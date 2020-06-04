Дальше – дороже: названо лучшее время для покупки автомобиля («Известия»)

Ближайшие недели – самое удачное время для покупки автомобиля, считают в Минпромторге. Аналогичного мнения придерживаются эксперты: после месяцев простоя дилеры предложат клиентам самые выгодные предложения. Что ждать от июньских цен на машины и стоит ли повременить с покупкой, разбирались «Известия».

Автопроизводители рапортуют: большинство шоурумов по всей России открыты, из крупных регионов продажи автомобилей пока запрещены в Краснодарском крае. В Москве автосалоны начали работу с 1 июня, а в Подмосковье – неделей раньше. Покупателей встречают со всеми предосторожностями, согласно требованиям Роспотребнадзора.

– Сотрудники обеспечены масками и перчатками, перед началом работы проводится измерение температуры персонала. Клиентам на входе выдаются маски, перчатки и антисептики. Каждые три часа проводится дезинфекция всех помещений дилерских центров. Все автомобили проходят санитарную обработку, – рассказал «Известиям» генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

Toyota дополнительно приняла меры, чтобы обеспечить на каждом этапе, от производства до продажи, санитарную «чистоту» автомобиля.

Пока без тест-драйвов

Несмотря на то что в шоурумах очень ждут клиентов, количество контактов между ними и сотрудниками стараются по возможности минимизировать. На сервис можно приехать только по предварительной записи, а тест-драйвы пока не проводятся.

– Тестовые поездки сейчас невозможны – пожалуй, это самое серьезное из введенных ограничений, – отметили в пресс-службе «Рольф». Минимизировать контакты в процессе покупки машины позволяют и онлайн-форматы. Например, на сайтах многих автомобильных марок можно узнать о наличии автомобиля на складе, забронировать его и внести предоплату.

Подход к онлайн-продажам у игроков рынка различается. В «АвтоСпецЦентре» считают, что с открытием дилерских центров спрос на онлайн-продажи сократится и это будут штучные выдачи. В «Рольфе» планируют сохранить данную возможность и после отмены ограничений, так как для многих клиентов она по-прежнему удобна.

– За два месяца работы в условиях ограничений дилеры быстро подтянули качество своих онлайн-площадок и навыков дистанционных продаж и доставок автомобилей на дом. Онлайн-услуги будут активно развиваться и дальше, в том числе в рамках оптимизации процесса продажи автомобилей. К тому же появляется четкий рыночный запрос от клиентов – минимизировать свои перемещения по городу, – рассказал «Известиям» директор дилерского центра «Audi Авилон» Ренат Тюктеев.

Опрошенные «Известиями» дилеры отмечают, что большинство автомобилей есть в наличии, появились и знаковые новинки вроде нового Renault Kaptur и купе-кроссовера Kia Xceed. Дефицит наблюдается лишь по некоторым моделям – он случился из-за остановки заводов в Европе и России. Кроме того, самые востребованные комплектации быстрее всего «вымываются» со складов.

Интерес растет, зарплаты – нет

В «АвтоСпецЦентре» ожидают небольшой отложенный спрос в июне. За два месяца люди уже устали сидеть дома, и те, кто собирался купить автомобиль, но по каким-то причинам не сделал этого онлайн, поедут в автосалоны.

Кроме того, с учетом опыта пандемии следует ожидать дальнейшего роста автомобилизации, считает профессор МАДИ и директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.

– В условиях пандемии и в последующее время, с учетом опыта подобных эпидемий, личный автомобиль остается единственным инструментом, позволяющим реализовать городскому жителю как индивидуальную транспортную мобильность, так и сохранить в транспорте личное пространство и обеспечить личную безопасность, в том числе эпидемиологическую», – рассказал он.

Интерес к автомобилю во всех странах, где отменили карантинные меры, вырос, утверждает автоэксперт Игорь Моржаретто. То же самое можно наблюдать и в России.

– Количество запросов в интернете посмотреть ролик о таком-то автомобиле выросло, причем очень резко. Это не только связано с невозможностью тест-драйвов – люди вообще интересуются темой новых автомобилей. Но одно дело – интересоваться, а другое – иметь необходимую сумму. По разным опросам, от 40% до 60% людей уже почувствовали большую потерю в деньгах. И примерно 40–50% тех, кто собирался приобретать автомобиль, отложили покупку на более отдаленный срок, – рассказал Моржаретто. Тем не менее эксперт считает, что сейчас – самое удачное время для приобретения автомобиля. Дилеры после двухмесячного простоя готовы пойти навстречу клиенту. Скидки и акции есть почти у всех марок. Дальше цены будут только расти.

Что с ценами?

В течение мая изменения розничных цен произошли по 21 бренду, подсчитали аналитики JATO Dynamics. В основном это были небольшие корректировки – 1–3%, максимум 5%. Популярные модели Hyundai, Kia, Lada, Mitsubishi, Nissan, Skoda дорожают второй раз за весну. В премиум-сегменте дольше всего держался Mercedes-Benz, он приступил к повышению цен последним.

Аналитик авторынка из JATO Dynamics Сергей Баранов обратил внимание на тот факт, что в мае изменения цен происходили в сторону не только увеличения, но и снижения. Наиболее заметное событие – пересмотр прайс-листа на обновленный Skoda Rapid, который стал доступнее на 2–4%. Кроме того, на 4–5% дешевле стал Jaguar I-PACE – это связано с обнулением импортных пошлин на электрокары.

Еще один тренд – упрощение комплектаций ради сохранения или даже снижения цен. В частности, такой сценарий для некоторых своих моделей выбрали BMW, Datsun, Kia.

– На рынке происходит усиление ценовой дифференциации. По части брендов цены с начала года выросли уже на 7–8%, по другим – всего на 1–2%. При этом в апреле-мае мы видим падение средневзвешенной цены: она на 11% ниже, чем в марте. Это говорит о том, что покупатели делали выбор в пользу более доступных моделей, – рассказал Баранов.

Пробег растет

Тем, кто решил сэкономить и приобрести подержанный автомобиль вместо нового, лучше поторопиться: цены на вторичном рынке также могут вырасти.

По данным «Авито Авто», ценники на популярные модели на вторичном рынке уже начали меняться. Пока этот процесс идет достаточно неравномерно: в некоторых регионах бывшие в употреблении машины дорожают, а в других, наоборот, дешевеют. Если посмотреть на динамику нескольких популярных моделей в разных регионах в сравнении с началом года, видно, что цены на некоторые из них уже выросли.

Например, средняя стоимость Lada Granta 2017 года выпуска в апреле выросла в Уфе на 14%: с 292 900 рублей в январе до 333 700 в апреле. При этом в Тюмени, наоборот, наблюдалось снижение цены на эту модель на 20%. Hyundai Solaris 2017 года заметно подорожал в Красноярске, а в Самаре, наоборот, сильно подешевел.

Решают основную транспортную проблему

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что вряд ли все массово станут пересаживаться на подержанные автомобили. Тем более, если это произойдет, цены на вторичке сильно вырастут. По словам Кадакова, покупатели всё чаще будут выбирать автомобили подешевле и комплектации попроще.

– Мы это проходили не раз в кризисы. Если не хватает на большой кроссовер, покупаешь поменьше. Либо в рамках одной модели экономишь на опциях и выбираешь версию попроще. Человек решает свою основную транспортную проблему – покупает автомобиль желаемого размера, но при этом не с самым мощным мотором и без полного привода, – рассказал Кадаков.

На государство надеются

В целом игроки рынка и эксперты осторожно говорят о результатах июня. Директор по маркетингу Kia Валерий Тараканов считает, что июнь станет началом перехода от кризиса к полноценной работе, но эксперты и игроки рынка осторожно говорят о результатах июня и надеются, что оживление рынка произойдет к концу года.

Прежде всего благодаря господдержке. Напомним, что с 1 июня условия льготного кредитования расширены. Максимальная стоимость машины выросла с 1 до 1,5 млн рублей. Воспользоваться льготными кредитами теперь смогут медработники, семьи с одним несовершеннолетним ребенком, а также те, кто сдал машину старше шести лет в трейд-ин.

– Помощь конечному покупателю, на мой взгляд, самая действенная программа. Это всегда работало. Для государства это тоже хорошо, поскольку все израсходованные им деньги в конце концов возвращаются в виде налогов всех уровней, – рассказал Максим Кадаков.