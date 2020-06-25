Хотели паспорт потерять: чем грозит дубликат ПТС покупателю машины («Известия»)

Покупатель подержанного автомобиля легко может стать жертвой мошенников. Схем обмана появляется всё больше. Например, злоумышленники берут автомобиль в аренду, для работы в такси. Затем подделывают доверенность и по ней выписывают дубликат паспорта транспортного средства (ПТС). Как не стать жертвой злоумышленников и всегда ли стоит опасаться дубликата ПТС, разбирались «Известия».

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в мае 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 305 тыс. единиц. Это на 28,7% меньше, чем в мае 2019 года, при этом соотношение между подержанными машинами и новыми составило почти 5:1. Пока автосалоны были закрыты, активизировались мошенники.

Мерседес задешево

Об одном из способов обмана, получающем в последнее время распространение, сообщила «Российская газета». Жертвой злоумышленников стал житель одного из южных регионов страны, купивший Mercedes-Benz E-Class, оформленный на юридическое лицо. Автомобиль стоил подозрительно недорого, а у продавца на руках был дубликат ПТС, но покупателя всё это не насторожило и он даже смог поставить «Мерседес» на учет.

Через некоторое время выяснилось, что автомобиль проходит по уголовному делу и его настоящие владельцы стали жертвами злоумышленников. Те взяли машину в аренду якобы для работы в такси, а по факту – для перепродажи. Что и предприняли, подделав доверенность и получив в ГИБДД дубликат ПТС.

Искажают реальную историю

«Если оставить в стороне способы мошенничества, связанные с кредитными операциями и требованиями внести предоплату, все самые популярные методы обмана при продаже автомобилей с пробегом, по сути, основаны на искажении реальной истории автомобиля», – рассказывают эксперты «Авито Авто».

Злоумышленники скручивают пробег, маскируют последствия ДТП или работу автомобиля в такси. В результате покупатель платит за машину цену выше рыночной, а впоследствии вынужден за свой счет устранять многочисленные проблемы. Это меньшие из бед в сравнении с ситуацией, когда приобретенный автомобиль оказался с обременениями. Например, с запретом на регистрационные действия.

Продавец может инсценировать потерю ПТС – и таким образом скрыть, что автомобиль заложен или по нему есть кредитные обязательства. Если машина куплена в кредит и оформлен залог до его погашения, банки часто требуют отдать им паспорт транспортного средства на хранение. Однако автовладелец, решивший продать ее до выплаты кредита, может запросто пойти в ГИБДД, заявить там о потере ПТС и получить дубликат. Схожим способом действовали и злоумышленники, решившие продать взятый в аренду «Мерседес».

Самый главный документ

Поэтому паспорт транспортного средства – это самый главный документ, на который следует обратить внимание при покупке автомобиля. Сам по себе дубликат ПТС особых рисков не несет, считают эксперты. Важна причина, указанная в особых отметках. Новый паспорт могут выдать в том случае, если предыдущий был утилизирован. Например, в нем закончилось место для указания нового собственника либо бумажный документ пришел в негодность. А могут – по причине утери оригинала. Это повод насторожиться, в особенности если дата выдачи нового ПТС совсем свежая.

Кроме того, следует внимательно проверить, совпадает ли VIN-номер в документе и на табличке автомобиля. Также не мешает изучить сведения о предыдущих собственниках – всё должно быть правильно заполнено и подтверждено подписями и печатями.

«ПТС может указать на факт коммерческого использования автомобиля. Уже из названия фирмы, которой принадлежал автомобиль, иногда можно понять, работал ли он в такси. Вид деятельности юридического лица легко проверить на сайте налоговой по названию фирмы или ее ИНН», – рассказала член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина.

Еще один важный момент – машина должна стоять на учете на продавце, то есть он должен быть вписан в ПТС как собственник. Поэтому второй документ, который важно проверить при покупке автомобиля, – паспорт продавца.

«Если продавец не указан в ПТС, то на 100% перед вами перекуп. Это не брат, не сват, он никому не помогает, это профессиональный перекупщик. Соответственно, если совпадают человек в паспорте и человек, на которого машина стоит на учете, это, скорее всего, настоящий собственник. Однако некоторые перекупы также ставят автомобиль на учет. Еще один документ, который должен быть у машины, – это СТС. Все данные о машине должны совпадать с теми, что в ПТС», – рассказал «Известиям» операционный директор розничной сети автомобилей с пробегом Automama Михаил Ерцев.

Предъявить претензии некому

Не являющийся собственником продавец должен по крайней мере иметь доверенность, подтверждающую его полномочия. Если доверенности нет, ситуация может развиваться в непредсказуемых вариациях, предупреждает ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.

«Действительный собственник автомобиля предъявит требование о признании договора купли-продажи недействительным, так как он подписан неуполномоченным лицом, и об истребовании автомобиля. Или, наоборот, покупатель выяснит, что купил автохлам, захочет предъявить претензии по качеству, а предъявить их оказывается некому», – рассказал Мацала.

Интернет в помощь

С ноября прошлого года новые автомобили стали получать электронные паспорта транспортного средства ЭПТС. Главный плюс электронного документа – неограниченный, в отличие от бумажного версии, размер. Что позволяет вносить в него значительные объемы информации о машине – ОТТС, внесенные в конструкцию изменения, данные о регистрации и страховке. Позже, в ЭПТС появятся отметки о прохождении техосмотра, ДТП и ремонтах.

Такой объем информации позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей. Однако машин с электронными паспортами пока насчитывается менее 800 тыс. Кроме того, обязательной замены уже выданных бумажных ПТС на электронные не предусмотрено, сроки хождения бумаги не ограничены.

Зная VIN-номер автомобиля, можно проверить его историю в интернете на одном из общедоступных сервисов – gibdd.ru, avtokod.mos.ru. Узнать, попадал ли он в ДТП, числился ли в угоне, сколько сменил владельцев, работал ли в такси, был ли утилизирован. Сайт «Автотека» позволяет узнать еще больше информации – в его базу попадает информации от 800 дилерский центров, независимых СТО, а также история объявлений о продаже конкретного автомобиля на «Авито Авто». Сведения платные, как и на сайте Auto.ru, однако он выгружает прямо на страницы с объявлениями важные сведения о машине – количество владельцев, соответствие характеристик указанным и отсутствие ограничений.

Полностью доверять указанному в объявлении VIN-номеру нельзя, предупреждает Михаил Ерцев.

– Как мы знаем, рынок становится прозрачнее, поэтому нечестные продавцы для привлечения внимания к объявлению подбирают VIN от похожего автомобиля, указывают их на сайтах по продаже автомобилей с пробегом, в объявлениях. Соответственно, те сервисы, которые проверяют авто по VIN-номеру показывают чистую, красивую историю автомобиля, хотя на самом деле у этой машины огромное количество собственников или ДТП.

Как стать добросовестным покупателем

Зная фамилию, имя, отчество, а также год рождения собственника, можно узнать информацию о его долгах на сайте ФССП. Это важно: приставы могут наложить ограничения на регистрацию автомобиля должника. Не менее важно убедиться в отсутствии VIN-номера машины в реестре залогов Федеральной нотариальной палаты – в будущем, если дойдет дело дойдет до суда, это позволит покупателю сохранить автомобиль.

«Банк может истребовать автомобиль у добросовестного покупателя. Сам же покупатель может обратиться в суд с требованием о возврате денег за купленный автомобиль, но продавцу может оказаться нечем платить. Обращение в полицию тоже не приведет к возврату денег. Возвращать деньги – это не компетенция полиции. Для этого нужно обращаться в суд. Если же покупатель проявил осторожность и убедился, что в момент покупки автомобиля залог в реестре отсутствует, а продавец не предупредил о его наличии, то залог прекращается по ст. 352 ГК РФ и машина останется у добросовестного покупателя – рассказал «Известиям» Орест Мацала.

Стоит ли идти к дилерам

Чтобы максимально снизить риски, эксперты советуют приобретать подержанный автомобиль в автосалоне.

«Приобретение автомобиля с пробегом у официального дилера исключает подмены VIN-кода, обеспечивает юридическую чистоту, прозрачность технического состояния, так как дилер несет ответственность по договору», – рассказал директор по продажам «Авилон. Автомобили с пробегом» Антон Демкин. Все претензии по машине покупатель сможет предъявить к автосалону в рамках Закона о защите прав потребителей.

Однако автосалон автосалону рознь, неофициалы могут скрутить пробег и скрыть технические недостатки.

«Покупатель может столкнуться и с салонами-однодневками. Машины продали, фирму ликвидировали, и предъявить претензии некому», – рассказал Орест Мацала.