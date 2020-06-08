Без фотошопа: прохождение техосмотра придется подтверждать визуально («Известия»)

Прибывшие на техосмотр автомобили будут фотографировать дважды, чтобы доказать его прохождение. Кроме того, правительство поручило ГИБДД проводить внеплановые проверки операторов ТО, следить за их деятельностью в интернете и проводить контрольные закупки диагностических карт. Помогут ли эти меры бороться с устоявшейся практикой выдачи диагностических карт без реального проведения техосмотра и когда вступят в силу поправки, выясняли «Известия».

Начали с послаблений

Правила прохождения техосмотра планировали серьезно поменять в июне, но из-за коронавируса реформу отложили до конца марта 2021 года. Пандемия даже внесла свои смягчающие коррективы – Госдума экстренно приняла поправки, направленные на поддержку производителей и стимулирование обновления автопарка.

Автомобили младше четырех лет полностью освободили от прохождения ТО. Машины возрастом от четырех до десяти лет, согласно поправкам, должны приезжать на техосмотр каждые два года, возрастом старше десяти лет – раз в год. Для сравнения: до этого автомобили от трех до семи лет должны были являться на ТО каждые два года, старше семи лет – раз в год.

Кроме того, вплоть до октября автовладельцам разрешили приобретать полис ОСАГО без диагностической карты – из-за режима ограничений многие операторы ТО попросту не работали. При этом страхователи всё равно должны будут предоставить карту позже.

Фото до и после

Остальные поправки, вступающие в силу с марта 2021 года, ужесточают контроль за прохождением техосмотра. Прежде всего это фотофиксация. Минтранс в приказе № 97 уточнил, как будет происходить процесс съемки.

Машина подлежит фотографированию дважды: спереди в начале осмотра и сзади при его завершении, Причем так, чтобы на каждом снимке можно было различить госномер, марку и цвет. В случае с фурой на втором фото должна быть запечатлена задняя часть прицепа.

От фотографирования VIN-номера решено было отказаться, это позволит минимизировать временные затраты и автоматизировать процесс съемки.

Отказались и от фиксации техосмотра на видео. По словам первого зампреда комитета палаты по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, для этого потребовались бы большие базы данных и сервера для их хранения, что в итоге увеличило бы стоимость проведения техосмотра.

Файлы фотографий объемом до 700 КБ должны содержать дату и время с погрешностью не более трех секунд и координаты с погрешностью до 15 м. Они будут храниться в течение пяти лет в единой информационной системе техосмотра ЕАИСТО. МВД, в чьем ведении находится база, потратит 80 млн рублей на ее модернизацию.

ГИБДД поможет страховщикам

Полномочия ГИБДД в сфере техосмотра расширят, и это касается не только автобусов. Согласно Постановлению правительства № 777 от 28 мая, на инспекторов возложены «мероприятия по государственному контролю без взаимодействия с операторами технического осмотра». Это и внеплановые проверки, и контрольные закупки, и анализ информации о деятельности операторов в интернете и базе ЕАИСТО. В шестимесячный срок МВД предстоит разработать индикаторы риска нарушений в области проведения техосмотра.

Сейчас за операторами следит Российский союз автостраховщиков (РСА), который в течение прошлого года провел более 200 документарных и около 500 выездных проверок. По результатам было принято 580 решений о приостановке действия аттестата. Самые распространенные причины – отсутствие пункта технического осмотра и необходимых средств технического диагностирования, а также оформление диагностической карты без фактического проведения технического осмотра.

По новым правилам, ГИБДД о результатах проверок будет информировать РСА. Если факт нарушения правил установлен, то союз сразу приостановит аттестат оператора ТО. Если ГИБДД установила нарушение требований аккредитации, то РСА проведет проверку оператора. В случае если Союз автостраховщиков обнаружит нарушения в ходе своих проверок, то в свою очередь проинформирует ГИБДД. Операторам за необоснованную выдачу диагностических карт и внесение в базу недостоверной информации грозят серьезные штрафы.

Ваша карта бита

ГИБДД хотят наделить полномочиями аннулировать диагностическую карту в том случае, если техосмотр был проведен с нарушениями или его не было вовсе. За езду без ТО планируют ввести штраф 2 тыс. рублей; кроме того, инспектор, аннулировавший диагностическую карту, должен уведомить об этом страховую компанию.

В РСА рассказали «Известиям», что, согласно действующему законодательству, отказать в страховом возмещении в случае отсутствия диагностической карты страховая компания не вправе. Однако она может предъявить к виновнику ДТП регрессные требования, если на момент наступления страхового случая истек срок действия карты. Это касается легковых такси, автобусов или грузовиков, предназначенных и оборудованных для перевозки более чем восьми пассажиров.

Отменить техосмотр

Опрошенные «Известиями» эксперты к нововведениям относятся с большой долей скепсиса и сомневаются, что они сразу решат проблему с «серыми» диагностическими картами.

– Для начала надо было проанализировать, почему 80% автовладельцев не проходят техосмотр, и поинтересоваться, как бы им было удобнее. Ну, введут фотографирование, а фотошоп никто не отменял. Ужесточать можно до бесконечности, но стимулировать проще и эффективнее. Сегодняшняя система техосмотра устраивает людей, нужно просто предложить им другую удобную систему. Теоретически сервисы могли бы выдавать заключение, что автомобиль исправен, после планового техобслуживания, – рассказал «Известиям» автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, техосмотр для личного транспорта можно было бы совсем отменить. Процент ДТП по причине неисправности транспортного средства не меняется на протяжении многих лет. Согласно ПДД, за состояние автомобиля отвечает водитель, а эксплуатация неисправной машины запрещена.

Депутат Вячеслав Лысаков также считает, что техосмотр для личного транспорта можно было отменить и одновременно повысить ответственность за техническое состояние автомобиля, вплоть до уголовной. В то же время он подчеркнул, что в России нет методологии оценки состояния автомобиля и сложно определить, стало ли оно причиной ДТП.

«Когда начинают разбирать судебные дела, то у истца есть одно заключение о стоимости ремонта, другие данные у ответчика, а суд делает еще одну экспертизу. Зачастую сложно сказать, что послужило причиной аварии – неправильное обслуживание автомобиля, плохой ремонт или усталость металла», – отметил Лысаков.

«Мы не контролируем львиную долю причин»

Сомнения у экспертов есть и насчет реальных возможностей ГИБДД и операторов ТО. Профессор МАДИ и директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов обратил внимание, что в постановлении правительства предполагается, что МВД придется контролировать техосмотр в рамках «установленной предельной численности работников центрального аппарата и существующих бюджетных ассигнований».

– В связи с этим не стоит рассчитывать, что у нас серьезно увеличится контроль за прохождением техосмотра и контроль за операторами, проводящими техосмотр, – отметил Якимов.

Руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян считает, что фотофиксация увеличит время прохождения техосмотра и создаст очереди на станциях. Кроме того, приведет к повышению цены диагностической карты, так как СТО придется устанавливать новое оборудование, чтобы проводить осмотры по правилам.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков обратил внимание, что в России насчитывается более 50 млн автомобилей, а средний возраст машины – 13 лет.

– Если все эти автомобили с завтрашнего дня начнут по-честному проходить техосмотр, у нас не хватает станций ТО даже с учетом фиктивных и полуфиктивных. В регионах есть 20- и 25-летние автомобили. Не совсем понимаю, по каким нормам измерять их выбросы, по действующим или действовавшим на момент выпуска машины, – отметил Кадаков. Кроме того, он привел в пример статистику ДТП в США: там самые распространенные технические причины аварий – шины и тормоза.

– С шинами может случиться что угодно, ты выехал из сервиса и получил порез, который не заметил. Кроме того, никто не поднимает автомобиль и не осматривает снизу. Машина может сейчас выдавать тормозное усилие, а завтра у нее может лопнуть трубка. Таким образом, мы не контролируем львиную долю причин, – отметил Кадаков.