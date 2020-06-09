Байкеры на перепутье (MotorPage.ru)

В России два года подряд прирастал спрос на мотоциклы, однако теперь из-за ослабления рубля следует ждать роста цен на такую технику. Вместе с тем на рынке двухколесных транспортных средств может случиться и прорыв – в том случае, если будут реализованы планы обнуления пошлин на электробайки. Мотоциклы в России снова набирают популярность. Во всяком случае, так было до нынешних экстраординарных обстоятельств: после провала в 2017-м рынок этой техники на протяжении двух следующих лет заметно расширялся. По данным Аналитического агентства «Автостат», в 2019 году в стране было реализовано 13 тыс. новых мотоциклов, что на 38% больше, чем годом ранее, и почти вдвое превышает показатель того самого 2017-го (график 1). При этом наступающий сезон для российских байкеров тоже обещает стать весьма динамичным, если, конечно, свои коррективы не внесет пандемия коронавируса, а также ослабление российской национальной валюты.

Историческое наследие Безусловно, мотоциклы на российских дорогах не так заметны, как, скажем, в транспортных потоках солнечного Рима или Барселоны. Но и в нашей стране количество двухколесных транспортных средств определяется достаточно внушительной цифрой. Согласно информации агентства «Автостат», отечественный мотопарк по состоянию на начало текущего года насчитывал почти 2,5 млн единиц. Однако, как говорится в анекдоте, этот парк не просто стар, а суперстар: более 60% всех мотоциклов в России – старше 30 лет, то есть они были выпущены еще во времена СССР. А вот на относительно новые машины (в возрасте до 5 лет включительно) приходится менее 2%, таковых оказалось всего 41 тыс. мотоциклов. Соответственно, и рейтинг распространенных на просторах нашей родины моделей больше напоминает выставку достижений народного хозяйства советских времен. Первое место здесь принадлежит самой массовой марке того периода – удмуртской «Иж» (30,5% всего парка). Далее идет «Урал» (14,2%), затем – милые уху историков отечественного быта марки ЗиД, «Минск», чешская Jawa, «Тула», «Днепр». И лишь за ними – на восьмом, девятом и десятом местах – расположились современные японские Honda, Yamaha и Suzuki (таблица 1).

Не менее любопытна и картина распространения мотоциклов по российским регионам. По данным «Автостата», больше всего их приходится на два края – Краснодарский и Приморский, где зарегистрировано соответственно 114 и 105 тыс. единиц мототехники. Лидерство этих регионов объяснимо: в первом случае теплым климатом, во втором – близостью к Японии, откуда в свое время шел особенно мощный поток не только подержанных автомобилей, но и двухколесной техники. Москва, как бы странно это ни выглядело, в рейтинге самых «мотоциклетных» российских регионов держится лишь на пятом месте с показателем 85 тыс. зарегистрированных байков. Но Московская область удивляет еще больше – она со своими 65 тыс. зарегистрированных мотоциклов (таблица 2) замкнула первую десятку. И это при том, что в столичном регионе живут многие состоятельные россияне, четко вписывающиеся в целевую аудиторию производителей таких машин. Впрочем, картина может серьезно измениться.

Дорогая моя столица Участники рынка полагают, что скоро Москва и другие российские мегаполисы начнут активно наращивать свои мотоциклетные парки. Уже сейчас примерно каждый четвертый новый байк в России приобретается в столице, а каждый восьмой – в Подмосковье. Таким образом, на столичный регион сегодня приходится уже более трети всех продаж новых мотоциклов. Связано это с несколькими факторами. Прежде всего, в мегаполисах банально больше жителей с высокими доходами, которые могут позволить себе иметь дополнительное транспортное средство в виде мотоцикла. Это раньше их покупали «от бедности», когда не хватало денег на автомобиль. Сейчас же легковушки стали более доступными, нежели во времена СССР, когда, например, «Волга» сопоставлялась с трехкомнатной квартирой. Поэтому теперь свой мотоцикл – это уже не вынужденный минимум, а чаще дополнение к уже имеющейся машине. Но в отдаленных регионах позволить себе подобное могут немногие. Одновременно в мегаполисе наличие мотоцикла как транспортного средства становится все более оправданным. Во-первых, не надо стоять в пробках: опытный байкер может умело объехать заторы и добраться в нужную точку города гораздо быстрее, чем в автомобиле. Во-вторых, за парковку мотоцикла в центре города не надо платить, что в наши времена становится весьма ценным качеством. К тому же найти место для стоян­ки двухколесного транспортного средства куда проще, чем для четырехколесного. Еще одна выгода состоит в том, что расход бензина мотоцикла намного меньше в сравнении с машиной, и это важно во времена стабильно дорожающего топлива. Наконец, иметь собственный байк становится все более модно и престижно. Рычащий мотоцикл – часть имиджа активного и пре­успевающего человека. Вокруг мотоциклетной техники множатся элементы захватывающей субкультуры в виде различных фестивалей, мотопробегов, клубов, которые помимо прочего любят организовывать всевозможные путешествия на байках, утверждая, что такие выезды дарят гораздо больше незабываемых впечатлений, нежели привычные поездки на автомобилях. И лишь два фактора играют против более активного использования мотоциклов нашими согражданами. Первый – специфический российский климат (если не брать в расчет южные окраины страны), лето в большинстве регионов все-таки очень короткое. Второй – пресловутые российские дороги, существенно ограничивающие желание передвигаться на двухколесном транспорте. Именно по причине плохих дорог, а также из-за агрессивной манеры езды в России уровень безопасности на мотоциклах очень низкий: вероятность погибнуть или покалечиться для байкера в нашей стране чрезвычайно велика, если сравнивать, к примеру, со странами Европы. По статистике, около 50% мотоциклистов попадают в ДТП, а те, кто этого избежал, как правило, очень опытные байкеры с большим стажем вождения. Гости из Индии Что касается самых популярных современных брендов, то в России на мотоциклетном рынке сформировался пул лидеров: на первую тройку в этом рейтинге приходится более 40% продаж новых мотоциклов. Лидером уже много лет остается BMW – за прошлый год в нашей стране было реализовано 2258 байков из Баварии, что на 20% превышает результаты 2018-го. Вторую строчку держит российская марка Racer, которая производит на своем заводе в Барнауле на базе комплектующих из Китая и ряда других стран доступные по цене, но хорошо зарекомендовавшие себя мотоциклы. В 2019 году продажи Racer составили 1615 единиц – на 60% больше, чем годом ранее. А вот на третье место в последние два года довольно неожиданно для многих вышел гость из Индии – марка Bajaj (продано 1446 шт., прирост – 47%), которая успешно вышла на российский рынок и постепенно завоевывает все новых клиентов. В Индии мотоцикл давно является если не объектом поклонения, то как минимум очень распространенным видом транспортного средства, и в последнее время, помимо внутреннего рынка, индийские производители таких машин успешно наращивают поставки за рубеж, в том числе и в Россию. Четвертое и пятое место в рейтинге наиболее востребованных сейчас байков в нашей стране занимают легендарный американский Harley-Davidson (реализовано 969 единиц, рост – 9%) и еще одна российская марка – Motoland, производящая свою продукцию в Китае (897 шт., рост продаж – в 5,2 раза, таблица 3). Далее идут японцы – признанные во всем мире Honda, Yamaha, Kawasaki.