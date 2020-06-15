Конвейерная остановка: загрузка автозаводов в России упала ниже 30% («Известия»)

Коронавирус оставил автопредприятия в России без работы: загрузка упала почти вдвое – с 50% до менее 30%, следует из данных Минпромторга, с которыми ознакомились «Известия». С июня началось медленное восстановление спроса на автомобили, но он всё еще очень невысок. Это вынуждает некоторых дилеров продавать новые машины ниже себестоимости. Достигнуть докризисных значений по загрузке мощностей автозаводов раньше конца года не удастся, считают эксперты.

Подхватили вирус

Ситуация в автомобильной промышленности после двух месяцев ограничений, связанных с коронавирусом, остается сложной – загрузка системообразующих предприятий сектора составляет менее 30%. Об этом сказано в документах Минпромторга, которые ведомство подготовило к правительственному часу министра Дениса Мантурова в Госдуме 10 июня (материалы есть у «Известий»). В пресс-службе ведомства на уточняющие вопросы не ответили.

В список системообразующих входят «АвтоВАЗ», «ГАЗ», Sollers, «КамАЗ», калининградский завод «Автотор», а также российские сборочные площадки Volkswagen, Renault, Hyundai, Nissan, Toyota и Peugeot–Citroen–Mitsubishi.

Производство автотранспорта в апреле снизилось на 60,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, за январь–апрель – на 25,6%, свидетельствуют данные Росстата. Больше всего просел выпуск в самом массовом сегменте легковых машин: в апреле падение составило 79,2% – до 30,6 тыс. штук. Ключевые причины: приостановка работы заводов в связи с объявлением нерабочих дней в стране для борьбы с коронавирусом, перебои с поставкой импортных комплектующих и сокращение спроса, пояснили «Известиям» в Росстате.

Для борьбы с распространением инфекции с 28 марта до 12 мая в стране был объявлен режим нерабочих дней. В это время деятельность промышленных предприятий в некоторых регионах замораживалась, графики остановки везде были разными. Пандемия также вынудила ведущие компании закрыть выпуск автокомпонентов по всему миру, что привело к сбоям в поставках комплектующих.

На днях калининградский «Автотор» объявил о приостановке контрактной сборки BMW с середины июня до начала июля из-за нехватки деталей. На этом заводе, помимо немецкой марки, собираются Hyundai и Kia, но по последним проблем с комплектующими нет. По данным предприятия, в прошлом году было выпущено 213 тыс. автомобилей трех марок. По итогам этого года производственный план скорректируют на 40–50% в сторону уменьшения, уточнили «Известиям» на «Автоторе».

В «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» сообщили «Известиям», что завод возобновил деятельность с 13 апреля, но вплоть до мая работал в одну смену. До кризиса сборка на предприятии в Санкт-Петербурге велась в три смены. После майских праздников завод перевели на двухсменный режим. Сегодня с конвейера сходит по 700 машин ежедневно, сообщили в пресс-службе компании. Проблем с поставками импортных комплектующих нет, а все три модели – Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio – входят в число лидеров продаж, добавили там.

Одновременно с заводом в Петербурге возобновила выпуск машин и двигателей группа Sollers, сообщила «Известиям» представитель компании. Но на УАЗе из-за введенных в Ульяновской области ограничений в апреле задействовали не более 30% работников в смену, в мае – до 80%. Ford Sollers (собирает легкий коммерческий транспорт на базе Ford Transit) перенес на май корпоративный отпуск, изначально запланированный на июль. Завод Sollers во Владивостоке, собирающий Mazda, запустили с 6 апреля в числе системообразующих предприятий, оказывающих существенное влияние на занятость и социальную стабильность Приморского края. В компании добавили, что снижение спроса отчасти сглаживается за счет закупок государственных структур и госкомпаний. Завод Toyota в Петербурге стоял с 28 марта по 12 мая, а после запуска был вынужден вводить дополнительные смены в выходные дни для сборки RAV4, сообщили в российском офисе бренда. Производственные планы там отказались комментировать.

В секторе коммерческого транспорта больше всего пострадал сегмент микроавтобусов, рассказали «Известиям» в группе ГАЗ. В июне загрузка Горьковского завода, по данным предприятия, упала более чем вдвое, по сравнению с тем же месяцем 2019-го. При этом в группе пока не видят предпосылок восстановления спроса на легкий коммерческий транспорт. С 19 июня предприятие переходит на четырехдневку, а с конца месяца вводит двухнедельный простой.

В пресс-службах «АвтоВАЗа», «КамАЗа» и других производителей на запросы на момент публикации не ответили.

Поднялись на спросе

Ограничительные меры в период эпидемии обрушили спрос на автомобили. В апреле продажи легковых и легких коммерческих машин в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, снизились на 72%, до 38,9 тыс. штук в сравнении с прошлогодними показателями, в мае – на 52%.

С конца марта по всей стране были закрыты автосалоны, торговать машинами разрешалось только онлайн, но объемы этих продаж были крайне малы («Известия» писали об этом). Слабое восстановление авторынка началось со второй половины мая – десятки регионов, где позволяла эпидемиологическая обстановка, разрешили дилерам открывать салоны. А с 1 июня они заработали на самом крупном в стране московском авторынке.

В «АвтоСпецЦентре» (АСЦ) в первую неделю июня было заключено больше контрактов на покупку авто, чем за тот же период марта – последнего месяца, когда салоны еще работали, отметил представитель дилера. Положительную динамику за истекший период июня зафиксировали также в «Автомире», «Авилоне», Fresh Auto.

– За первую неделю июня контрактование выросло на 22%, выдача машин – на 14% к аналогичному периоду прошлого года. Рост к первой неделе мая – втрое, но это эффект низкой базы, – сказали в «Автомире».

При этом продажи машин премиум-класса, по данным АСЦ и Fresh Auto, растут быстрее бюджетного сегмента.

– Бюджетные машины сейчас пользуются меньшим спросом: с финансовой точки зрения этот сегмент пострадал ощутимее, и автомобили для клиентов масс-сегмента – не первый приоритет, – сказал «Известиям» гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль.

В «Автомире» рассчитывают, что в июне смогут продать примерно столько же машин, как за тот же месяц 2019 года. Однако в АСЦ и Fresh Auto менее оптимистичны – там прогнозируют снижение к прошлогодним показателям на 30 и 46% соответственно. В «Авилоне» прогноза не дают. Но по словам директора по маркетингу компании Андрея Каменского, эффект отложенного спроса не поможет отрасли вернуть упущенное.

– Рынок сейчас находится в очень плохой ситуации, и мы вынуждены распродавать некоторые автомобили ниже себестоимости, – сказал он «Известиям».

Мощности российских автозаводов и до пандемии были загружены в среднем на 50%, сказал «Известиям» аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. По его словам, интенсивность производства будет расти вслед за оживлением спроса, но быстрого восстановления не произойдет – лето не самый активный период для дилеров. В лучшем случае прежней загрузки мощностей автозаводов удастся добиться к концу года, считает эксперт.