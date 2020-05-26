Каршеринг возвращается к работе в Москве («ТАСС»)

Сервисы каршеринга "Яндекс.Драйв", "Делимобиль", YouDrive возобновили работу в Москве с минимальным сроком аренды машин от пять дней. Об этом ТАСС сообщили в компаниях.

"Яндекс.Драйв" возобновил работу. Пользователи начали бронировать автомобили, как только аренда стала доступной", - сообщили в компании не уточнив иных подробностей.

В "Делимобиль" сообщили ТАСС, что с сегодняшнего дня каршеринг возобновил свою работу, но в новом непривычном формате. "Пользователи могут арендовать автомобиль на срок от пяти дней и только при наличии действующего длительно цифрового пропуска, фактически - рабочего. Несмотря на появившиеся условия для аренды и сохраняющийся городе режим самоизоляции, желающих воспользоваться услугой было немало и в первый день. Безусловно, многие наши пользователи уехали загород или продолжают работу из дома", - сообщили в компании.

При этом в пресс-службе пояснили, что результаты первой недели работы, когда пройдет полный цикл пятидневных аренд, будут для компании наиболее репрезентативными. "Спрос есть и мы ожидаем, что он будет нарастать по мере того, как предприятия и офисы будут возвращаться к работе", - добавили в компании.

В YouDrive пояснили ТАСС, что пока что арендовать машину могут только пользователи с долгосрочным пропуском, так как минимальный срок аренды составляет пять суток. "После каждой аренды машины снимаются с линии, чтобы провести полную дезинфекцию. Данные меры позволяют использовать автомобиль сервиса практически как личный транспорт. В нынешних реалиях такая форма аренды машин - необходимое условие для обеспечения безопасности пользователей. Надеемся, что в скором времени мы сможем вернуться к привычному режиму краткосрочной аренды", - сказали в компании.

Будет ли аренда дороже?

21 мая в "Яндекс.Драйв" сообщали, что машины категории "На каждый день", "На каждый день+" и грузовые можно будет взять на 5, 7 и 14 дней, а потом продлевать аренду, если необходимо. В тариф включена аренда машины от 5 600 рублей за пять дней, а километры оплачиваются дополнительно - от 11,5 рублей за км.

"Делимобиль" обновил ранее действующие суточные тарифы, теперь аренда машины на пять дней стоит 6 055 рублей (1 211 рублей в сутки), в стоимость включено 200 км, а дополнительный километраж будет стоить пользователю 6 рублей за км.

YouDrive также снизил стоимость суточного тарифа. Теперь, стоимость аренды на пять суток составляет 5 000 рублей, в тариф уже входят 100 км пробега в сутки, а каждый километр перепробега стоит 8 рублей за км.

О возобновлении работы в новом формате

21 мая стало известно, что компании каршеринга, предоставляющие услуги аренды автомобилей не менее чем на пять дней, смогут возобновить работу с 25 мая. Согласно документу, не подлежит приостановлению оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга) на срок не менее чем на пять календарных дней при соблюдении следующих условий: обеспечение проверки наличия у получателя услуги цифрового пропуска, буквенно-числового кода для передвижения по территории города Москвы; предоставление в ГИС ЕРНИС сведений в порядке и сроки, установленные Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы; передача автомобилей новому получателю услуги только после проведения дезинфекции автомобиля, в том числе внутренних частей автомобиля и внешних поверхностей автомобиля, с которыми контактируют получатели услуг.