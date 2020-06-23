«Давайте людям вернем деньги». Транспортный налог хотят реформировать (Autonews.ru)

Транспортный налог за 2020 год предложили снизить на четверть. Мы связались с автором инициативы и узнали все подробности о его предложении.

В правительство поступило новое предложение о мерах поддержки автомобилистов из-за карантина по коронавирусу. Депутат Василий Власов предложил Министерству транспорта рассмотреть возможность снижения транспортного налога за 2020 год на 25% для регионов, в которых был объявлен режим повышенной готовности.

По мнению депутата, такая мера будет справедливой и может быть расценена как экономическая поддержка населения. Многие граждане из-за пандемии потеряли доход, но сейчас вынуждены платить транспортный налог за машину, на которой не ездили из-за объявленных правительством ограничений. Мы связались с депутатом Власовым и его коллегами и узнали, насколько высока вероятность снижения транспортного налога и может ли такая мера стать началом процедуры полной отмены налоговых обязательств для автомобилистов.

Налог быстро не отменят, а скидку могут дать

В беседе с корреспондентом Autonews.ru депутат Василий Власов отметил, что его предложение о скидке – оперативная мера поддержки населения в период пандемии, но по большому счету он, как и многие другие законодатели, выступает за полную отмену транспортного налога.

«Я настаиваю на том, чтобы транспортный налог отменить, включить его в стоимость топлива, как это сделано во многих странах мира. И с трибуны Госдумы я об этом говорил еще три года назад, и мои коллеги предлагают это уже много-много лет. Но что касается моего предложения сейчас, то мы понимаем, что вот прямо сейчас правительство не отменит транспортный налог. Но, исходя из того, что люди вынуждены платить транспортный налог, а никаких мер по отмене правительство не делает, учитывая, что автомобили стояли и не использовались из-за пандемии, почему люди должны платить? Если правительство примет мое предложение, то можно будет сделать людям скидку в этом году за эти три месяца простоя», – объяснил депутат в беседе с Autonews.ru.

Некоторые коллеги депутата выразили сомнение в его предложении, на что Власов дал вполне конкретное разъяснение. «Я слышал комментарии депутата Вячеслава Лысакова по поводу «почему именно 25%, а не 17 или не 40», так вот в моем письме все рассчитано. Три месяца автомобили не эксплуатировались. Наше предложение – это сегодняшняя ситуативная мера, потому что люди на автомобилях не ездили. Из-за того, что ваше правительство установило ограничительные карантинные меры. Так давайте людям эти деньги вернем», – пояснил представитель Госдумы.

Скидка – шаг к отмене

Депутат Василий Власов уверил, что его инициатива нашла большую поддержку у пользователей в социальных сетях и что это не голословное предложение. В своем письме правительству законодатель конкретно указал, где можно взять деньги, где в этом вопросе выпадающий доход и почему это решение нужно принять.

«Это справедливо. Учитывая ситуацию, у нас сейчас принимается много мер поддержки. Были выплаты детям, пенсионерам. А про автомобилистов все забыли, а ведь мы транспортная страна, самая большая в мире. Очень много автомобилей задействованы в работе. Посчитайте, сколько было потеряно доходов – например, человек ездил на машине и настраивал кондиционеры, возил телевизоры или занимался какой-то другой доставкой. Из-за пандемии они мало того что зарплату не получали, а теперь еще должны налог платить за автомобили, которые три месяца стояли. На сегодняшний момент никаких мер поддержки для автолюбителей я не увидел», – посчитал Власов.

По его словам, инициатива по скидке как раз может стать переходом к полной отмене транспортного налога, к началу этого процесса. «Сперва мы сделаем скидку 25%, потом 50%, а потом уже его вовсе отменим. И сделаем так, как это работает во многих странах мира: часть транспортного налога включена в стоимость топлива. Много ездишь – много платишь, мало ездишь – мало платишь. Почему пенсионер, который выезжает четыре раза в год, должен платить такой же транспортный налог на свою машину, как и человек, который ездит каждый день», – посчитал инициатор скидки.

Слово за правительством

Депутат Василий Власов представляет в Госдуме партию ЛДПР, и, по его словам, оппозиционные предложения правительство поддерживает редко. Но в данном случае слуга народа надеется на одобрение кабмина и положительную оценку инициативы. «Я понимаю, что на оппозиционные предложения чаще приходят отрицательные отзывы от правительства. Но в этом случае шансы на поддержку есть, потому что это интересная и важная инициатива. Мы надеемся на положительное решение. Это было бы правильно – вернуть людям эти 25%», – резюмировал Власов.

Коллега Власова по партии Ярослав Нилов также уверен, что нет смысла в выделении финансового обременения за транспорт в отдельный налог, эта часть денег должна быть учтена в стоимости топлива. «Позиция ЛДПР вообще отменить транспортный налог, мы за это бьемся уже много лет. Но пока мы видим только повышение акцизов и не видим отмены налога», – пояснил в беседе с корреспондентом Autonews.ru Нилов.

Автор множества инициатив по автомобильной тематике депутат от «Единой России» Вячеслав Лысаков также активно агитирует за отмену транспортного налога и учет этих сборов при оплате топлива. В беседе с корреспондентом Autonews.ru Лысаков высказал скепсис к предложению коллеги о скидке и уверенность в том, что правительство эту меру не поддержит.

«Это не будет поддержано. В этом нет никакой логики. Почему именно 25%, а не 20 и не 30? Можно было бы выбрать какие-то категории населения. Придумать можно все что угодно, множество популистских мер. Если это просто предложение, то никто даже не отреагирует, если внесен такой законопроект – никто его не примет. ЛДПР много чего предлагает, но это все на словах, а мы разрабатываем реальные законы с обоснованием. Также было с отменой рукописной доверенности. Когда они это предложили, мы работали над этим уже год, сперва надо было убрать это из ПДД. Они этого не учитывали, поэтому их предложение отклонили. А мы это сделали, это была большая техническая работа. У них задача пошуметь, а работать они не хотят. Эта тема крайне важная, и надо двигаться не к скидкам на транспортный налог, а к его полной отмене», – объяснил Лысаков.

Налог оставили, акцизы подняли

Практика взимания транспортного налога из денег, вырученных за топливо, работает более чем в 120 развитых странах мира. Логика заключается в следующем: кто больше ездит, тот и больше платит, а если машина мощнее, то она потребляет и больше топлива. Вячеслав Лысаков уверяет, что автоматическое взимание транспортного налога с покупки топлива избавило бы страну от многих издержек.

«Никакой налоговой службы, никаких почтовых отправлений, никаких переписок и обжалований в суде. Где заправляешься, туда налог и отчисляется. Это социальная справедливость и идеальный вариант. А у нас пенсионер летом на дачу два раза съездил, а платит за весь год. Я предлагал эту схему Владимиру Путину в ОНФ еще в 2011 году. Еще тогда правительство обещало отменить транспортный налог, повышая акциз на три рубля. А сделали по-русски: и налог оставили, и акцизы подняли», – поведал Лысаков.

Эксперты общественной организации депутата посчитали, что для замещения выпадающей доходной части необходимо повысить стоимость топлива на 0,85–1 рубль. В 2011 году акцизы на бензин повысили на три рубля, туда уже вошла и выпадающая часть бюджета. «Но Путин тогда мне ответил, что ему сказали, что стоимость топлива придется увеличить значительно больше. Это позиция Минфина. Но на самом деле это не так. Это ведомство всегда смотрит, что можно выжать сейчас, они не заинтересованы в снижении доходной части. Минфин также был против предложенной мною в 2012 году скидки в 50% на оплату штрафов, которая сейчас уже вовсю работает. Они были категорически против», – вспомнил депутат.

Минфин всегда против

Министерство финансов, по словам Лысакова, часто вмешивается в разные сферы жизни, но не всегда это дальновидно как с политической точки зрения, так и со стороны здравого смысла. «Этот налог надо не уменьшать, а отменять. Но Минфин всегда против. Если можно и акцизы повышать, и стоимость топлива повышать, и еще транспортный налог взимать, зачем же они будут отказываться от этого. У нас дизель уже стоит как АИ-95. И что бы ни происходило на рынке, с нефтью, у нас срабатывает чисто российский феномен. Цены на топливо только растут. А автомобилисты как дойные коровы – и за топливо будут платить, и налог будут платить», – посчитал Вячеслав Лысаков.

Включение этого налога в стоимость топлива, по мнению сторонников этой идеи, избавило бы от многих проблем. «Это стимулировало бы и гибриды, и электромобили. Это решение положительно бы повлияло и на другие сферы нашей жизни. И автомобилисты бы знали, что платят больше на 1-2 руб. за топливо, но там учтен транспортный налог. Минфин у нас, как Кощей, сидит над златом, хотя зачастую тратит больше на то, чтобы эти копейки получить. Тут должно быть политическое решение», – резюмировал депутат.