Восставшие из автохлама. Как «затоталенные» машины возвращаются на рынок («Аргументы и факты»)

Термин «тотал» одновременно пугает и радует автовладельцев. Он означает, что в результате ДТП пострадавшее транспортное средство уже невозможно починить, и страховая компания готова выплатить полное возмещение ущерба. Обычно он составляет 65-75% от рыночной стоимости машины на момент ДТП. В этом случае владелец может отказаться от имущественных прав на разбитую машину, получить денежное возмещение и купить новый автомобиль. Эта операция называется «абандон».

Также можно оставить разбитую машину себе, но тогда страховая компания выплачивает только часть ущерба, за вычетом стоимости исковерканного «железа». Обычно это чуть меньше половины причитающихся денег. Неудивительно, что автовладельцы выбирают первый вариант и спешат избавиться от груды металла. Что же происходит с этими машинами в дальнейшем, выяснили эксперты сервиса по продаже машин Drom.ru.

Аукционы разбитых машин

«Если машина не подлежит восстановлению и не имеет ценности на рынке запчастей, ее придется утилизировать, – рассказывает член российской ассоциации юристов Асия Мухамедшина. – Для этого нужно обратиться в ГИБДД с заявлением на утилизацию без предоставления автомобиля на осмотр. Но документы и номерные знаки привезти в отделение ГИБДД все-таки придется. Следовательно, после этой процедуры продать машину будет уже невозможно, а снятый с учета автомобиль нужно эвакуировать к месту утилизации, даже если он все еще способен передвигаться своим ходом». Однако не всегда эта процедура реализуется. Чаще всего машины признаются «годными остатками» и, как правило, продаются на запчасти на аукционах без регистрационных действий в ГИБДД.

Это мировая практика, которая получила развитие и в России, но с небольшой разницей. В Европе автомобили с поврежденными силовыми элементами подлежат утилизации и снятию с учета. Пользоваться ими как транспортными средствами уже запрещено.

Однако в России после аукциона судьба машины уже не отслеживается страховыми компаниями. Через несколько месяцев бывший автохлам вдруг оказывается восстановленным на вторичном рынке без соответствующих пометок в документах.

Чудеса с регистрацией

Специалисты Drom.ru проверили это на личном примере. Разбитый Hyundai Creta оказался сначала у страховой компании, а затем через несколько месяцев встретился им полностью восстановленным под Ростовом-на-Дону. Причем интересные метаморфозы происходили с регистрацией таких машин.

«Юридически собственники могут меняться несколько раз, но регистрация автомобиля в ГИБДД – нет, – рассказывает автомобильный эксперт Дмитрий Кротов. – В ПТС значится первый владелец-страхователь. В разбитом состоянии машина с учета не снимается, восстанавливается, а затем по доверенности продается новым хозяевам. Покупатель ничего не подозревает о ее прошлом и ставит на учет в ГИБДД на себя».

Как защититься от покупки «тотала»

Обезопасить себя от подобной покупки можно, соблюдая обычные правила проверки автомобиля по базам данных. Зная VIN автомобиля, можно выяснить его историю, понять, есть ли банковские обременения, участвовало ли транспортное средство в ДТП и имеются ли в наличии ограничения в регистрационные действия в ГИБДД. Сейчас базы данных сведены в единый сервис на Госуслугах. Но не во всех базах отражен серьезный ремонт «затоталенного» автомобиля. Мастерские, занимающиеся восстановлением таких машин, не передают информацию в открытый доступ. Поэтому чаще всего на экране компьютера появляется надпись: «Записи не найдены». Но историю капитального восстановления можно определить косвенно.

Есть несколько сайтов, которые по VIN бесплатно или за небольшую плату проверяют историю выписанных запчастей на тот или иной автомобиль. Если заказывался широкий ассортимент деталей в течение небольшого промежутка времени, значит, машина побывала в серьезном ремонте.

Кроме того, если ремонт выполнен некачественно, то это будет видно: разная толщина зазоров между деталями, наплывы краски под уплотнителями, обшивкой, в багажнике или под капотом, разные оттенки цвета деталей, незаводские сварные швы и т. п. Неплохо взять в руки толщинометр и проверить все лично.

В общем, по данным Drom.ru, практика восстановления «невосстановимых» автомобилей в России широко распространена. Купить их можно не только на рынке, но и в системе трейд-ин, если второй владелец сдает машину при покупке новой. И такие машины, естественно, уже не удовлетворяют требованиям безопасности.