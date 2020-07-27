Opel снова в России: что пошло не так? («Авторевю»)

Компания Opel, перешедшая под крыло концерна PSA, объявила о возвращении на российский рынок в феврале 2019 года. Старт продаж был намечен на четвертый квартал, и формально он состоялся по расписанию: цены на кроссоверы Opel Grandland X и микроавтобусы Opel Zafira Life объявили 16 декабря. Однако новые Опели до сих пор не встречаются на российских дорогах. По данным АЕБ, в первой половине 2020 года у нас продано лишь 59 автомобилей Opel. Меньше смогли реализовать только Foton, Chrysler и уходящий с российского рынка smart. Провал или фальстарт?

В компании Opel небезосновательно связывают столь скромный результат с пандемией: были остановлены заводы, закрыты дилерские центры, покупательская активность упала до нуля. Но это далеко не единственная причина. Относительно вовремя (в начале 2020 года) в продаже появились только микроавтобусы Opel Zafira Life калужского производства, и то лишь в самой богатой комплектации Cosmo за 3,0–3,1 млн рублей. Более простые варианты (от 2,6 млн) подоспели только к концу весны, но даже сейчас Zafira предлагается в России лишь с «автоматом», тогда как родственные модели Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer бывают и с механической коробкой передач.

Другие модели Opel должны были выйти на наш рынок в середине весны, но помешала пандемия. Производство фургонов Opel Vivaro в Калуге началось в марте, то есть прямо перед закрытием завода на карантин. Тогда же было выдано Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Opel Grandland X, но поставки машин из Германии пришлось отложить. В итоге, по информации продавцов, и Vivaro (от 1,67 млн рублей), и Grandland X (от 1,95 млн рублей) начали поступать в дилерскую сеть только в июле и пока появились далеко не во всех шоурумах (самыми расторопными оказались автосалоны Санкт-Петербурга).

Да и сама дилерская сеть у Опеля в России пока очень слабая: судя по официальному сайту – всего десять автосалонов в семи городах. До конца года в компании планируют иметь 13 дилерских центров. Но даже в Москве все три действующих шоурума – мультибрендовые, где Опели стоят под одной крышей с автомобилями других марок. Опрошенные нами продавцы рассказали, что держат в наличии минимальный набор машин. В основном их привозят с центрального склада на заказ, срок поставки – около десяти рабочих дней. Так что желающим купить Opel стоит запастись терпением.

Обнародовать дальнейший план работы на российском рынке в компании Opel пока не готовы. Ясно лишь, что нынешние модели Opel Astra и Insignia у нас не появятся: все права на них принадлежат концерну General Motors, который запретил продажу этих машин на «новых рынках». Из новой гаммы, созданной уже под патронажем PSA, на европейском рынке у Опеля есть хэтчбек Corsa, паркетники Crossland X и Mokka, а также «каблучок» Combo. Не исключено, что какие-то из этих моделей мы увидим в России.