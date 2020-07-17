В ФРГ и Франции новый электромобиль можно получить почти бесплатно («Российская газета»)

У потребителей в Германии и Франции появилась возможность приобрести электромобиль по цене ниже, чем типичный счет за услуги мобильной связи. Причина: в этих странах начали выдавать повышенные субсидии на покупку электрических машин. Если точнее, то такой эффект выходит при совмещении субсидии с лизингом.

В ФРГ покупателям электромобилей из госбюджета теперь предоставляют 9000 евро (около 735 000 рублей), во Франции сумма чуть меньше - 7000 евро (около 570 000 рублей). Это одни из самых выгодных условий поддержки в мире, замечает BloombergNEF.

Субсидия в некоторых случаях почти полностью покрывает взносы за лизинг электромобиля. Например, Autohaus Koenig - одна из крупнейших дилерских сетей в ФРГ- предлагает электрический Renault Zoe на условиях 59 евро/месяц в течение двух лет, все остальные платежи закрываются субсидией. За 20 дней, прошедших с момента размещения этого предложения, на него откликнулось более 3000 человек, около 300 уже подписали контракты.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон вводили повышенные субсидии с простой аргументацией - европейский авторынок слишком медленно восстанавливается после коронавирусного кризиса. Результат превзошел все ожидания.

Немецкий автотрейдинговый сайт Carfellows сообщил, что с введением госсубсидии в 9000 евро продажи электромобилей выросли в 10 раз. Во Франции ожидают роста спроса на самый популярный здесь электромобиль Renault Zoe в два раза относительно 2019 года.

Carfellows предлагает купить в лизинг электрический ситикар Smart EQ по ставке 9,9 евро в месяц, с покрытым государством первоначальным взносом и частью платежей. Это предложение в июне пришлось приостановить, поскольку за три дня на него откликнулось около 1000 человек, в результате Daimler AG сообщил фирме, что не сможет отгружать автомобили с таким высоким темпом. На таких же условиях, но по тарифу 59 евро в месяц, в Германии можно купить электромобиль Renault Zoe. Во Франции эта модель предлагается за 79 евро в месяц.