«Все разобрали перед пандемией». Премиум и люкс оказались в дефиците (Autonews.ru)

Очереди на автомобили премиальных марок в России растянулись до 2021 года: ходовые модели раскупили перед пандемией. Чтобы получить квоту, приходится платить по 2 млн рублей – об этом рассказали производители и дилеры.

Дилеры и производители премиальных и люксовых автомобильных марок рассказали о повышенном спросе в России. Многие популярные модели россияне выкупили прямо перед началом пандемии – на фоне падения курса рубля стало понятно, что машины подорожают, а затем свой вклад внесло и распространение коронавируса. Из-за закрытия автомобильных заводов по всему миру и временного прекращения производства сроки ожидания наиболее популярных моделей растянулись на несколько месяцев вперед. Некоторые дилеры признаются, что ждать придется до 2021 года, а цены при этом растут. Autonews.ru выяснил, сколько придется ждать самые ходовые модели.

Porsche: Taycan приедет не в этом году

В двух дилерских центрах Москвы по телефону для клиентов сообщили примерно одно и то же: чтобы забронировать новый четырехдверный электрокар Taycan стоимостью от 7,8 млн рублей, нужно внести не менее 2 млн рублей.

«После того как вы вносите эту сумму, представительство выделяет конкретную дату производства. Возможно, вам повезет и получился получить машину в этом году. Но, скорее всего, это будет уже следующий год – предоплат очень много. До пандемии можно было просто забронировать место в очереди за 100 тыс. рублей, но при размещении заказа придется заплатить около 20%. Максимум, что мы сможем предложить, – это разбить платеж на части», – объяснил представитель дилерского центра.

Говоря про спорткар 911, дилеры похвастались, что квоты на эту летнюю модель были распроданы уже давно. «Машины из наличия и доступные квоты разобрали еще перед пандемией, – поделился представитель одного из дилерских центров. – Если хотите машину пораньше, возможно, получится забрать что-то из того, что сейчас в производстве. Но это точно будет уже не летом. Самое ранее – конец августа – сентябрь. Буквально пару месяцев назад машин было очень мало, но теперь все разобрали. Внести надо также 20% от суммы – это 2–2,5 млн руб., в зависимости мотора и комплектации».

Внедорожник Cayenne 2020 года у московских дилеров можно найти и в наличии, заверили в пресс-службе «АвтоСпецЦентра». Если же покупатель хочет сам сконфигурировать свою комплектацию, машину нужно будет ждать 2–2,5 месяца.

В российском представительстве марки в беседе с Autonews.ru подтвердили, что на начало июня в салонах дилеров Porsche «наблюдается небольшой дефицит автомобилей». Там поделились, что у дилеров в Москве, которые открылись после карантина самими последними, ситуация со складами и выбором лучше.

«Наличие автомобилей у дилеров в Санкт-Петербурге и в регионах отличается от города к городу, но в целом ниже на 50–60% от нормы. К концу июня у большинства дилеров ситуация со складами улучшится до докризисных показателей. Производство на заводах восстановлено, и автомобили уже отгружаются в Россию. Поэтому, придя в салон, можно выбрать готовый автомобиль в ближайшей поставке – выбор большинства моделей хороший. Если же хочется индивидуальную комплектацию «под себя», то для клиента доступны квоты августа с поставкой в сентябре к дилеру в России», – сообщили в компании.

BMW: X7 ждать не меньше трех месяцев

Кроссовер BMW X7 в Москве придется ждать минимум до середины сентября – сейчас доступны квоты на производство в июле. Речь о размещении индивидуального предзаказа. У некоторых есть машины и в наличии – в «АвтоСпецЦентре» рассказали, что у них на складах есть машины 2020 и 2019 годов. Чтобы забронировать модели из наличия, надо внести 50 тыс. рублей. «Выбранную комплектацию нужно в среднем ждать три месяца, – уточнили в пресс-службе дилерской сети. – Если речь идет о других, редких моделях – до шести месяцев».

В представительстве BMW в России Autonews.ru подтвердили, что X7 есть у дилеров в наличии. «Большая часть – автомобили 2020 года, незначительная – 2019 года. Предоплата за автомобиль из наличия может варьироваться в зависимости от дилера и его отношений с клиентом. Если автомобиль есть на центральном складе, ожидание составит пару дней, в течение которых его привезут к дилеру и подготовят к продаже. Если клиент хочет собрать для себя индивидуальный BMW X7, нужно узнавать о свободных квотах у дилеров. Сейчас ближайшая – на июль. Если мы предположим, что автомобиль встал в июльское производство, к этой дате нужно прибавить 45–50 дней. Таким образом, получить машину можно в конце августа – первой половине сентября», – рассказали в представительстве.

Mercedes: GLS ждать три-четыре месяца

В «Авилоне» из GLS-класса в наличии оказались в основном автомобили 2019 года выпуска. В пресс-службе назвали эти модели одними из наиболее востребованных. Предоплата по ним потребуется в размере не менее 100 тыс. рублей. Срок ожидания – три-четыре месяца.

В свою очередь в представительстве марки заверили, что у большинства дилеров новые GLS есть в наличии. «Конечно, ситуация, вызванная пандемией COVID-19, сказалась на поставках, поскольку производство на заводах Mercedes-Benz по всему миру было приостановлено на некоторый период. Но уже с середины апреля заводы возобновляют производство, и сейчас поставки постепенно возвращаются к планируемым объемам», – сказали в компании.

Audi Q8: в наличии машины 2019 года

Дилеры Audi поделились информацией о популярном в России кроссовере Q8. К примеру, в «АвтоСпецЦентре» есть в наличии версии с бензиновым и дизельным двигателями 2019 и 2020 гг. выпуска. На заказ предоплата составляет от 100 тыс. рублей, а для брони машины из наличия понадобится от 30 тыс. рублей. В зависимости от выбранной комплектации машину придется ждать от недели до четырех месяцев.

В представительстве марки уточнили, что у российских дилеров в наличии есть в основном Q8 2019 года, но на склады дилеров уже начали поступать машины 2020 года с бензиновым и дизельным двигателями. «Если из наличия машину любой модели не удалось подобрать, то можно заказать в производство, стандартный срок ожидания машины – три месяца. Также стартовал прием заказов на линейку S – такие машины можно будет получить в июле-августе», – сообщили в Audi.

Lexus: LX есть на складах

В «РОЛЬФ Волгоградский» по телефону рассказали, что разные версии внедорожника Lexus LX можно посмотреть в наличии. Чтобы забронировать машину, понадобится внести предоплату в размере около 10% от стоимости автомобиля – до 100 тыс. рублей. В наличие есть и спецсерии Black Vision. Но более эксклюзивные версии «придется подождать определенное время».

По данным представительства Lexus, при выборе внедорожника LX в большинстве случаев автомобиль можно взять из наличия или с минимальным сроком ожидания. «Конечно, если покупателя интересует конкретный цвет и комплектация, то необходимо делать заказ на производство – это займет примерно два-три месяца, необходимо лишь внести предоплату. В среднем это 50 тыс. рублей», – сказали в компании. Там также уточнили, что спрос на LX оказался выше прогнозируемого, но это не сказалось на сроках ожидания.

Bentley: Bentayga ждать до мая 2021-го

Источник, близкий к одному из официальных дилеров Bentley, сообщил, что там пока не принимают заказы на кроссовер Bentayga, предположив, что это связано со скорой презентацией обновленной модели.

«В Мюнхене уже состоялась закрытая презентация, мы ожидаем, что в ближайшее время секретность вокруг модели снимут, возможно, пройдет онлайн-презентация и мы начнем принимать заказы. Первые автомобили мы будем размещать под заказ в четвертом квартале этого года с поставкой весной 2021 года. На выбор будет два бензиновых двигателя – V8 или W12, дизелей не будет. Обе модели подорожают относительно текущих цен, база станет дороже примерно на 500 тыс. рублей. Поэтому в очень хорошей комплектации V8 будет стоить около 20 млн. Версия с шестилитровым мотором будет стоить примерно на 2 млн руб. дороже», – раскрыл подробности собеседник.

По информации Autonews.ru, если клиент захочет уже сейчас встать в очередь, не видя машину, необходимо будет внести 1,4 млн рублей. В таком случае рестайлинговый кроссовер можно будет получить в мае-июне 2021 года. Если же ждать физической презентации в России и только потом сделать заказ на производство, тогда машина придет на один-два месяца позже.

В свою очередь в представительстве Bentley в России сообщили, что завод марки в Великобритании возобновил свою работу 11 мая. Одним из ключевых драйверов продаж в России стал кроссовер сегмента суперлюкс Bentayga. Срок ожидания этого автомобиля с завода в текущей ситуации увеличился до четырех–шести месяцев.

Rolls-Royce: эксклюзив ждать до года

В Rolls-Royce Motor Cars в Москве Autonews.ru проконсультировали по покупке кроссовера Cullinan. В наличии у дилера есть два автомобиля. В случае индивидуального заказа сроки ожидания машины не увеличились и составляют стандартные три-четыре месяца. Чтобы сделать предзаказ, нужно будет внести 10% от стоимости – от 3 млн рублей. Как предупредил дилер, в августе все модели марки подорожают примерно на 10%, то есть, размещая заказ на новый автомобиль сейчас, придется платить уже с учетом этих изменений.

В представительстве сообщили, что Rolls-Royce производит автомобили только по предварительному заказу. Сейчас срок ожидания автомобиля составляет в среднем около пяти-шести месяцев. Но точный период варьируется в зависимости от степени индивидуализации. К примеру, некоторые готовы до года ждать модель Phantom с арт-композицией в галерее – витрине для произведений искусства в передней панели.