Комплексная автоматизация дилерского центра

Компания CTO SOFT - IT-решения и консалтинг для автобизнеса. Сфера автобизнеса всегда подразумевала высокую конкуренцию. В попытках обойти конкурентов, автосалоны используют различные методы, но главный секрет всегда останется один — хороший сервис и индивидуальный подход к клиенту вкупе с высоким уровнем автоматизации.

Компания СТО СОФТ работает с крупными компаниями в сфере автобизнеса. Мы предлагаем множество решений для комплексной автоматизации бизнес-процессов автосалонов, технических центров и других организаций, связанных с торговлей и ремонтом автомобилей на базе 1С Альфа-Авто 5 и 6 редакций.

Наша проектная технология позволяет в короткие сроки внедрить новейшее программное обеспечение на дилерское предприятие с учетом всех интеграций и дополнительных разработок с понятным бюджетом.

- № 1 в рейтинге автоматизации автобизнеса

- 1С:Франчайзи с 2006 года

- Опыт работы с дилерскими центрами с 2009 года

- Ключевой партнер 1С Рарус по Альфа-Авто

- Обладатель премии “Золотой Ключ”

- Партнер по автоматизации международной сети СТО Eurorepar Car Service

- На наших IT-решениях работают лидеры отрасли

- Аккредитованный партнер по автоматизации Евразийского Банка Развития на территории СНГ

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