Эксперты: россияне стали брать автокредиты почти в 1,5 раза чаще, чем год назад («ТАСС»)

Российские банки в июне 2020 года зафиксировали серьезный рост спроса на автокредиты со стороны населения в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Согласно данным опрошенных ТАСС кредитных организаций, рост интереса россиян к автокредитам увеличился почти в полтора раза.

"Спрос на автокредиты, который мы наблюдаем в июне 2020 года, значительно выше прошлогодних значений. Объем выданных в июне автокредитов увеличился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - сообщили ТАСС в пресс-службе Сетелем банка, который входит в экосистему Сбербанка.

Серьезный рост спроса на автокредиты видят и в Тинькофф банке. Так, по словам его представителя, количество заявок в этом году на 30% больше, чем годом ранее.

После пандемии

В апреле рынок автокредитования замер из-за пандемии и закрытия дилерских центров, отметил в беседе с ТАСС президент - председатель правления РГС банка Алексей Токарев. За этот период был сформирован отложенный спрос, который начал активно реализовываться уже в мае, добавил банкир.

Значительный майский рост также отметили и в других кредитных организациях. Так, в пресс-службе ВТБ корреспонденту ТАСС сообщили, что во второй половине месяца по отношению к первой количество оформленных автокредитов возросло более чем в два раза, а сумма кредитов - более чем в 2,5 раза. Всего в мае - июне ВТБ выдал 12,9 тыс. кредитов на общую сумму 10,2 млрд рублей, а средний чек составил 790 тыс. рублей.

Рефинансирование

По данным ВТБ, спрос на рефинансирование автокредитов оказался менее подвержен влиянию самоизоляции. Такую тенденцию банк связывает с возможностью дистанционной подачи заявки на оформление этого продукта. Так, ВТБ с начала года наблюдает увеличение заявок на рефинансирование автокредитов. Например, в июне этот показатель возрос по отношению к маю в полтора раза.

Представитель Тинькофф банка, в свою очередь, заявил, что рефинансирование автокредитов не пользуется большой популярностью среди клиентов банка. По его словам, только 2% от общего количества заявок приходится именно на рефинансирование автокредитов.

РГС банк и вовсе сейчас не предоставляет услугу по рефинансированию автокредитов. "В целом такой вид рефинансирования на автокредиты, в отличие от ипотечных и потребительских кредитов, большим спросом не пользуется", - заметил глава банка Токарев.

Дальше - больше

Аналитики Сетелем банка считают, что при отсутствии так называемой второй волны пандемии коронавируса, а также еще ряда факторов, можно ожидать роста спроса на автокредиты. "Несмотря на сокращение объема розничного рынка продаж новых автомобилей, объем рынка автокредитования может приблизиться к значениям прошлого года за счет увеличения кредитной доли. Что, кстати, не является позитивным фактором, так как это означает, что все меньше и меньше людей могут позволить себе покупку нового автомобиля без использования заемных средств", - отметили в банке.

Если же ситуация на рынке будет развиваться по негативному сценарию, можно ожидать сокращения рынка автокредитования на 20-30% по сравнению с результатами 2019 года, прогнозируют в Сетелем банке.

Постепенный рост рынка прогнозирует и глава РГС банка. При этом, скорее всего, изначальные планы продаж по итогам года большинством игроков выполнены не будут, считает банкир. "Однако история с карантинными ограничениями уйдет в прошлое, а рынок вернется к привычному функционированию только выиграв за счет скачкообразного развития цифровых технологий. На восстановление рынка окажут влияние снижение ключевой ставки и повышение доступности кредитов, а также расширение госпрограмм льготного автокредитования, хотя объемы поддержки, с нашей точки зрения, требуют корректировки в сторону увеличения", - добавил Токарев.

Ожидаемый рост спроса на автотранспорт, а за ним и на кредиты, представитель Тинькофф банка связывает, в том числе, с пандемией и распространением коронавируса, так как автомобиль - более безопасный с эпидемиологической точки зрения способ передвижения, чем общественный транспорт. "В крупных городах доступ к каршерингу во время самоизоляции был ограничен, что тоже позитивно скажется на спросе на личный транспорт. Все это позволит удержать уровень спроса на автокредиты до конца года. При этом по сравнению с 2019 годом продаж новых машин будет меньше на 20-30%, поскольку в основном клиентов интересуют авто с пробегом", - считает представитель банка.