«Каждому по тарифу». ОСАГО подорожает, но не для всех (Autonews.ru)

Тип кузова, цвет автомобиля, количество аварий и семейный статус – какие факторы страховые компании учтут при расчете базового тарифа ОСАГО.

Новые нормы в закон об ОСАГО вступят в силу через 90 дней. Помимо учета в формировании тарифа четко прописанных злостных нарушений (вождение в нетрезвом виде, сокрытие с места аварии, отказ от медицинского освидетельствования, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 км/ч) в законе появились и иные обстоятельства, так называемый «коэффициент страховщика», который страховые компании также смогут использовать, формируя тариф.

В правовых документах указано, что страховые компании смогут варьировать базовый тариф от иных обстоятельств, влияющих на вероятность наступления страхового случая и потенциальный размер вреда. И только Банк России может запретить страховым учитывать те или иные факторы. Мы решили разобраться, что именно подразумевает «коэффициент страховщика», какие факторы будут влиять на тариф и правда ли, что теперь даже мелкие нарушения ПДД будут учитываться при формировании цены полиса ОСАГО.

Страховщики выберут критерии

Как пояснили корреспонденту Autonews.ru в Российском союзе автостраховщиков, непосредственно сами факторы, которые повлияют на тариф полиса, будут называть страховые компании. Какие-то показатели могут повторяться, а какие-то будут индивидуальными. По итогам Банк России определит факторы, которые нельзя будет использовать для оценки клиента, например национальность или вероисповедание. Все остальные факторы, которые Банк России не запретит, страховщик сможет учитывать при формировании тарифа, и выбор в этой категории неограничен.

«Сейчас страховщик ставит один базовый тариф на всех. В Москве сегодня это 4100 рублей. С новыми нормами появляется возможность использовать, например, фактор того, к какому типу относится транспортное средство. Минивэн – это семейный автомобиль, в котором возят детей. И по минивэнам у страховщиков хорошая аварийность. А есть спортивный автомобиль, а есть джип, седан и купе. В зависимости от типа кузова будет понижающий или повышающий фактор. На минивэны поставят меньшую ставку, потому что они менее аварийные. Для каких-то других типов кузова – а если они еще и более мощные – будет применяться уже повышенная базовая ставка. Подробнее каждая страховая компания для себя решит сама», – объяснил в беседе с корреспондентом Autonews.ru исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Еще один пример, который привел наш собеседник, – это цвет автомобиля. По его словам, это в том числе может повлиять на решение о базовом тарифе для страховой компании. На самом деле перечень таких факторов у каждой страховой уже есть, его всегда учитывают при расчете тарифа по каско, теперь эти данные будут использоваться и при покупке полиса ОСАГО.

В компании «АльфаСтрахование» корреспонденту Autonews.ru подтвердили формирование большого объема информации для формирования списка факторов, которые могут учитываться при расчете стоимости полиса.

«У каждой компании это могут быть свои факторы, например количество ДТП в течение года, пролонгация договора или заключение нового, значение КБМ и другие. «АльфаСтрахование» с 2017 года уже использует многофакторную модель, учитывающую более 100 факторов и открытые внешние данные, для оценки клиентов по ОСАГО и прогнозирования убыточности. Сейчас есть возможность более качественно применить эти знания. Благодаря текущим изменениям законодательства мы сможем тщательнее оценивать тариф для каждого клиента, что, по нашим прогнозам, приведет к снижению цен на ОСАГО для более чем 70% автовладельцев», – заверил директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Денис Макаров.

Невиновный, но аварийный

Исполнительный директор РСА также пояснил, что водители, которые часто попадают в аварии не по своей вине, тоже станут предметом рассмотрения более высокого базового тарифного плана по ОСАГО. Объясняется это так: «Если человек все время попадает в аварии, даже не по своей вине, с его манерой вождения что-то не так».

«Еще один фактор – аварийность без признания вины. Сейчас по ОСАГО аварийность учитывается, только если доказана вина водителя. А вот по каско часто используется в принципе показатель аварийности – человек не виноват, но в него часто въезжают, он разбивает машину. Страховщик рассуждает следующим образом: если в человека уже пять раз кто-то приехал, значит он сам аварийно водит машину. Или как-то подставляется, или не соблюдает скоростной режим, или резко тормозит. Если в него постоянно врезаются, наверное, он в следующий раз и сам кого-то собьет. Поэтому такой фактор, как «попал в ДТП, но был не виновником, а пострадавшим», тоже будет учитываться», – объяснил представитель союза автостраховщиков.

Вышеуказанные факторы – это всего лишь несколько примеров, которые будут рассматриваться страховой как причина для повышения стоимости полиса. Каждая страховая компания у себя на сайте должна будет опубликовать полный список таких факторов.

«Человек зайдет и увидит, что одна страховая дает скидки за минивэны, безаварийное вождение, другая любит семейных людей и им неважно, что были аварии, где водитель не виноват. По сути, эти факторы уже разработаны в формировании тарифов по каско. Статистика по ним есть. Но теперь их можно будет применять и к формированию ставки по ОСАГО. По своим базам данных страховщик сможет оценить, какие риски для него несут люди с такими-то автомобилями или так-то эксплуатирующие автомобиль», – уточнил Уфимцев.

По словам эксперта, некоторые компании будут учитывать и телематические данные, хотя прямая норма по телематике из закона была вычеркнута. «Добровольные системы спутникового слежения и мониторинга на многих машинах уже стоят. И данные с них о манере вождения тоже могу являться дополнительным фактором, влияющим на цену полиса», – пояснил сотрудник РСА.

Мелкие нарушения ПДД

После объявления о том, что страховщики получили доступ в базу данных ГИБДД для учета злостных нарушений в тарифе ОСАГО, многие водители забеспокоились о том, что страховые компании увидят и начнут принимать в расчет и мелкие нарушения правил дорожного движения. Представитель отрасли эти опасения отверг, однако не исключил в перспективе.

«Страховщики получают доступ к информационным системам ГИБДД только в соответствии с требованием закона. Пока в той конструкции закона, которая изложена сейчас, страховщики получат доступ только к злостным правонарушениям. Но в перспективе это, наоборот, правильный вектор, когда страховые компании смогут учитывать и незначительные нарушения. Потому что наш анализ показал, что, если у человека меньше пяти нарушений в год, это хороший автовладелец, которому страховщики, скорее всего, давали бы скидку или точно не меняли бы тариф из-за этих штрафов. Потому что по ним статистика хороша. Это не касается штрафов за парковку, речь идет только о нарушениях, когда автомобиль находился в движении. А вот те, у кого больше пяти нарушений в год, являются проблемными клиентами для страховщиков», – объяснил Евгений Уфимцев. Наш собеседник также добавил, что людей с нарушениями ПДД более пяти в год в России всего пять процентов, то есть 2,5 млн водителей.

Если вписан в полис с нарушителем

Часто происходит так, что в один полис ОСАГО вписаны два разных по стилю вождения водителя: например, аккуратная жена и более агрессивно управляющий автомобилем муж. В этом случае будет учитываться больший коэффициент бонус/малус, но именно так называемые иные факторы могут помочь клиентам.

«Если в полис вписаны два человека и у первого КБМ 1,4, а у второго 0,5, то по требованию закона для расчета используется максимальный показатель. Но если они ездят на автомобиле минивэн, по этому фактору страховщик может сделать какое-то понижение. Или какие-то другие факторы, которые выберет страховая. Они будут учтены для обоих водителей. Но в целом это общая международная практика – экономическое регулирование безопасности. Когда порядочный водитель не пускает за руль аварийного, не вписывает его в свой полис», – резюмировал эксперт.