и кроссовер, у которых даже нет собственных названий. Во время официальной презентации создатели не стали вдаваться в технические подробности. Известно лишь, что одной зарядки батареи у обеих машин должно хватить на 400 км (будут предложены две модификации с аккумуляторами разной емкости), разгон до 100 км/ч займет менее восьми секунд, а максимальная скорость будет ограничена на отметке 160 км/ч.

Увы, такая неопределенность обусловлена отнюдь не желанием сохранить интригу до начала продаж. И даже не тем, что в компании не успели определиться с поставщиком комплектующих для силовых установок. Пока не принято даже окончательное решение о том, какая платформа ляжет в основу будущих электромобилей! Впрочем, шансы на успех у компании есть: техническую поддержку оказывает немецкая инжиниринговая фирма EDAG, которая сотрудничает со многими крупными автопроизводителями, а за дизайн новых электромобилей отвечает итальянское ателье Torino Design. Кроме того, над проектом работают выходцы из компании Jaguar.

Компания Electromobility Poland планирует внедрить удобную систему продаж электромобилей в рассрочку, при этом машины можно будет приобрести без посещения дилерского центра. Собственных автосалонов будет мало, а большинство вопросов, связанных с покупкой, можно будет решить в режиме онлайн. Цены на электромобили Izera пока не обозначены даже приблизительно. Несмотря на обещания запустить серийный выпуск электромобилей в течение трех лет, компания еще не начала строительство производственной площадки: переговоры о покупке земельного участка под будущий завод еще не завершены.