Продажи новых машин в России рухнут сильнее ожидаемого («Ведомости»)

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) пересмотрел прогноз продаж автомобилей в России. По итогам 2020 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России упадут на 23,9%, или до 1,3 млн автомобилей, сообщила АЕБ. Ассоциация предполагает, что господдержка стимулирования спроса покупателей продолжится, а второй волны коронавирусной инфекции не будет. В январе АЕБ допускал падение авторынка лишь на 2,1% по сравнению с 2019 г. ‒ до около 1,72 млн машин.

Пересмотрел прогноз и аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов: в начале года было предположение, что авторынок останется на уровне 2019 г. или даже вырастет на 5%, но сейчас предпосылок роста нет. Прогноз «ВТБ капитала» на 2020 г. ‒ падение рынка на 18%.

Для производителей и дилеров прошедшие полгода напоминали американские горки, отмечает председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель: небольшой подъем в начале года, беспрецедентно резкое падение в апреле-мае и медленное восстановление в июне. Дилеры работают, господдержка дополнительно стимулирует продажи и положительно сказывается отложенный спрос, но в июне снижение продаж составило 14,6% год к году ‒ до 122 622 автомобилей.

Всего за полгода в России продано 635 959 автомобилей, что на 23,3% меньше показателей прошлого года.

На продажи повлиял ряд факторов, объясняет Беспалов. Среди них ‒ мировая пандемия коронавируса и, как следствие, закрытие автосалонов почти на два месяца, ослабление рубля, отсутствие потребительской уверенности и падение доходов населения. Люди не стремятся покупать товары длительного пользования, такие как автомобиль, отмечает Беспалов. Но продажам июня помогли расширенные госпрограммы поддержки автопрома. Для этого правительство выделило Минпромторгу 25 млрд руб.

С 1 июня стартовали обновленные программы на покупку новых автомобилей с использованием дополнительных мер господдержки, разработанных Минпромторгом. Изменения коснулись программ «Первый автомобиль» и «Семейный», дающих право на скидку в 10%. В первом случае с 1 млн до 1,5 млн руб. увеличили ценовой порог автомобиля. Во втором для участия в программе достаточно иметь одного ребенка (ранее было два). Получить 10%-ную скидку могут работники медучреждений. Заработала новая программа, которая дает клиенту скидку 10–25% при покупке нового автомобиля в случае сдачи в зачет старой машины (trade-in). В программе участвуют почти вся линейка «АвтоВАЗа», ряд производимых в России моделей Renault, Сhevrolet, Volkswagen, Skoda, Kia, Hyundai.

Продажи в массовом и премиум-сегментах в июне были на уровне прошлого года, но это лишь отложенный спрос, говорит Андрей Павлович, председатель правления группы «Авилон»: это явление временное после карантина, спрос в дальнейшем спадет. Восстановления рынка и автоотрасли ждать не приходится, уверен он: по итогам года падение может достичь 30%. Согласен с этой оценкой и Денис Петрунин, гендиректор группы «Автоспеццентр». Простой автомобильных заводов два месяца отразится на доступности автомобилей и на рынке не будет нужного количества авто, считает он.

В июне крупнейшие дилеры признавались, что росту продаж мешает дефицит некоторых моделей автомобилей. Из-за коронавируса и ограничительных мер почти все производители в мире были вынуждены останавливать производство. Среди автоконцернов, приостанавливавших работу в Евросоюзе, ‒ PSA, Renault, Volkswagen Group, Mercedes-Benz и Daimler. Российские предприятия не стали исключением, приостанавливали работу «АвтоВАЗ», российские заводы группы Volkswagen и Groupe PSA.