«У нас запись на месяц». Что происходит в автосервисах после открытия (Autonews.ru)

Зимняя резина, протечки масла и дезинфекция – что происходит в сфере ремонта автомобилей и пора ли ехать в сервис.

Режим самоизоляции в столичном регионе ослабевает: некоторые отрасли уже полностью вернулись к работе, и количество автомобилей на дорогах заметно выросло (на прошлой неделе уже были 9-балльные пробки). Однако два карантинных месяца весны не дали водителям возможности подготовить свои автомобили к лету.

Многие автомобилисты только сейчас начинают проходить плановые техосмотры и менять зимнюю резину, обнаруживая неожиданные проблемы, которых можно было бы избежать весной. Автосервисы в свою очередь стараются компенсировать упущенную прибыль, но не нарушать при этом правила работы, разработанные Роспотребнадзором для борьбы с распространением COVID-19. Мы пообщались с представителями отрасли и узнали, в каких условиях сейчас проходит ремонт автомобилей и правда ли, что клиенты техцентров уже не боятся вируса.

Заработали в полную силу

Некоторые автосервисы не закрывались в карантин даже после запретов на работу от региональных властей, однако и особой прибыли им это не принесло – водители массово сидели дома, автомобилями не пользовались и в сервисы не ездили. Даже традиционно прибыльный для техцентров апрель в этом году стал убыточным и простойным.

Ситуация изменилась в середине мая, когда некоторые компании и производства вернули сотрудников к работе. Региональные власти ослабили запрет на работу автосервисов, и они снова стали востребованы. Как рассказала в беседе с корреспондентом Autonews.ru сооснователь сети автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова, с мая поменялось многое:

«Сегодня сервисы работают в обычном режиме, с 9:00 до 21:00, все семь дней в неделю. Мы соблюдаем все инструкции Роспотребнадзора. Клиентов стало больше, но поток еще не такой, как был в это же время год назад. Был сильный всплеск и рост трафика звонков примерно 15 мая. В июне же мы не заметили какого-то сильного всплеска. Главное, что средний чек не упал. Все, что нужно, люди делают. Сезонные услуги востребованы».

Директор московского техцентра «Автоглобус» Андрей Савин также считает, что этот июнь не стоит сравнивать с прошлогодним: «Да, клиенты начали приезжать. Все по предварительной записи. Оживление небольшое появилось, но не такое, какое должно быть в это время года. Мы уже работаем в полную силу, все сотрудники вышли».

Текучка и ремонт по страховке

Еще два месяца назад водители откладывали ремонт автомобиля даже по направлению из страховой компании, а сейчас во многих кузовных цехах запись распланирована уже на месяц вперед. Страх автомобилистов перед вирусом понемногу ослабевает, рассказал технический директор «ЛСД-Сервис» Леонид Дементьев,

«У нас сейчас есть запись на месяц вперед. Народ немного расслабился и начал заниматься своими обычными автомобильными делами, которые требуют ремонтных работ. Появилось много текучки, начали приезжать страховые машины. Мы видим, что направление на ремонт было человеку выдано давно, а он не приезжал. Сейчас таких клиентов много. По кузовному ремонту у меня на парковке сейчас около 50 автомобилей в работе. Какие-то ждут запчастей, какие-то ждут начала работ», – объяснил Дементьев.

Приезжает много клиентов на зимней резине. По словам Дементьева, в карантине многие не переобували автомобиль, потому что не ездили на нем. «Сегодня пригнали две машины на зимней резине. Одна Bentley с небольшой царапинкой на крыле. То есть царапина их волнует, а что резина зимняя – ничего страшного», – добавил наш собеседник.

В столичном техцентре «Автоглобус» подтвердили, что сейчас у клиентов популярны все работы. «И на плановые работы есть спрос, и на эвакуаторах едут. Что-то сломалось, что-то не едет, что-то прокисло. Отложенный спрос тоже присутствует. В апреле и мае люди не занимались автомобилями, не готовили их к сезону, сейчас по мере того, как начинаются перемещения, появляются проблемы, которые требуют ремонта. И масло течет – с раздатки, с коробки, да и многое другое. Так что весенний простой сказался. Многие до сих пор приезжают переобуваться. Практически каждый день по одному переобуваем. Их уже немного осталось, но около 10% машин по городу еще ездят на зимних покрышках», – пояснил директор автосервиса Андрей Савин.

Тесты и маски

По словам Турсуновой, некоторые автосервисы в период пандемии начали предлагать клиентам платную услугу дезинфекции салона автомобиля озоном. И в автосервисах сети нашей собеседницы эта услуга оказалась очень популярной, ее заказывают половина автомобилистов. При этом в компании и так стандартно все автомобили обрабатывают санитайзерами, протирая все наиболее тактильные поверхности, как положено по нормам.

«Сейчас у нас в приемке уже можно находиться двум клиентам, но погода хорошая, многие клиенты сами выбирают погулять. Что касается тестирования персонала на коронавирус, то мы пока ничего специально не закупали. До 31 мая мы должны были протестировать 10% от сотрудников. Из 10 человек это 1-2 человека, выборочно мы их протестировали. Часть наших сотрудников вышли на работу в офис в мае, тогда я предложила сделать этот текст, но у большей части сотрудников он уже был сделан. Но так как эта тема стала обязательной для всех, мы думаем о заключении какого-то корпоративного контракта для всей нашей сети автосервисов», – уточнила сооснователь сети автосервисов «Вилгуд».

По ее словам, велика вероятность того, что по прибыльности июнь для отрасли может выйти на прошлогодние показатели. «Пока чуток в минус идет, но, я думаю, дальше догоним. Если в Москве отменят пропускной режим, то, возможно, мы даже выйдем в плюс. Потому что отложенный спрос есть, его видно. Сейчас чек восстановился, понятно, что людям нужен автомобиль. Я планирую, что июнь будет в ноль», – резюмировала собеседница.