Nissan уводит из России автомобили Datsun («Ведомости»)

Nissan снимет с российского рынка автомобили под брендом Datsun, сообщила компания. Их производство завершится в декабре 2020 г. Вместо этого на рынок будут выведены новые модели, а также обновленные варианты уже представленных в российской линейке Nissan кроссоверов и внедорожников, сообщила компания.

Производство Datsun на других рынках не прекратится, указано в сообщении. Автомобили под этим брендом представлены также в Индии, Индонезии, Непале и Шри-Ланке.

Nissan объявил о возрождении бюджетной марки Datsun в 2012 г. Бренд предназначался для быстрорастущих рынков – Индии, Индонезии, России и Южной Африки. К 2016 г. Nissan планировал довести продажи автомобилей Datsun в России до 100 000 шт. в год. Предполагалось, что двумя моделями дело не ограничится, модельный ряд будет расширяться.

Продажи Datsun в России стартовали осенью 2014 г. Россиянам были доступны две модели – седан on-DO и хетчбэк mi-DO. Оба производит «АвтоВАЗ» на платформе Lada Kalinа (позднее Granta).

Особой популярности у россиян новая марка не сыскала. Рекорд продаж – 32 008 автомобилей – был достигнут в 2015 г. В прошлом году продажи выросли на 9% до 22 426 шт. Для сравнения: продажи Granta (Kalinа была снята с производства в 2018 г.) составили в прошлом году 135 831 автомобиль.

По сути, Datsun – это Lada Granta со своей оригинальной внешностью и интерьером. Однако за счет бренда Datsun был всегда дороже Granta в сопоставимом оснащении, говорит начальник отдела аналитики «Автостата» Андрей Топтун. Машины нашли своего потребителя, так как к японскому автопрому у нас традиционно больше доверия, чем к российскому, а в рекламе производитель всегда подчеркивал «японское качество». Но, после того как Granta претерпела фэйслифтинг и обзавелась фирменными икс-образными выштамповками на кузове, Datsun начал терять в продажах.

Тем не менее бренд вполне мог сохранять стабильные ежегодные продажи 20 000–25 000 шт. Сейчас же потенциальные покупатели автомобилей Datsun перейдут к автомобилям бренда Lada: это самый близкий по цене и качеству сегмент. По мнению Топтуна, в самом невыгодном положении сейчас оказались дилеры Nissan, линейка которого в России и так существенно сократилась. Дилеры Nissan, как правило, и торговали автомобилями Datsun и даже отстроили отдельные шоурумы под этот бренд.

Nissan в России сейчас представлен только кроссоверами – Terrano, Juke, Qashqai, X-Trail, Murano и суперкаром GT-R. За предыдущие несколько лет он вывел с рынка седаны Almera, Teana, Sentra и хетчбэк Tiida. Причем все, кроме Teana, производились на мощностях «АвтоВАЗа». Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.