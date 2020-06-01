ОСАГО – 2020: автомобилистов ждут большие изменения (Autonews.ru)

Цвет машины и оценки за вождение – какие факторы и нарушения повлияют на цену обязательной автостраховки.

Грубые нарушения ПДД обернутся для водителей повышением стоимости полиса ОСАГО. Соответствующие поправки уже подписаны президентом и официально опубликованы. Новые нормы вступят в силу ровно через 90 дней. Отныне тариф на ОСАГО будет формироваться с учетом штрафов и грубых нарушений, страховщики уже получили доступ к соответствующим базам ГИБДД.

Персональные тарифы в автогражданке прорабатываются больше года, и новые меры по привязке цены полиса к нарушениям водителей вводятся согласно ранее одобренному проекту. Следующим шагом может стать введение телематического отслеживания манеры езды водителя и привязка этого фактора к тарифу. Мы пообщались с экспертами и узнали, как новые поправки в закон об ОСАГО повлияют на его базовую стоимость для всех водителей и насколько расширятся полномочия страховых компаний по формированию цены.

Злостные нарушители заплатят

Грубых нарушений, влияющих на размер тарифа по ОСАГО, несколько. Это вождение в состоянии алкогольного опьянения, отказ от медицинского освидетельствования, сокрытие с места ДТП. Данные обстоятельства учитываются страховщиками при заключении договора ОСАГО в течение года по окончании срока наказания.

Повышать цену полиса будут также за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 км/ч. При этом такие нарушения могут учитываться только в том случае, если они зафиксированы лично инспекторами ГИБДД, а также если эти нарушения еще не повлияли на наступление страхового случая и ухудшение коэффициента бонус/малус.

При этом, если в полис ОСАГО вписаны несколько водителей, один из которых нарушает, цена будет максимальная по тарифу водителя-нарушителя. Для аккуратных автомобилистов в этом случае индивидуализация и скидки никак не учитываются. С точки зрения рисков страховой выгоднее выставить максимальный тариф из-за наиболее рискового водителя, обнуляя все возможности справедливого рассмотрения цены для аккуратных водителей, которые вписаны в один полис с нарушителем.

Как изменится цена для остальных

Как рассказали корреспонденту Autonews.ru в Российском союзе автостраховщиков, вся структура реформы выстраивалась таким образом, чтобы безаварийные и аккуратные водители платили меньше, а неаккуратные и аварийные – больше. По задумке, все изменения должны происходить внутри общей массы сборов, которая в среднем останется на том же уровне.

«Этот принцип был заложен и в предыдущем этапе реформы – предполагалось, что тариф снизится на 1–1,5%, но он понизился на 5%. Однако сегодня дополнительной вводной к уравнению цены стало усиление кризисных факторов, падение национальной валюты, а многие детали и лакокрасочные материалы для ремонта по ОСАГО поставляются из-за рубежа. Что в конечном счете перевесит – более широкие возможности конкурировать или указанные факторы, – покажет время. Мы прогнозируем общее изменение в ту или иную сторону в рамках погрешности в несколько процентов», – пояснил начальник управления методологии РСА Андрей Спиров.

Сегодня страховые компании заявляют о критической убыточности ОСАГО. По данным РСА, за период с января по апрель 2020 года цена полиса снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2%, а средняя стоимость осталась прежней – 5408 рублей. При этом средняя выплата выросла на 4,7%. Новые поправки позволяют страховщикам устанавливать тариф с большей выгодой для себя.

Что еще повлияет на цену

Новые поправки также предусматривают возможность варьировать базовый тариф от иных обстоятельств, влияющих на вероятность наступления страхового случая и потенциальный размер вреда. И только Банк России может запретить страховым учитывать те или иные факторы.

«Речь идет о том, что, помимо закона, Банк России может выпустить ограничения, которые введут перечень рисков, которые не могут быть учтены для оценки риска. В качестве примера можем предположить, что это могут быть такие факторы, как, например, раса, вероисповедание и так далее. Еще на заре реформы ОСАГО шла речь о некоем эквиваленте «коэффициента страховщика», который бы мог влиять на ценообразование», – объяснил корреспонденту Autonews.ru Андрей Спиров.

Например, многие страховщики при страховании по каско используют фактор «наличие у страхователя детей». Существуют расчеты, которые доказывают, что водители с детьми водят более аккуратно и реже попадают в аварии. Или, например, фактор «цвет автомобиля». Считается, что владельцы автомобилей красного цвета ведут себя более агрессивно на дороге. По словам страховщика, в каско уже накоплен опыт индивидуального ценообразования, каждая компания сможет опираться на этот опыт и на критерии, которые в ее практике в большей степени сказываются на убыточности.

«Таким образом, страховщики могут применять тариф еще более индивидуально. Сейчас для всех жителей определенной территории страховщик устанавливает единую базовую ставку страхового тарифа для всех клиентов. С помощь данного пункта страховщик сможет разделить страхователей на тех, кто с более низкой вероятностью попадет в ДТП, и им базовую ставку уменьшить, и тех, кто более вероятно попадет в ДТП, и им, наоборот, ее повысить. Это основной принцип индивидуализации тарифов: аккуратный водитель должен платить меньше, а неаккуратный – больше», – пояснил эксперт РСА.

Диагностическая карта нужна, но позже

Еще одним важным изменением является возможность до 30 сентября 2020 года заключать договор ОСАГО без диагностической карты. Данная поправка появилась из-за объективно сложившейся в связи с пандемией коронавируса обстановки: многие предприятия приостановили работу и доступность услуги по техосмотру снизилась. После отмены режима самоизоляции водитель обязан провести техосмотр и предоставить в страховую диагностическую карту в течение 30 дней. Данное требование не распространяется на владельцев новых транспортных средств.

Если автовладелец не выполнит это требование, то в случае, если страховщиком будет осуществлена выплата, ее взыщут с водителя. «Мы рекомендуем автовладельцам, которые заключили договор ОСАГО без представления диагностической карты (если она требовалась), обязательно пройти техосмотр в течение 30 дней после окончания режима повышенной готовности во избежание неприятных последствий», – подчеркнул глава РСА Игорь Юргенс. В части положений, связанных с диагностической картой, поправки уже вступили в силу, тогда как остальные нововведения заработают через 90 дней.

Вождение начнут оценивать

После того как вторая волна поправок заработает, страховые компании и законодатели начнут прорабатывать третью часть поправок в закон об ОСАГО по персонализации тарифов, включая п. 3 ст. 9 закона. Речь идет о системах телематики в расчете тарифов автогражданки – слежении за манерой вождения с помощью специальных датчиков.

«Это позволит точно определять манеру вождения и вероятность наступления ДТП по вине конкретного водителя, а значит, и точно определить его тариф. В некоторых европейских странах телематические данные имеют приоритет при рассмотрении дела в суде. Уверен, что это не последние изменения в законе об ОСАГО, которые приближают рынок к полной индивидуализации тарифов в зависимости от стиля вождения страхователя», – рассказал в беседе с корреспондентом Autonews.ru генеральный директор компании страховой телематики UBI Technologies Игорь Хереш.

По его словам, задача телематической платформы – точно оценивать рисковость водителей. Система состоит из миниатюрного устройства, которое устанавливается в автомобиль (в OBD-разъем или на аккумулятор), и серверной части, где обрабатываются все поступающие с устройств данные.

«Нейросети научились точно оценивать опасные маневры и вероятность наступления ДТП. Телематика точно определяет, было ли ДТП, кто в кого въехал, сколько было ударов, куда и с какой силой и пострадал ли водитель», – объяснил эксперт. Таким образом, рисковость конкретного водителя характеризуется скоринговым баллом, другими словами, это оценка за вождение. Именно она повлияет на стоимость страхового полиса. Чем выше балл, тем безопаснее ездит водитель и тем ниже вероятность, что он попадет в аварию по своей вине.