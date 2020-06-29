Водителей оставили без дополнительных тестов на алкоголь. Что произошло? (Autonews.ru)

Минздрав перенес внедрение дополнительных тестов на алкоголь и наркотики для водителей, которые вызывут подозрения у наркологов при обследовании для получения прав. Объясняем, как теперь планируют изменить процедуру.

Минздрав принял решение повторно перенести запуск нового порядка проведения медосвидетельствования для получения прав. Предполагалось, что уже с 1 июля тем водителям, у кого врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, придется сдавать дополнительные анализы. Однако, согласно обновленному проекту приказа Минздрава, все запланированные изменения перенесли на 1 января 2021 года.

Ожидаемое нововведение коснется тех кандидатов, которые проходят процедуру для получения водительских прав впервые, а также тех, кто должен поменять удостоверения спустя 10 лет.

Как сейчас получают справки

Сейчас медицинское освидетельствование включает в себя осмотры и обследования врачами-специалистами, инструментальное и лабораторные исследования. Чтобы получить нужную справку, надо пройти следующие процедуры:

осмотр врачом-терапевтом или осмотр врачом общей практики (семейным врачом);

осмотр врачом-офтальмологом;

обследование врачом-психиатром;

обследование врачом – психиатром-наркологом;

электроэнцефалографию;

осмотр врачом-неврологом и осмотр врачом-оториноларингологом (эти процедура обязательны для получения прав категорий C, D, CE, DE, Tm, Tb и подкатегорий C1, D1, C1E, D1).

Что изменят

Согласно изменениям, если по результатам исследований врач психиатр-нарколог обнаружит у водителя симптомы и синдромы заболевания, которые считаются медицинским противопоказанием к управлению, или же если он выявит наличие психоактивных веществ в моче либо определит факт «употребления алкоголя», такого человека отправят на дополнительное медобследование.

Вызвавшему подозрения водителю придется дополнительно пройти осмотр врачом – психиатром-наркологом, инструментальное и лабораторные исследования для установления наличия/отсутствия психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, включенных в перечень.

В наиболее сложных и конфликтных ситуациях решение будет принимать врачебная комиссия, состоящая из врача – психиатра-нарколога, врача-терапевта и врача-невролога.

Примечательно, что в новой редакции «качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови» (маркер, который указывает на хронический алкоголизм) заменят словами «лабораторные исследования крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя».

Что думают наркологи

Предложенные изменения вызвали критику у ряда представителей медицинского сообщества. Дело в том, что им остается неясным, в каких именно случаях бить тревогу и когда отправлять водителей на дополнительные анализы. Также они указали на то, что даже выпивающие водители, но пока еще без поставленного диагноза, имеют возможность переждать период похмелья и просто не приходить к врачу в таком состоянии. Тогда получается, что определить пристрастие таких автомобилистов к алкоголю без дополнительных анализов практически невозможно и они без проблем получат права.

Так, ‎врачи – психиатры-наркологи из Котласского психоневрологического диспансера в Архангельской области заявили, что эксперты не понимают, будут ли они в целом выяснять, употреблял ли водитель спиртные напитки только в течение последних суток, или же проверять систематическое злоупотребление алкоголем. Кроме того, они предсказали конфликты между медучреждениями и водителями из-за разных подходов к методам исследования.

«Возникает вопрос о методе диагностики, – отметили эксперты. – Если речь идет о недавней острой алкогольной интоксикации, то вполне приемлемо исследование содержания этанола в крови или моче. Но субъекты, страдающие не диагностированной ранее алкогольной зависимостью в начальной или средней стадии заболевания, еще достаточно критичны, чтобы не приходить на прием врача в состоянии алкогольного опьянения или похмелья. Тем более – для получения водительских прав. Получается, что исследование содержания этанола в крови или моче лишено смысла».

Для диагностирования злоупотребления алкоголем эксперты настаивают на использовании маркеров алкогольной зависимости. Также эксперты из Архангельска считают, что, если в Минздраве четко не пропишут конкретные методы лабораторной диагностики, это неизбежно спровоцирует разногласия в работе медучреждений и повлечет массу жалоб со стороны граждан.

«В одной медорганизации будут определять уровень содержания этанола в крови, в другой – уровень CDT в сыворотке крови, в третьей – соотношение трансаминаз (высокий уровень трансаминаз может быть симптомом и маркером поражения печени). Потребители будут в любом случае ориентироваться на стоимость услуг, степень информативности для них не существенна».

Наркологи даже не смотрят на водителей

Известный психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с Autonews.ru не раз заявлял, что наркологи и сейчас при возникновении подозрений обязаны отправлять водителей на дополнительные анализы и регулярно так поступают. Однако опрошенные корреспондентом автомобилисты, которые недавно проходили обязательную процедуру, рассказали, что все справки получали примерно за один час в одном медучреждении. Некоторые не сдавали совершенно никаких анализов, а беседа с наркологом занимала несколько секунд. «Не знаю ни о каких дополнительных анализах, мне даже электроэнцефалографию никто не делал. Заплатила 1500 рублей и получила справку», – отметила одна из автомобилисток.

Вопрос о качестве прохождения процедуры у наркологов поднялся еще более остро после резонансного смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Он находился за рулем автомобиля в нетрезвом виде и под воздействием наркотических средств. Позже в СМИ появилась информация о том, что врачи диагностировали у него хронический алкоголизм, однако адвокат актера это не подтвердил. Тем не менее друзья Ефремова подтвердили, что регулярно видели его в состоянии опьянения.

Почему обязательные тесты вообще отменили

Раньше Минздрав планировал, что более серьезные исследования изначально придется проходить каждому желающему получить права. Так, согласно первым предложениям об изменениях в приказ Минздрава № 344н, все будущие автомобилисты уже с осени 2019 года обязаны были начать сдавать кровь для определения маркера CDT, указывающего на заболевание алкоголизмом. Также для проверки наличия психоактивных веществ (например, амфетаминов, барбитуратов, каннабиноидов, кокаина, метадона, опиатов) кандидаты обязаны были начать сдавать и мочу.

Ожидалось, что предложенная схема будет работать так: при срабатывании маркера или обнаружении запрещенных веществ автомобилистов в обязательном порядке планировали отправлять на дополнительную комиссию в наркологическом диспансере. Как объясняли в Минздраве, изменения разработали, чтобы изначально оградить наркозависимых и алкоголиков от доступа к управлению транспортными средствами.

На предложенное нововведение сразу отреагировали в медицинских учреждениях. Там заявили, что такие изменения не только усложнят процесс получения справки, но и приведут к удорожанию традиционного медосмотра в несколько раз: при средних ценах на услуги по получению справки около 1000–7500 рублей.

Такие новости настигли водителей в последний момент и вызвали настоящую панику. Чтобы сэкономить несколько тысяч рублей и избавить себя от возможных проблем в будущем (срок действия справки – один год), они выстроились в длинные очереди. За справками поспешили и кандидаты в водители, и те, у кого просто подошел срок менять права. В большинстве регионов попасть без предварительной записи в медучреждения оказалось невозможно. На ситуацию отреагировал даже президент Владимир Путин. Почти сразу после выступления Путина в Минздраве сообщили, что отложили принятие нового порядка медосмотра. Такое решение там объяснили обеспокоенностью граждан и пообещали поработать над ценообразованием.