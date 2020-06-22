Зачет автоматом: в России создадут полигон для «умных» автомобилей («Известия»)

В России за 600 млн рублей построят экспериментальную базу для испытания «умных» автомобилей, выяснили «Известия». Ее планируется создать на полигоне НАМИ к сентябрю 2022 года. Проект поддерживают Минпромторг и автопроизводители. Сегодня в линейке почти всех ведущих брендов есть модели с продвинутыми системами помощи водителю и связью для обмена данными, отмечают эксперты. Таким образом, техническая возможность подключаться к «умной» инфраструктуре – светофорам, камерам, а также наладить «общение» автомобилей между собой – уже существует. Масштабное внедрение системы серьезно усилит безопасность на дорогах. Затормозить процесс распространения полуавтономных машин могут только законодательные проволочки.

Добавят интеллекта

На базе полигона НАМИ планируется создать модель городского движения с «умной» инфраструктурой, оснащенной технологией V2Х – обмена данными с автомобилями (о скорости, износе тормозов и других узлов и агрегатов, видеофиксации вождения и проч.). Общая протяженность дорог полигона составит 20 км. Он позволит проводить «натурные испытания» с имитацией большого количества дорожных ситуаций, испытывать компоненты автоматизации машин, а также систем анализа поведения высокоавтоматизированных средств (ВТС), сообщается в презентации Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», с которой ознакомились «Известия». Цена вопроса – 599,7 млн рублей, из которых 417,8 млн потребуется из бюджета, остальное – частные инвестиции.

Представитель НТИ «Автонет» подтвердил проработку проекта: сейчас он одобрен на уровне НТИ, осенью его представят межведомственной рабочей группе под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В презентации также говорится, что проект в целом поддержал Минпромторг. В пресс-службе ведомства подтвердили «Известиям», что полигон в НАМИ создается при поддержке министерства.

– Вместе с имеющейся инфраструктурой, предназначенной для имитации любых условий эксплуатации транспортных средств (начиная от автомагистрали и заканчивая трассами для карьерной техники), и закрытой лабораторной территорией площадью 25 га, это позволит создать уникальный центр для полного цикла испытаний, доводки и сертификации беспилотных ТС, – отметили в пресс-службе ведомства.

Цель инициаторов проекта – создать экспериментальную базу для так называемых подключенных автомобилей (connected cars) и машин с высокой степенью автоматизации управления. Первые оснащены доступом к интернету либо беспроводной локальной сетью – в широком смысле к ним можно отнести даже машины с Bluetooth. Вторые по своим свойствам вплотную приближаются к беспилотникам, но еще не способны полностью заменить водителя.

С помощью встроенных каналов связи, в том числе интернета, теоретически такие автомобили могут обмениваться информацией не только с мобильными устройствами, но и с дорожной инфраструктурой – «умными» светофорами (про них «Известия» писали ранее), камерами фиксации нарушений, центрами управления движением, метеооборудованием. Для этого сама инфраструктура должна быть оснащена необходимыми элементами – датчиками и т.п. Сейчас в некоторых городах есть только отдельные элементы системы V2X и интеллектуальной транспортной системы.

Сегодня на подмосковном полигоне НАМИ в Дмитровском районе Подмосковья проводятся сертификационные испытания полностью беспилотных автомобилей (больше всех их у «Яндекса»), тестирование которых на дорогах общего пользования проходит в нескольких регионах России, включая Москву.

Проект предполагает создание полигона в 2020–2022 годах с реконструкцией уже существующей площадки и дооснащением ее нужным оборудованием («умной» инфраструктурой), с сентября 2022-го начнется коммерциализация. Выручка должна расти ежегодно: с 42 млн рублей в 2022 году до 470 млн рублей в 2031-м.

Исполнителями заявлены НАМИ, НП «ГЛОНАСС» и компания «Смартс».

В НП «ГЛОНАСС» сказали, что проект позволит создать основу для внедрения в России технических новинок в области системы обмена информацией между машинами и дорожной инфраструктурой, а также сбора и анализа больших данных (big data).

Исполнительный директор НАМИ Денис Ендачев добавил, что основная задача полигона – обеспечить безопасность внедрения автомобилей, оснащенных системами помощи водителю (ADAS), а также ВТС, вплоть до полностью автономных. Прибыль проекта, по его словам, будет формироваться за счет проведения комплексных и сертификационных испытаний высокоавтоматизированного транспорта, а также предоставления в аренду боксов, оборудования и ремонтных площадей.

Глава «Смартс» Андрей Иванов сказал «Известиям», что в проекте цифрового полигона НАМИ компания отвечает за оснащение дорог телекоммуникационной инфраструктурой, позволяющей связать воедино все интеллектуальные транспортные подсистемы. В частности, вдоль трассы установят станции RSU (roadside unit – базовая станция беспроводной связи), а также проложат волоконно-оптические линии связи в обочине автодороги.

Технологии настоящего

В презентации отмечается, что в испытаниях и сертификации «умных» автомобилей и всевозможных устройств для них заинтересованы ведущие автопроизводители (группа ГАЗ, Sollers, «КамАЗ», «АвтоВАЗ») и IT-компании.

В Sollers поддерживают создание испытательного полигона, сообщили «Известиям» в пресс-службе производителя. Там добавили, что основной акционер группы Вадим Швецов сегодня развивает отдельный бизнес – компанию «Сознательные машины» (C-Cars), которая специализируется на технологии «подключенности» и развивает собственную платформу на базе технологии V2X. Инвестиции в нее уже превысили 150 млн рублей.

В группе «ГАЗ» также подтвердили, что автопроизводитель ведет такие работы. В частности, в рамках развития направления GAZ Digital: телематический блок с выходом в интернет позволяет передавать пользователю на мобильное приложение данные, например, об износе систем и агрегатов, расходе топлива, пробеге. Там добавили, что создание испытательных полигонов, включая площадку НАМИ, – необходимое условие развития проекта и обеспечения безопасности.

В «АвтоВАЗе» и «КамАЗе» не ответили на запросы «Известий». В «Яндексе» отметили, что их беспилотники не завязаны на обмен информацией и способны работать «в тех же условиях, что и человек». Но в будущем инфраструктура и другие автомобили могут стать дополнительным источником данных.

Полигон для тестирования и отработки систем высокоавтоматизированного транспорта – хорошая идея, считает замруководителя департамента ЖКХ, транспорта и благоустройства Фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров.

– Расширить тестовую площадку НАМИ, чтобы создать имитацию реальных дорожных условий, не составит труда при наличии финансирования. Сроки проекта реальные, – сказал «Известиям» эксперт.

Но для появления ВТС и беспилотников на дорогах придется серьезно доработать нормативную базу, поэтому утверждение правил их эксплуатации на федеральном уровне может затянуться, добавил эксперт. Только после этого власти смогут массово внедрять «умную» инфраструктуру на дорогах.

В свою очередь, глава «Автостата» Сергей Целиков отметил, что сегодня в линейке почти всех ведущих производителей есть машины с продвинутыми системами помощи водителю и связью для обмена данными. По его оценкам, они составляют около 10–15% парка в стране. Кроме того, на рынке уже появились устройства, позволяющие из обычной машины сделать «подключенный» автомобиль, добавил он.