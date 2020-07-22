Почему даже с беспошлинным ввозом россияне не будут покупать электромобили («АвтоВзгляд»)

Пока за рубежом количество автовладельцев, отказавшихся от машин с традиционными ДВС в пользу новомодных электрокаров, растет, в России годовые продажи «экологически чистых» авто никак не могут пробить потолок в три сотни единиц. Дабы поддержать этот оробелый сегмент рынка, власти даже освободили от уплаты пошлин тех, кто ввозит электромобили из-за границы, но поможет ли это популяризировать «зеленый» транспорт в стране? Ответ на этот вопрос нашел портал «АвтоВзгляд».

Россия во многом отстает от развитых стран – в том числе и по распространенности электрокаров. К примеру, в Соединенных Штатах в 2019 году было продано свыше 200 000 машин «на батарейках», в то время, как в нашей Необъятной – немногим больше 200. Любопытно при этом, что российский парк новых «зеленых» все же увеличивается. Так, по состоянию на 1 января 2020 он составлял 6300 единиц, что на 75% больше, чем годом ранее.

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ

Что касается года нынешнего, то по итогу первых пяти месяцев продажи электромобилей, как, в общем-то, и традиционных машин, просели – на 23%, по данным аналитического агентства «Автостат». Можно было бы объяснить это пресловутым коронавирусом, но ведь и в мае, даже когда власти ввели беспошлинный ввоз «эко» машин, спрос на них не увеличился.

На вторичном рынке у электромобилей дела идут чуть лучше, хотя и здесь продажи исчисляются десятками. Так, по итогам апреля-июня 2020 года спрос на электрифицированные авто с пробегом вырос на 6% по сравнению с первым кварталом 2020-го и аж на 132% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Понятно, что речь идет о штучной реализации, но тем не менее. И что будет дальше – сохраняться ли пусть и не сильно, но все же позитивные тенденции?

ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР

По мнению Александра Дужникова, соучредителя ГК A3F Group и Marketcall, упрощение процесса ввоза электрокаров способствует перераспределению пропорции «нулевых» и подержанных машин, а вместе с тем и привлечет новых покупателей. С этим предположением в целом согласны и в ГК «АвтоСпецЦентр»: отмена пошлин повлекла уже и повлечет еще снижение цен на «зеленые» автомобили и расширение модельных рядов производителей.

Здесь можно вспомнить компанию Jaguar, которая аккурат после введения новых правил 4 мая, переписала прайс на свой электрический кроссовер I-PACE – теперь он предлагается по цене двухлетней давности. Параллельно с этим о скором появлении «зеленой» модели в российской линейке объявили представители Nissan. Могут в ближайшем будущем выйти на рынок и несколько новых для России премиалов – Audi e-tron и Mercedes-Benz EQC, уже давно получившие необходимые сертификаты.

ТЫСЯЧА И ОДНА ПРОБЛЕМА

– Сложно говорить о мобильности, когда машину необходимо заряжать на специализированных зарядных станциях, которых не так много даже в столице. В Москве на сегодняшний день их около 120, при том, что топливных АЗС порядка 740, а в регионах этот разрыв еще больше, – комментируют рыночную ситуацию эксперты «Авито Авто».

И действительно, к существенному расширению «электропарка» не готова к первую очередь инфраструктура. Сколько лет прошло с тех пор, как Дмитрий Медведев распорядился оснастить все АЗС станциями для подзарядки электрокаров? И как часто вы видите их теперь, заезжая на заправку? Требование топливными игроками было проигнорировано, ведь это дорого и бессмысленно. Электромобилей нет, потому что нет инфраструктуры, а инфраструктура не развивается, поскольку нет электромобилей. Замкнутый круг какой-то!

– Действительно массовыми электромобили станут только тогда, когда будет решен вопрос емкости аккумуляторных батарей, развитой инфраструктуры и удешевления производства электрокаров. Кроме того, динамика цен на энергоресурсы может наоборот стимулировать в ближайшем будущем снижение стоимости традиционного топлива. В таком случае электромобиль потеряет одно из основных своих конкурентных преимуществ – экономию на топливе, – убежден советник по ИТ компании «ПЭК» Вячеслав Тимонин.

КОМУ И ЗАЧЕМ

Стоит отметить, что и сами россияне, согласно результатам исследования аналитического центра НАФИ, пока не горят желанием пересаживаться на электромобили. Лишь каждый четвертый водитель, принявший участие в опросе, заявил о своей готовности – и то, чисто в теории – приобрести «зеленую» машину.

Среди главных преимуществ «электричек» наши соотечественники выделяют экономию на топливе, высокий комфорт, обеспеченный отсутствием шумов двигателя, и экологичность. Если с первым пунктом согласиться еще можно, то последние два не так однозначны. Беззвучность электромобиля может спровоцировать аварию с невнимательным пешеходом, уткнувшимся в мобильник. А неправильная утилизация аккумулятора «зеленой» машины – нанести серьезный вред окружающей среде.

При этом большинство респондентов (57%) понимает, что владельцы электромобилей испытывают острую нехватку станций для подзарядки. Завышенной стоимость электрических машин считают чуть меньше половины (47%). А столкнуться с проблемами дальнейшего технического обслуживания опасаются 25% участников опроса.

И чего тогда удивляться низкому спросу на такой вид транспорта, если в нем особо никто и не заинтересован?

«АвтоВзгляд»