Номер с молотка («Российская газета»)

Уже в 2022 году так называемые "красивые" автономера - в которых повторяются цифры и буквы - можно будет резервировать и приобретать. Проект поправок в закон о регистрации транспорта и проект постановления правительства, устанавливающий правила резервирования номеров, закончил антикоррупционную экспертизу. Надо сказать, что до нее документы добрались довольно сильно измененными.

В первую очередь была скорректирована дата вступления в силу этих нормативных актов. Вместо 1 января 2021 года она перенесена на 1 января 2022 года. Второе - резервировать можно будет не только автомобильные номера, но и номера для мотоциклов. Они, кстати, тоже бывают красивыми и пользуются спросом на пока еще не очень легальном рынке. А главное, красивые номера можно будет передавать по наследству. Вместе с машиной, разумеется.

Дело в том, что изначально проект предусматривал для любой смены собственника автомобиля обязательную уплату пошлины за "красивый" номер, если новый владелец хочет его сохранить. В результате возникала несправедливость: в семье была машина с красивыми номерами, собственник умирал, предположим, сын вступал в наследство, но чтобы получить машину с теми же номерами, ему нужно было заплатить пошлину. Причем второй раз, если его родитель ее платил. А она не маленькая. Например для номера А111АА - это 600 тысяч рублей. В исправленном проекте эту неприятность убрали. Наследник получит машину в наследство вместе с теми же "красивыми" номерами.

После вступления в силу закона о регистрации транспорта поставить машину на учет в ГИБДД на несовершеннолетнего невозможно. Машина ставится на учет на родителя или опекуна. Но вот подросток вырос, ему исполнилось 16 лет и он может стать полноправным собственником автомобиля и зарегистрировать машину на себя. В этом случае ему также не придется доплачивать за "красивый" номер.

Учтен еще один момент. В случае если автовладелец продает свой автомобиль, но "красивый" номер хочет оставить за собой, ему также не придется еще раз платить пошлину. Если он продает его вместе с этим номером, то новый собственник, если захочет сохранить за собой этот номер, обязан будет заплатить пошлину. А если он не хочет платить пошлину, то номер вернется обратно на торги, а машине присвоят другой, из общедоступных.

Опасаясь появления "скупщиков" таких номеров, в нормативных актах уточнили, что участвовать в аукционах, а также бронировать номера могут только владельцы автомобилей. То есть до того момента, как человек купил себе машину, он не может претендовать на "красивый" номер. Таким образом, у тех, кто желает прямо из автосалона выехать на "красивых" номерах, есть вероятность того, что это не получится. Сначала машину поставят на учет с любым доступным номером, а уже потом автовладелец сможет приобрести себе "красивый".

Госпошлина составит максимум 600 тысяч рублей за одинаковые цифры и буквы. Одинаковые буквы в три раза удорожают любое сочетание цифр. Например, за цифры 010 потребуется заплатить 50 тысяч. За них же с одинаковыми буквами - 150 тысяч. Если цифры не повторяются, но повторяются буквы, то это будет стоить 200 тысяч. Если повторяются только две буквы - 50 тысяч рублей. Можно будет просто зарезервировать любой понравившийся номер, но это будет стоить 5 тысяч рублей. Если человек не собирается ничего бронировать, то для него госпошлина составит нынешние 2 тысячи рублей.