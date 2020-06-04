Продажи новых автомобилей в России за май упали вдвое («Ведомости»)

В России в мае продано 63 033 штуки легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 51,8% меньше, чем в мае 2019 г. Такие данные раскрыл комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В апреле российская автомобильная промышленность столкнулась с сильнейшим падением розничных продаж за всю историю сбора данных АЕБ. Продажи рухнули почти на 73% до 38 922 машин.

В мае продажи новых автомобилей вновь значительно сократились – это неудивительно, полагает Томас Штэрцель, председатель комитета автопроизводителей АЕБ: автосалоны Москвы, Санкт-Петербурга и большинства региональных дилеров были закрыты весь месяц. С 12 мая смогли возобновить работу лишь технические центры.

За пять месяцев 2020 г. продано 478 135 машин, это на 25,7% меньше, чем год назад, сообщает АЕБ.

Сейчас поток клиентов начал понемногу расти, отмечает Штэрцель. Дилерские центры Москвы открыты с 1 июня, а салоны Санкт-Петербурга закрыты до 14 июня включительно.

В мае было больше онлайн-заказов автомобилей массового сегмента, чем в апреле, отмечает председатель правления группы «Авилон» Андрей Павлович: покупатели поняли, что другого варианта купить машину пока нет. Аналогичная ситуация, по его словам, была и по премиальным автомобилям: заказы на Audi в мае по сравнению с апрелем выросли на 72%, а на Mercedes – на 50%.

Салоны готовы к открытию, спрос ожил, каждый день поступают звонки от людей готовых прийти и купить новую машину, рад Роман Слуцкий, гендиректор петербургской ГК «Аларм-моторс». Но его компания вынуждена продавать автомобили только онлайн с доставкой до подъезда клиента – это капля в море по сравнению с продажами в «мирное время», отмечает Слуцкий.

АЕБ рассчитывает, что в июне на фоне начавшегося ослабления ограничений на большей части страны ситуация слегка улучшится и положительно повлияет на дилеров.

Май – традиционно слабый в плане продаж месяц, в этом году стал исключением, отмечает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов: по сравнению с провальным апрелем продажи в мае выросли на 61%. Падение продаж в ближайшие месяцы продолжится, но его масштаб будет уменьшаться, рассуждает он: за июнь можно ожидать уже сокращения рынка всего на 30% – сработает отложенный спрос.

До полного восстановления рынка далеко, считает Беспалов, помочь может господдержка. Правительство выделило 20,5 млрд руб. из федерального бюджета для поддержания спроса на продукцию российского автопрома. На финансирование программ льготного автокредитования поручено выделить 7 млрд руб. Господдержка будет способствовать постепенному восстановлению рынка во II полугодии, согласен Штэрцель.