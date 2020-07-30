«Ремонт подорожает в 10 раз». СТО раскритиковали запрет б/у запчастей (Autonews.ru)

Владельцы СТО раскритиковали запрет на использование б/у запчастей для ремонта автомобилей. Они прогнозируют рост цен в десять раз. В Минпромтрге уверяют, что изменения затронут только производителей машин-переделок.

В России планируют запретить ремонт автомобилей при помощи бывших в употреблении запчастей. Соответствующие поправки в техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств представили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Непосредственным разработчиком масштабных изменений выступило ФГУП НАМИ, а ответственным разработчиком стал Минпромторг.

По замыслу авторов нововведение призвано сделать рынок автозапчастей более безопасным и прозрачным. Однако чтобы изменения заработали, между собой должны договориться все страны-участницы ЕАЭС, куда помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Предлагаемые ужесточения сразу же всколыхнули отрасль. На состоявшемся 29 июля круглом столе в Общественной палате России обсуждении владельцы официальных станций технического обслуживания заявили, что общие расходы всех российских автомобилистов на ремонт машин с 5 млрд рублей вырастут в примерно в пять-семь раз – до 35 млрд рублей в год. Такие изменения, по их оценкам, могут затронуть до 350 тыс. домохозяйств. Большинство из 5 тыс. так называемых авторазборок может закрыться или уйти в тень. Разбираемся, что придумали в Минпромторге и НАМИ, и кого это затронет.

Какие б/у детали запретят использовать в ремонте

Согласно тексту предложенных изменений, повторно нельзя будет использовать:

Подушки безопасности – если она вмонтирована в рулевое колесо, само рулевое колесо, блоки электронного управления и датчики;

Автоматические или неавтоматические ремни безопасности в сборе, включая тканную ленту, пряжки и натяжители;

Сидения, в которые встроены крепление ремней и/или подушек безопасности;

Тормозные системы;

Иммобилайзеры, включая повторители и блоки электронного управления;

Каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры;

Глушители системы выпуска;

Газобаллонное оборудование для перевода автомобиля на работу на пропане или метане.

Документ также полностью запрещает изготовление специальных и специализированных транспортных средств с помощью переделки из бывших в эксплуатации

Стоимость ремонта вырастет в десять раз

По оценке представителя Союза автосервисов, гендиректора ООО «Гидравлика» Юрия Валько, изменения в первую очередь ударят по владельцам подержанных автомобилей. Согласно приведенным участником рыка цифрам, в России продолжает повышаться срок эксплуатации автомобилей и средний возраст машин достигает 10-12 лет. На этом этапе обычно и приходит время менять рулевые рейки.

«С использованием подержанных или восстановленных качественных запчастей автомобилисты может провести ремонт в 2-10 раз дешевле, чем при использовании новых, – рассказал Валько. – Представьте, потратит ли на ремонт 100-150 тыс. рублей автомобилист, чья машина стоит 600-700 тыс. рублей?»

Предложенные изменения, по оценке гендиректора аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрия Пархоменко, могут привести к закрытию популярных среди автомобилистов «разборок» и существенно повысить расходы водителей на ремонт. Он подтвердил, что новые качественные оригинальные запчасти стоят в несколько раз дороже сертифицированных, но бывших в употреблении.

«Новая подушка может стоить 100 тыс. рублей, не думаю, что их используют повторно, если она выстрелила, ее обратно уже не вставить. Думаю, процент их использования невысок, – рассуждает Пархоменко в беседе с Autonews.ru. – А вот рулевое управление, тормозные системы, выпускную систему можно использовать. Особенно если такие запчасти демонтированы с автомобилей с небольшим пробегом. То же самое с газобаллонным оборудованием. Его можно снять и переставить, никакой проблемы нет. Понятно, что если такое оборудование старое и ржавое, то никто не будет его себе устанавливать. Нет никакого смысла отъездить на нем немного и снова тратиться на новое оснащение».

Пархоменко привел несколько примеров по стоимости новых оригинальных и б/у запчастей. «Рулевая рейка для внедорожника, б/у от автомобиля с небольшим пробегом будет стоить около 10-20 тыс. рублей в зависимости от производителя, – рассказал эксперт. – Контрактные запчасти к нам привозят из-за рубежа, они хорошего качества с высоким ресурсом. Как правило, они от автомобилей, которые проехали по 20-40 тыс. км. У той же рулевой рейки ресурс под 200 тыс. км. На внедорожниках Toyota, например, они служат 250 тыс. км и даже больше, если эксплуатировали автомобиль на хороших дорогах. А новая деталь может стоить и 80-100 тыс. рублей. Порядок цен может отличаться в несколько раз. Еще большая «вилка» у запчастей для немецкой тройки. Например, вот в BMW нужно заменить ступицу. Новый оригинальный подшипник будет стоить под 150 тыс. рублей. Проще купить б/у с разборки с небольшим пробегом за 30 тыс. рублей».

Эксперт обратил внимание на то, что в документе отсутствует определение бывшей в употреблении запчасти: «Вот я купил в магазине тормозной диск, принес домой, распаковал. А потом решил свою машину не ремонтировать, продать. И каков статус моего диска – он по сути новый, но уже бывший в употреблении».

Также Пархоменко опасается, что для регулирования рынка власти могут принять решение о полном запрете импорта и продажи бывших в употреблении запчастей, которые привозят в Россию из-за границы. В таком случае, по его оценке, проблемой могут стать низкокачественные новые запчасти – например, из Китая.

«Сейчас сфера ремонта практически не зарегулирована, ее управляет рынок – если водителю где-то оказали плохую услугу, он на такой сервис просто больше не вернется, – отметил Пархоменко. – Определить, новая стоит запчасть на автомобиле или б/у сейчас просто невозможно. Но зато можно просто запретить импорт и продажу таких запчастей – свою задачу власти решат. По факту пострадают разборки, которыми, например, живет весь Дальний Восток. Пострадает и рынок переоборудования – сейчас из б/у автомобилей, например, делают автодома, специализированный транспорт для перевозки грузов».

Подняли эксперты вопрос и возможного роста стоимости страховки автомобилей, однако представители Российского союза страховщиков (РСА) от выступления отказались.

Странное ограничение для газового оборудования

В свою очередь президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин вовсе уверен, что документ в текущем виде просто не заработает, в противном случае большинство СТО просто уйдет в тень, потому что водители не захотят платить огромные деньги за ремонт. Он назвал документ сырым и «требующим доработки». Шапарин заявил, что третий пакет изменений может в том числе полностью остановить масштабную госпрограмму поддержки газификации транспорта.

«О том, что может остановиться программа газификации автотранспорта мне рассказывали в «Газпроме», – поделился представитель Национального автомобильного союза. – Так, изменения запрещают использование б/у газовых баллонов, которые спокойно проходят поверки на протяжении 20 лет».

Как контролировать, на кого распространится и когда заработает

В ЕЭК на запрос Autonews.ru не смогли ответить, когда именно может вступить в силу такое изменение. Также не стали отвечать на вопрос о контроле и санкциях за возможные нарушения. Там лишь уточнили, что учтут комментарии бизнес-сообществ, научных и общественных организаций, иных заинтересованных лиц. При этом близкий к организации источник отметил, что санкции могут назначить только на уровне национального законодательства.

Начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Роман Мишуров подтвердил, что проверить, новая запасть установлена в автомобиле или б/у, практически невозможно. «В ГИБДД готовы к диалогу. Мы видим, что ситуация в стране и мире не лучшая, если машина стоит 600 тыс. рублей, а ее ремонт – 100 тыс. рублей, то это скажется негативно на водителях. Наше мнение мы направили в Минпромторг и ЕАЭС», – сказал Мишуров.

Представители ФГУП НАМИ в свою очередь напомнили, что разработка самого техрегламанта началась в 2010 году, а приняли его в 2015 году. Из чего можно было сделать вывод, что спешки в принятии поправок нет. Начальник отдела технического регулирования департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дмитрий Коротаев также заявил, что пока пакет поправок находится в режиме разработке – его авторы собирают отзывы.

Представитель Минпромторга подчеркнул также, что все изменения должны будут распространяться только на автопроизводителей. Как уточнили в Национальном автомобильном союзе, в Минпромторге имеют ввиду тех производителей, которые специализируются на различных переделках – например, автодомах. А также тех, кто создает новые единичные экземпляры с использованием б/у запчастей. Однако в НАС уверяют – документ оформлен так, что затронет все СТО.

«Именно автопроизводители должны будут обеспечить невозможность установки снятого компонента, который включен в технический регламент, – заявил Коротаев. – Да, есть умельцы, которые смогут это сделать. Минпромторг будет это обсуждать. То есть требование будет касаться только новых автомобилей с того момента, когда будет принят новый техрегламент и когда это требование вступит в силу».

Примечательно, что в конце дискуссии представитель Минпромторга признал, что запрет на повторное использование газобалонного оборудования ошибочен.

«Газовые баллоны – это верное замечание, я сам задавал этот вопрос коллегам, – этот пункт просто не убрали, они действительно они проходят постоянную поверку в течение 20 лет. И это (наличие этого оборудования в списке запрещенного для повторного использования, – Autonews.ru) неправильно.

В конце дискуссии всем участникам предложили присылать свои пожелания и изменения в документ. В свою очередь представители сервисов попросили точнее определить, что подходит под понятие б/у запчасти – назвать точный срок или степень износа, при которой деталь из новой превратится в подержанную.