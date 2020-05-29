На сколько могут подорожать автомобили?

За последние несколько лет мы уже привыкли к тому, что цены на автомобили постоянно растут. При этом в нынешнем году их рост, учитывая всю сложившуюся ситуацию, может только усилиться. Как в таких условиях ведут себя производители?

Конечно, ценовая политика многих из них отличается. Одни склонны корректировать цены только на определенные модели, другие – на всю линейку. Кто-то делает это чаще, а кто-то реже… К примеру, если взять довольно длительный временной период (с начала 2019 года), то практически все марки успели провести повышение цен на свою продукцию уже несколько раз.

Тот же бессменный лидер нашего рынка – АВТОВАЗ – в прошлом году трижды поднимал цены на автомобили LADA, и в этом году – еще столько же. По данным сайта «Цена Авто», их удорожание в среднем составляло 1 – 2%. Но при этом минимальная цена седана LADA Vesta с начала 2020 года уже выросла на 6,3%, а у седана LADA Granta этот показатель составил 4,7%. Примерно то же самое можно сказать и про зарубежные бренды – KIA, Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen, Skoda, Nissan, Mercedes-Benz, Mitsubishi… Разовое повышение цен здесь тоже было от 1%, но у некоторых марок доходило и до 3 – 4%.

Причем реже других это делала Toyota – с 2019 года увеличение цен автомобилей японской марки проводилось всего лишь трижды. Как отмечают специалисты «Цена Авто», в январе прошлого года компания Toyota поднимала цены наряду со всеми брендами, а следующие два раза она делала это уже в 2020 году – в марте и апреле (в обоих случаях корректировка цен составила примерно 2%). И если в начале марта, как объяснили в пресс-службе компании, причиной такого шага стал отложенный эффект утилизационного сбора (не стали делать этого в январе), то в апреле рост цен был вынужденным – после резкого обвала котировок нефти и последовавшего ослабления рубля.

Но, справедливости ради, тогда практически все бренды отреагировали подобным образом – никто не хочет работать в убыток… С другой стороны, некоторые из них были вынуждены поднимать цены выше, чем другие марки. Так, на фоне повышения цен Toyota выделяются, к примеру, Subaru (рост цен составил от 2,2% до 4,4%), Jeep (от 1,2% до 4,4%), УАЗ (от 1% до 3,8%), Mitsubishi и Renault (у обоих производителей оно составило до 3,6%). Кроме этого, некоторые бренды заметно поменяли ценники отдельных своих моделей: Mazda CX-9 (до 2,6%), Volkswagen Tiguan (на 1,5 – 2,5%), Suzuki Jimny (на 2,9 – 3,4%).

Некоторые марки и после мартовско-апрельского повышения цен не исключали, что им снова придется пойти на такой шаг. Например, в BMW заявляли, что у компании есть подобные планы, поскольку произошло падение рубля. Во второй половине мая эти планы были реализованы – большая часть модельной линейки баварского бренда подорожала на 2,1 – 6,5% (это 120 – 400 тыс. рублей в денежном выражении). Другой немецкий производитель – Mercedes-Benz – пока ограничился прибавкой цен в 1,9 – 3,3%. Еще один представитель «большой тройки» – Audi – поднял цены на 0,9 – 4%.

Автопроизводителям приходится идти на это, т.к. цены растут практически на все товары. По оценке Росстата, индекс потребительских цен с начала года составил 102,3%. Иными словами, удорожание товаров в среднем уже достигло 2,3%. При этом на ряд непродовольственных товаров цены выросли сильнее, например, электропылесосы в среднем стали дороже на 4,8%, а некоторые товары бытовой химии – на 3 – 4%. Поэтому удивляться росту цен на автомобили не приходится.

Как сообщили в Toyota, к будущему ценообразованию автопроизводитель традиционно планирует подходить взвешенно, с минимально возможными последствиями для клиента – порядка 2% и то максимум на 2 – 3 модели. Даже в конце 2014 года, когда ситуация была еще хуже, чем сейчас, следующее повышение цен на автомобили Toyota произошло только в мае 2015-го.

Вот и теперь компания рассматривает вариант, при котором постарается удержать июньские цены до конца нынешнего года. Но это будет возможным при отсутствии резких колебаний валютных курсов. С другой стороны, даже если придется пойти на такой шаг, это могут быть минимальные корректировки.

По мнению исполнительного директора аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергея Удалова, грамотная ценовая политика является одним из факторов, которые позволяют сохранять лидирующие позиции на нашем рынке. «Понимание того, что цены продолжат расти, есть сейчас у большинства покупателей. Обозначен и горизонт их роста – изменение курса валют. Поэтому преимущество на рынке получат те марки, которые будут поднимать цены на меньшие величины и более плавно чем конкуренты», - отмечает эксперт.

В заключение хотелось бы отметить, что Toyota продолжает уверенно чувствовать себя в непростых рыночных условиях. Да, у японской марки нет в линейке моделей бюджетного сегмента (до 1 млн рублей), а значит рассчитывать на господдержку пока не приходится. Но если брать итоги продаж за январь – апрель, то она входит в ТОП-5 российского авторынка. Даже апрельский «провал», который на фоне пандемии коронавируса и последовавших ограничений на работу автодилеров затронул практически всех, в меньшей степени отразился как раз на Toyota. За это время ее дилеры реализовали 29 796 автомобилей, что всего лишь на 278 единиц, или 1%, меньше, чем за 4 месяца 2019-го. При этом в ТОП-10 продажи у других брендов упали заметно сильнее.

Интересно, что и в десятке самых популярных моделей российского рынка лишь Toyota RAV4 демонстрирует рост. За январь – апрель 2020 года в нашей стране было продано 12 196 новых таких кроссоверов. И это в 1,5 раза больше, чем год назад. Сегодня эта модель, которая дебютировала осенью, бьет рекорды, а среди бестселлеров рынка она занимает седьмое место. При этом ее доля в структуре продаж марки превышает 40%.