Эксперт рассказал, какие автомобили самые ликвидные при перепродаже («Прайм»)

Наиболее ликвидны при последующей перепродаже автомобили, оснащенные комфортными для водителя и пассажиров опциями, например, кондиционером, а также АКПП – на это стоит обращать первоочередное внимание, рассказал агентству "Прайм" эксперт авторынка Игорь Моржаретто.

По его словам, выбирая автомобиль с целью его последующей выгодной перепродажи, не столь принципиально важна марка, тем более, большинство популярных моделей производятся в России. В каждом классе есть свои лидеры и аутсайдеры.

"Прежде всего, смотрите на цену, которая вам по карману. На втором месте комфорт – не нужно покупать машину в "голой" комплектации. Помимо того, что без элементарных удобств, например, кондиционера, ездить непросто, такие модели впоследствии пользуются меньшим спросом на вторичном рынке и уходят дешевле", – советует он.

Кроме того, в 70% случаев россияне выбирают подержанный автомобиль с АКПП, поэтому такой вариант комфортнее как настоящему, так и будущему владельцу.

По данным "Автостата", продажи легковых машин с пробегом в России в апреле просели на 47,8%. Однако, несмотря на спад рынка, в каждом классе есть свои лидеры по ликвидности на вторичном рынке – модели, максимально сохраняющие остаточную стоимость через три года после покупки.

Среди бюджетных автомобилей, реализуемых сейчас в России, это Renault Logan и его модификация Renault Sandero, Volkswagen Polo и Kia Rio.

В более высокой ценовой категории наибольшей популярностью на вторичном рынке пользуются седаны – Hyundai Elantra, Kia Optima и Toyota Camry. Достаточно выгодно покупать кроссоверы, причем любой ценовой категории. "Если мы говорим о бюджетниках, то это Renault Duster и Kia Creta, если брать класс выше, то Toyota RAV4 и Nissan Qashqai", – отмечает эксперт.

При перепродаже через три года все вышеупомянутые модели сохраняют 80-85% первоначальной стоимости, что весьма выгодно. Автомобили премиум-класса, как правило, падают в цене сильнее – до 70% от первоначальной стоимости. То же касается китайских автомобилей – за три года эксплуатации они теряют более трети от цены покупки.

"АВТОВАЗ" И ДРУГИЕ

Весьма популярна отечественная продукция от "АвтоВАЗа" – прежде всего, это Lada Vesta и Lada 4х4. А вот Lada Granta – неплохое, но очень бюджетное авто. Покупатели "вторички" берут его не очень охотно, и лишь при очень стесненных финансовых обстоятельствах, говорит Моржаретто.

Неплохим спросом пользуются универсалы, но изначально они востребованы у узкой категории автомобилистов – как правило, тех, кто постоянно перевозит много грузов.

А вот автомобили класса А мало популярны как на первичном, так и на вторичном рынке – считается, что они плохо переносят наши дороги и быстро изнашиваются.

"Например, не стоит покупать Daewoo Matiz – при том, что он сравнительно недорог и удобен для небольших городских поездок, данная модель не выпускается уже около 10 лет, и все экземпляры на вторичном рынке изрядно "уставшие", – сказал эксперт.