Как нарушали пропускной режим в Москве («Штрафы ГИБДД»)

C 15 апреля по 8 июня 2020 года автомобилисты по закону получали цифровые пропуска для поездок по Москве. За езду без пропуска штрафовали на 5000 рублей. Аналитика сервиса «Штрафы ГИБДД» проанализировали нарушения временного требования за два месяца и выяснили, как менялось количество штрафов и кто главные нарушители.

Как мы считали

Откуда данные. В России, по данным аналитического агентства «Автостат», 44,5 миллиона легковых и почти 4 миллиона грузовых автомобилей. В базе сервиса «Штрафы ГИБДД» 5 миллионов машин – каждый 9-й автомобилист. Мы ежедневно проверяем их нарушения и видим, как меняется количество штрафов.

Что за нарушение. С 15 апреля из-за эпидемии коронавируса в Москве можно было водить машину только по цифровому пропуску. Автовладельцам, которые выехали на дорогу без пропуска, назначали штраф. Для этого в КоАП Москвы внесли новую статью 3.18.1 о нарушении режима повышенной готовности. Согласно четвертой части этой статьи штраф для автомобилистов – 5000 рублей.

Мы посчитали все штрафы по новой статье в базе сервиса, разбили их по неделям и сопоставили с ключевыми событиями во время эпидемии. Отдельно мы проанализировали, из каких регионов нарушители и какие машины водят.

Штрафы по неделям: влияние роботов и жалоб

15–26 апреля. В первые две недели действия пропускного режима штрафов не было.

27 апреля– 3 мая. Автомобилистов начали активно штрафовать только с третьей недели.

4–10 мая. На четвертой количество штрафов возросло в 2,6 раза.

11–17 мая. На пятой неделе в России завершились нерабочие дни, а в Москве запустили систему фотофиксации «Карантин» – число штрафов увеличилось еще в 2,3 раза.

18–24 мая. На шестой неделе начались массовые жалобы на ошибочные штрафы – их выписывали автомобилистам с пропусками. Мэрия разрешила жаловаться через mos.ru и «Автокод». Рост штрафов снизился, за неделю их выписали больше только на 7,7%.

25–31 мая. На седьмой неделе штрафы стали снижаться – на 10,6%.

1–7 июня. На восьмой неделе число штрафов упало еще на 5,4%. С 9 июня штрафы больше не выписывают.