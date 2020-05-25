«Укрепление рубля не поможет». Автомобили подорожают в две волны (Autonews.ru)

Полный уход с рынка нишевых моделей, повышение цен и падение продаж на 30% – автопроизводители и участники рынка раскрыли пессимистичные прогнозы. Что будет дорожать сильнее и когда, выяснил Autonews.ru.

Продажи на российском авторынке просядут минимум на 30%, а цены на новые машины по итогам года вырастут на 15–20%. Такой прогноз представили в беседе с Autonews.ru участники рынка и аналитики. Из-за сложной экономической ситуации в целом, пандемии, а также по причине падения цен на нефть восстановления отрасли можно ожидать не раньше 2022 года. Не поможет, по мнению экспертов, даже постепенно укрепляющийся курс рубля – слишком уж большие потери за последнее время понесли автопроизводители.

Главной причиной неизбежного подорожания автомобилей источники Autonews.ru в нескольких крупных автоконцернах назвали необходимость компенсировать резко возросшие расходы. По их словам, производители вынуждены повышать цены из-за падения курса рубля, удорожания импортных компонентов, а также из-за финансовых потерь, которые принесла пандемия и вынужденные простои продаж и производства.

«Если в начале года мы были уверены, что в России будет продано около 1,7 млн автомобилей по итогам года, то сейчас прогноз не более 1,2 млн – продажи упадут на 30%», – спрогнозировал один из компетентных источников.

Будет две волны индексации цен

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин с названными цифрами согласен. Главной причиной резкого сокращения спроса он назвал упавшую покупательскую способность населения. Не поможет ситуации даже возможное укрепление курса рубля в будущем, поскольку «укрепление рубля приводит к стабилизации потребительского настроя, но не провоцирует людей на новые покупки».

«Индексация цен на автомобили на 3-4% происходит каждый год вне зависимости от валютных колебаний и кризисных ситуаций, – рассказал Петрунин. – Она связана с инфляцией, выходом обновленных, более технически сложных и, соответственно, дорогих моделей и увеличением налоговой нагрузки на отрасль – например, вырос утилизационный сбор. Но в этом году цены на автомобили вырастут больше. На 3-4% за лето, а потом еще на 7-8% до конца года».

Такой скачок эксперт объяснил тем, что автопроизводители и дилеры два месяца фактически не работали и несли убытки, которые будут очень медленно компенсироваться в связи с падением авторынка и сокращением спроса.

«Рост цен по году зависит еще и от уровня стабилизации рубля, – отметил Петрунин. – Цены на локализованные бренды будут расти медленнее, на импортные – быстрее. Наиболее ощутимый рост цен коснется нишевых марок, у которых маленький объем продаж в России, таких как Cadillac или Jeep».

Подорожание на 10–20% в зависимости от сегмента

Соучредитель ГК «Мотор Ленд» (работает в Воронеже, Белгороде, Санкт-Петербурге) Евгений Катюшкин считает, что средний рост цен на автомобили в течение года составит 10–12%. Главной причиной постепенного удорожания, по его мнению, станет курс национальной валюты, поскольку увеличение стоимости импортных запчастей напрямую влияет на конечную стоимость автомобиля.

«Дорожать больше всего будут автомобили массового сегмента: к концу года цены вырастут на 10–20%. Дело в том, что у бюджетных моделей низкая доходность с кузова и большая зависимость от иностранных комплектующих, – отметил Катюшкин. – Автомобили премиальных брендов подорожают меньше – примерно на 10% к концу года. Рост цен в летний период не предвидится. Думаю, что у производителей, напротив, появятся расширенные предложения с гибкой ценой на покупку. А вот осенью можно ожидать рост цен. В начале следующего года мы увидим традиционные скидки на автомобили уходящего года».

По оценке эксперта, медленнее всего будут дорожать автомобили брендов, которые имеют большую локализацию производства в России. При этом он не исключает риск повторения сценария 2014 года, когда некоторые производители приняли решение об уходе с рынка.

«В первую очередь это коснется тех брендов, у которых нет производств на территории России. В этом сегменте рост цен прогнозируется от 3 до 9% в зависимости от бренда и модели. Но будут дорожать и высоколокализованные модели, даже несмотря на господдержку, например Lada. Но не так сильно и быстро, как это ожидается по другим маркам».

Основным рецептом сохранения бизнеса в таких условиях станет сокращение издержек компаний и объемов производства автомобилей, уверен участник рынка. Для потребителей это означает уход нишевых моделей и повышение цен. На рынке также может увеличиться количество производителей, предлагающих аренду автомобилей.

«Мы ожидаем, что производители будут предлагать более широкий спектр продуктов для стимулирования спроса – такие, как скидки или специальные предложения. Однако эти предложения тоже напрямую зависят от укрепления рубля. Конечные скидки будут зависеть от массовости бренда и накопления автомобилей на площадках дистрибьюторов», – заключил Катюшкин.

В компании «Рольф» заявили, что автомобили неизбежно будут постепенно дорожать во всех сегментах. «В остальном – вопрос скорее к импортерам, насколько велик у них запас прочности», – добавил представитель дилера.

Подорожание будет ниже, чем в Европе

Аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов напомнил, что курс рубля в России с начала года упал более чем на 20%. Он уверен: нет никаких оснований полагать, что это падение будет отыграно в ближайшее время.

«Рост цен на автомобили, вне зависимости от уровня их локализации и ценового сегмента, можно считать неизбежным, – предположил Антонов. – При этом локальный фактор, а именно «слабый рубль», я бы назвал второстепенным. Продажи рухнули во всем мире, и для устранения рисков банкротства производителям в любом случае придется компенсировать недополученную прибыль за счет роста цен на свою продукцию в глобальных масштабах, за той только разницей, что этот рост будет варьироваться от рынка к рынку».

По оценке аналитика, Россия окажется в числе стран, где цены будут расти медленнее. «Но при этом для россиян эти изменения покажутся куда более значительным, чем, например, для жителей Германии или Великобритании. Европеец, увидев, что желаемый автомобиль подорожал, скажем, на 1,5 тыс. евро, поторгуется, откажется от опций, но сделку совершит. Для россиянина рост на эквивалентную сумму в рублях, скорее всего, приведет к отказу от покупки».

Быстрее всех, по его прогнозу, будут дорожать автомобили бюджетного класса. Аналитик объясняет это тем, что цены в этом сегменте из-за высокой конкуренции сдерживались слишком долго.

«Если говорить про среднеценовой сегмент, то выглядит он достаточно высококонкурентным, большинство брендов, включая таких гигантов, как Toyota, VAG, PSA, Альянс Renault–Nissan, АвтоВАЗ и Kia Hyundai, в этом году обновили наиболее востребованные в России модели в ценовом диапазоне 1,5–2,5 млн рублей. Отступать до конца года некуда, поэтому битва за конкурента продолжится и будет затормаживать рост цен. Однако к концу года модели в этом сегменте подорожают как минимум на 13-14%».

В свою очередь партнер консалтинговой компании Ernst & Young, руководитель группы по оказанию услуг предприятиям автомобильной отрасли в СНГ Андрей Томышев главным отличием текущего кризиса от предыдущих назвал его глобальный характер. Усложняет возможность делать прогнозы и неопределенная продолжительность мер по самоизоляции.

«В зависимости от сценария карантин в России может продолжаться до середины лета – конца 2020 года, снижение продаж автомобилей по году при этом может быть от 40% до 70%, – спрогнозировал Томышев в беседе с Autonews.ru. – Дальнейшая динамика будет зависеть от перспектив восстановления цен на нефть – определяющего фактора для обменного курса рубля и реальных располагаемых доходов населения в России».

По оценкам аналитика, при средней цене марки Brent $40 за баррель в 2020 году и наиболее вероятном восстановлении со сдержанными темпами до $57 за баррель к 2025 году, рецессия в экономике и падение авторынка продолжатся и в 2021 году. Восстановление начнется только в 2022 году. При средних ценах на нефть $30 за баррель в 2020 году и восстановлении до $35-40 к 2022 году рынок может падать до 2022 года включительно.