Машины подорожали, но остались модели по старым ценам (Autonews.ru)

Как растут цены на автомобили, на сколько они могут подняться к концу года и стоит ли сейчас торопиться с покупкой машины.

Летом клиенты вернулись в автосалоны – по данным операторов сотовой связи, после отмены ограничений лидерами по посещаемости стали парки и дилерские центры. Эксперты связывают это с большим отложенным спросом, но предупреждают о том, что дешевых автомобилей в салонах почти не осталось, а цены на них продолжат расти дальше.

Автомобили уже подорожали на 10%

По данным агентства «Автостат», средневзвешенная цена нового автомобиля в мае составила 1,69 млн руб. против 1,56 млн в конце 2019 г., то есть за первые пять месяцев года цены в среднем уже выросли на 8,5 процента. Как отмечает аналитик агентства Азат Тимерханов, самое заметное повышение произошло в марте после обвала нефтяных котировок и падения рубля на 15%.

Эти изменения производители продолжают отыгрывать до сих пор, утверждает Тимерханов: «Мы видели, что все повысили цены, некоторые бренды делали это уже три раза с начала года. Кто-то поднимает цены резко, кто-то постепенно: сначала на одни модели, потом на другие. Процесс будет растянут по времени, так всегда происходит».

Директор по маркетингу компании «РОЛЬФ» Юлия Овчинникова оценивает рост цен с начала года на те же 8–10%, но вспоминает еще один фактор: «В течение года было две ощутимых волны подорожания: в начале года, когда цены отыграли повышение утилизационного сбора, и в марте, после резкого скачка курса доллара».

По данным руководителя направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александра Захарова, за первые пять месяцев года цены на новые автомобили увеличились в среднем на 3–7%, а в июне прайс-листы вновь обновили почти два десятка автопроизводителей: «Основными причинами стали колебания курса рубля, рост цен на импортные компоненты, а также финансовые потери компаний, приостановка продаж и производства, сокращение покупательской способности населения из-за пандемии».

Можно купить машины по старым ценам

Нынешняя ситуация интересна еще и тем, добавляет Тимерханов, что в момент вынужденного простоя у дилеров остались заказанные ранее автомобили, поэтому сейчас еще можно найти машины по мартовским ценам. Согласен с этим и президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев: «Мой регион открылся на днях, и в салонах действительно есть машины, которые зашли в феврале-марте. Но это, как правило, малоликвидные модели. Ходовые все давно распроданы».

Стоимость залежавшихся автомобилей зависит от финансовой схемы, по которой они были поставлены, добавляет Мосеев: «Если машина была выкуплена дилером у производителя, то цена останется прежней, а если нет, и производитель сам пересчитывал цены, то и дилер тоже будет вынужден их обновить».

Можно поискать и модели прошлого года либо предыдущих поколений, добавляет президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. «Сейчас на старую модель Toyota RAV4 дилеры предоставляют скидки до 200 000 руб., то же самое будет осенью, когда выйдет новый Highlander. Еще одной долгожданной моделью будет новая Kia Optima, и можно также ожидать дополнительных скидок на модель прошлых лет», – говорит эксперт.

Автомобили будут дорожать, но небыстро

Резкого роста цен вслед за снижением котировок рубля эксперты не ждут. «Прямой корреляции между колебаниями валюты и ростом цен нет. В 2014-м автопрому понадобилось несколько лет на то, чтобы вернуть курсовые потери, и фактически это удалось сделать только в прошлом году», – утверждает Азат Тимерханов.

О том, что влияние курса рубля на цену автомобилей очень инертно, говорят и аналитики банка «Фридом Финанс»: «На ценах дилеров оно сказывается с определенным временным лагом при относительной стабильности курса. Факторов ценообразования много, помимо курса это и госпрограммы, и локальное превышение предложения над спросом».

Росту цен может способствовать и накопившийся отложенный спрос, добавляет Азат Тимерханов: «В последний месяц в городах стало резко больше новых автомобилей без номеров. Трафик в салонах увеличился, что может привести к дефициту и тоже повлиять на рост цен».

При этом некоторые производители продолжают сдерживать рост цен либо повышают их постепенно. Олег Мосеев объясняет это желанием сохранить свою долю рынка: «Они несут убытки на локальном рынке, но работают на долю этого рынка. Если они повысят цены и начнут продавать меньше, то это будет менее эффективным для глобальных продаж бренда».

Особенно осторожными корректировки цен будут в массовом сегменте и в случае с автомобилями, которые попадают под программы господдержки. «Понятно, что если мы говорим о Hyundai Creta, то на нее цены резко менять никто не будет. А вот большой Santa Fe может подорожать больше. Для потребителя в сегменте до 1 млн рублей три процента – это много, а в сегменте 5 млн рублей – очень много, но при этом куда менее чувствительно», – отмечает Мосеев.

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов вообще считает, что в нынешней ситуации нет ничего особенно страшного для клиентов: «Рубль выглядит лучше других валют развивающихся рынков. Колебания рубля в 15% вполне вписываются в уровень скидок, которые могут предоставить покупателям автодилеры. Учитывая большое количество скидочных программ, которые сейчас предлагаются, можно смело сказать, что цены на автомобили стали даже ниже, чем были в начале года».

Локализованные модели подорожают меньше

Локализованные модели лучше защищены от повышения цен и гибче реагируют на курсовую разницу. Однако местная сборка не может покрыть все издержки на закупку сырья, электроники и оборудования. Многое зависит от степени локализации, утверждает Олег Мосеев, и в этом смысле у массовых моделей есть преимущество: «У нас более 80% машин собирается в России. У некоторых брендов, например Renault, больше 50% локализации. Зависимость в этом случае можно оценить так: если рубль просядет на 5%, то стоимость модели местной сборки вырастет на 3 процента. Импортные модели от курса зависят напрямую».

Цена на локализованные модели в меньшей степени зависит от колебаний курса рубля, соглашается Юлия Овчинникова, однако даже при сборке автомобилей российских брендов используются импортные комплектующие. «Локализация производства позволяет брендам более гибко регулировать объемы производства автомобилей, поскольку оно ориентируется прежде всего на потребности местного рынка. Инфляция заставляет автопроизводителей в равной степени периодически пересматривать цены как на модели локальной сборки, так и на импортные», – говорит эксперт.

Значение имеет и география компонентов, добавляет Виталий Манкевич, так как запчасти для автомобиля могут производиться как в странах ЕС, так и в США, и в Азии. В период глобальной пандемии многие производственные цепочки были нарушены, а колебания различных мировых валют добавили проблем глобальным компаниям. Поэтому, если цена, например, корейских машин в среднем увеличилась на 0,4–1,4%, то европейские премиальные марки увеличили стоимость до 8%, подсчитал Манкевич.

К концу года цены снова повысятся

В перспективе цены будут расти более заметно, и к концу года автомобили существенно подорожают. Эксперт компании «РОЛЬФ» прогнозирует скорое возобновление роста цен на новые автомобили во всех сегментах: «Сейчас на складах еще есть автомобили из старых поставок, однако эти запасы подходят к концу. По некоторым моделям уже проявляется дефицит, который сохранится в третьем квартале. Новые поставки будут сопровождаться ростом цен».

Аналитики «Фридом Финанс» предрекают в 2020 году более серьезный рост цен, чем в предыдущие годы: «Только за лето 2020 года цены могут вырасти в среднем на величину до 4%, а по итогам года – на 7–10%». При этом наиболее сильный рост покажут импортные бренды с небольшим объемом продаж, например Honda, Jeep и Cadillac.

«Если вы копили на покупку автомобиля, то лучше приобретать его сейчас, так как до начала осени вероятно повышение цен еще на 2-3% и дальнейшее изменение стоимости в зависимости от курса валют», – добавляет Виталий Манкевич. При этом все эксперты сходятся во мнении, что состояние рынка к концу года будет в полной мере зависеть от самочувствия экономики и колебаний рубля.

Генеральный директор ООО «АвтоАссист» Олег Зевакин оценивает рост цен в локализованном масс-маркете на 5–7% к концу года, а в премиальном секторе – на 15–20%. Кроме того, на рынке уменьшится количество нишевых и импортируемых моделей, считает эксперт.