Автоподбор на диване (MotorPage.ru)

Пока медики спорят, так ли опасен коронавирус на самом деле, мы вынуждены разгребать последствия. Одно из самых очевидных – серьезный передел рынка. Большинству людей стало труднее: надо купить машину за меньший бюджет. И тут «на помощь» им ринулись тысячи «подборщиков»…

Заметьте, я не употребил уже избитые слова «падение продаж», хотя в первые месяцы самоизоляции, понятное дело, сбыт новых легковушек просто рухнул. Но это лишь одно из проявлений влияния глобальной пандемии. Авторетейл просит помощи, судорожно пытается наладить новые каналы реализации, но за новостями о снижениях как-то затерялась мощь, которая была, есть и будет. Я говорю о вторичном рынке.

Если продажи новых машин сократились на 72%, то эта самая «вторичка» пострадала менее серьезно, там снижение составило около 49%. И именно она в ближайшие годы сыграет главную роль в дальнейшей автомобилизации России.

Вирус открыл глаза многим, стало очевидно, что автомобиль не только средство передвижения, но и более высокая степень защиты от всевозможных вирусов и хворей. Разумеется, это относится именно к личному транспорту, все общественное теперь вызывает у людей вполне оправданные опасения. Вопреки заявлениям мэра столицы и дептранса, каршеринг оказался мало востребован, тем более что меньше чем на пять дней он был не доступен. На новые же машины денег у народа не осталось, ведь даже часть продукции АвтоВАЗа в 2020 году перешагнула психологический порог в миллион рублей.

Мы наблюдаем исторический момент: желающих стать автомобилистами становится больше, а средств у них – меньше. Где-то на стыке этих движущихся тектонических плит и притаилась угроза, известная и ранее, но куда более актуальная сейчас: на рынке слишком много машин, покупать которые нельзя. ДТП, залоги, скрученный пробег – все, кто хоть раз покупал «б/у», меня поймут.

И тут на арену выходят всевозможные помощники-подборщики. В 1990-х каждый мало-мальски уверенный в себе делец стремился пригонять машины «из-за бугра», теперь же развитие технологий породило новый массовый вид «бизнесменов», готовых проконсультировать и подобрать автомобиль. Конечно же, не бесплатно, разброс цен – от 5 до 50 тыс. рублей за один «подбор». Все зависит от капризов клиента: кто-то уверен в своих познаниях, но хочет удостовериться в правильности выбора, кто-то же накопил несколько сотен тысяч, кое-как сдал на права и теперь готов влиться в транспортный поток, но пока трамблер от жиклера отличить не в состоянии.

Беда в том, что подавляющая масса тех самых подборщиков, вне зависимости от их расценок, тоже мало чего понимают в автомобилях. Они рассчитывают на нехитрые приспособления, которые в последние годы стало очень легко приобрести. В немалой степени этому поспособствовали «пионеры» автоподбора, известные всем по тысячам роликов в YouTube. Они научили новых «детей лейтенанта Шмидта», как надо с умным видом ходить вокруг машины и тыкать в борт толщиномером, сопровождая процессию фразами вроде «вот тут был подкрас» или «шагрень видна невооруженным глазом».

А заказчик верит! Он видит хитрый прибор в руках «специалиста» и думает, что электроника все расскажет и покажет, а понять и донести эту информацию может только большой специалист. И мало кто задумывается, что вполне приличный толщиномер можно заказать на «Али» за тысячу рублей.

Примерно в ту же сумму обойдется универсальный сканер, подключаемый к разъему OBD. Они бывают двух видов: беспроводные (такой валяется в бардачке и моей машины) и, что характерно, проводные. Последние проще технически, но выглядят более достоверно и «профессионально». Еще круче защищенный планшет в массивном корпусе с длинным толстым проводом, который подборщик подключает «где-то там в специальный разъем», к которому лучше не подключаться без особых навыков.

Получается, набор приспособлений, дающий возможность эффектно пустить пыль в глаза начинающим автовладельцам, стоит подчас меньше одного «подбора». Этим и пользуются предприимчивые ребята. На любом сайте объявлений таких страничек уже десятки тысяч. И вот мы подошли к самому интересному – как убедить клиента, что он выбрал хорошего подборщика? Элементарно!

Для этого самому подборщику даже не обязательно разбираться в тонкос­тях служебных меню автомобиля и составе ЛКП. Достаточно договориться с продавцом машины. Подборщик звонит по объявлениям и предлагает помощь в рекомендации автомобиля своим клиентам за небольшой гонорар. В итоге имеет двойной профит – и с продавца, и с покупателя.

Разумеется, не все такие. Есть и действительно порядочные, полезные, технически подкованные молодые люди. Как правило, они уже много лет крутятся в этой сфере: это «перекупы», менеджеры автосалонов, мастера по ремонту. Но, увы, спрос рождает далеко не всегда честное предложение. Не удивлюсь, если кто-то откроет контору по «подбору подборщиков»…

А ведь бороться с такими деятелями несложно, достаточно просто подготовиться к покупке, недельку-другую поизучав профильные форумы в сети. Владельцы машин охотно делятся информацией – надо лишь не лениться и попытаться вникнуть. Ведь автомобиль – приобретение серьезное. Кроме того, что от него зависит безопасность водителя, пассажиров и их соседей по потоку, так ведь и покупать новое транспортное средство каждый год мало кто может и хочет…