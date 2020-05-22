В июле остановка: куда девать продукцию российских автозаводов («Известия»)

Российский автопром оживает после вспышки пандемии. То здесь, то там на заводах запускаются конвейеры. Но надолго ли, учитывая, что спрос низкий, а многие автосалоны всё еще закрыты? Эксперты предупреждают о катастрофическом падении рынка, а некоторые предприятия начали сокращать сотрудников. Кто купит автомобили, сходящие с конвейеров, – разбирались «Известия».

Автозаводы не только вернулись к работе, но и освоили производство новых моделей и версий существующих. Skoda наладила выпуск полноприводного Karoq, Lada – кроссовера Xray в самой богатой комплектации Instinct c системой «Яндекс. Авто». Калининградский «Автотор» начал делать Kia Seltos по полному циклу и освоил новый BMW X6. VW готовит новый Polo, превратившийся в лифтбэк, Renault – рестайлинговый Kaptur.

Работают вполсилы

Между тем многие заводы работают не в полную силу. «Автотор» заявил, что выпустит в этом году на 40% автомобилей меньше. «Автоваз», запустивший конвейеры одним из первых, ушел на «каникулы» за два дня до майских праздников, а вернулся к работе только 18 мая. Московское предприятие Renault стартовало только с одной сменой и вполовину сниженной скоростью конвейера.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге отчитывается о режиме работы на 3–4 дня вперед. Так, с 18 по 22 мая предприятие работает в две смены вместо трех и ежедневно собирает по 700 автомобилей вместо 900. Предприятие Nissan возобновило сборку всех трех своих моделей в двухсменном режиме, однако в представительстве компании не знают, надолго ли – всё зависит от спроса и наличия комплектующих.

Дефицита нет

Разорванные цепочки поставок – еще одна проблема, вызванная пандемией, и она существует до сих пор. Например, Subaru только 11 мая смогла запустить производственные мощности в Японии и США. Американский завод Mercedes-Benz в Алабаме снова остановился на неопределенный срок – виной тому стали массовые ограничения на мексиканских предприятиях, занимающихся производством комплектующих.

Большинство представителей российских и иностранных брендов, опрошенных «Известиями», особо отметили, что в настоящее время не испытывают проблем с поставкой иностранных комплектующих на свои заводы.

В Группе ГАЗ отдельно подчеркивают, что от работы ее предприятий зависит судьба 3,7 тыс. российских компаний, поставляющих компоненты и материалы. Большинство из поставщиков – сравнительно небольшие фирмы. Чтобы не допустить цепочки их банкротств, Группа ГАЗ вынуждена была возобновить работы по тем немногим заказам, которые были.

Заразительный энтузиазм

Возобновляя производство, автозаводы рискуют спровоцировать новый рост заболеваний COVID-19 и потому принимают серьезные противовирусные меры: помещения тщательно дезинфицируют, работников обеспечивают масками и перчатками, несколько раз в день измеряют им температуру. Особое внимание уделено соблюдению социальной дистанции.

Сразу наладить безопасную работу на предприятиях удалось не всем – в первый день работы ГАЗа на проходных образовались очереди из-за дополнительного медицинского контроля. Автопроизводитель оперативно решил проблему, но получил штраф.

Автопроизводители считают, что благодаря принятым мерам удается вовремя выявлять заболевших и предотвращать заражения других работников. Например, в ходе ежедневного тестирования на УАЗе было выявлено пять человек, у которых заболевание протекало бессимптомно. Их отправили домой, а цех, где они работали, дополнительно продезинфицировали.

На «АвтоВАЗе» выявлено 11 инфицированных, сообщает профсоюзная организация. Представитель компании отметил, что для 35-тысячного коллектива это «мизер», а все заражения произошли вне предприятия.

Куда поедут автомобили

Несмотря на все сложности и опасности рестарта автомобильного производства в России, многие шоурумы по-прежнему закрыты – например, в Москве и области. Продавать машины разрешили только в ряде регионов. Столичные дилеры и автопроизводители начали активно осваивать онлайн-формат, однако процент таких продаж мал и игроки рынка признают, что он не заменит традиционного автосалона.

«Чтобы спасти отрасль, надо открыть дилерские салоны как можно скорее. Без этого заводы будут производить автомобили себе на склады. В среднем они могут обеспечить трехнедельные запас готово продукции. Проработают июнь, а в июле опять встанут», – заявил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Все опрошенные «Известиями» эксперты и игроки рынка настаивают на скорейшем открытии автосалонов. Но даже если шоурумы начнут работать в июне, спрос на автомобили будет низким.

«Если завтра в стране будет снят карантин, то заказы на автомобили быстро не вырастут – в стране выросла безработица, покупательная способность населения упала и многим не до покупки машин», – считает промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов.

Доцент кафедры экономической безопасности Факультета национальной безопасности Института права и национальной безопасности (ИПиНБ) РАНХиГС Павел Грибов отметил, что летом в России традиционно происходит спад продаж автомобилей и некоторое оживление, возможно, будет осенью.

Шире плечо

Государство уже объявило о мерах по поддержке отрасли – президент Владимир Путин пообещал «подставить плечо производителям». Среди указанных мер – опережающие раньше намеченных сроков госзакупки и выделение дополнительных субсидий в 10,5 млрд рублей на поддержку льготных кредитных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Кроме того, в правительстве выделят средства и на поддержку лизинга.

Эксперты считают, что этих мер может оказаться недостаточно, чтобы поддержать необходимый уровень рынка.

«Чтобы сохранить рынок на уровне 1 млн машин в этом году, объем поддержки должен быть не менее 60 млрд рублей, сейчас эти цифры в три раза меньше. К концу года мы получим рынок 650–800 тыс. машин в зависимости от того, когда откроются дилеры. Падение катастрофическое, больше чем вполовину», – пояснил «Известиям» Сергей Бургазлиев. По его словам, объемы госпрограмм также небольшие: 5–6% от рынка по грузовиками и 2–2,5% по легковым автомобилям.

Льготные программы уже не столь актуальны, считает Бургазлиев – необходимо расширять ценовой коридор для попадающих в них автомобилей, а также сделать более либеральными критерии одобрения потребителя и предусмотреть скидку на каско. Для дилерских предприятий не помешали бы госгарантии по кредитами. Кроме того эксперт указал на проблему с несовпадением кодов ОКВЭД, из-за которых часть дилеров не может воспользоваться налоговыми льготами.

«Показателен опыт Китая: там выделили прямые субсидии физлицам на покупку новых автомобилей в размере до $1,5 тыс., но даже это по состоянию на май не привело к выходу на докризисный уровень», – рассказал «Известиям» президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. Принимаемые в России меры по поддержке автопрома он назвал каплей в море.

Очередь на увольнение

Если ограничения продолжатся и рынок не начнет восстанавливаться, заводам придется вводить более жесткие меры, считает руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров. По его словам, автопроизводители могут перейти на неполную рабочую неделю, начать сокращение штата или вовсе временно приостановить производство. При этом Захаров подчеркнул, что даже в сложных условиях не идет речи об уходе с российского рынка какой-нибудь компании.

Nissan уже заявил о намерении сократить четверть сотрудников. Калужский завод VW предложил щедрую компенсацию за увольнение по соглашению сторон – 6 окладов до 15 мая и 5 окладов в течение следующей недели. Предложение оказалось настолько привлекательным, что в одном подразделении оказалось больше желающих уволиться, чем требовалось. О возобновлении «социальных программ» заявили на «АвтоВАЗе», сообщают «Новости Тольятти».

«Сокращение – это крайняя мера. Чтобы минимизировать убытки и оптимизировать производство, у предприятий есть другие варианты: ввести четырехдневную рабочую неделю либо оформлять каждую пятницу простой с оплатой 2/3 оклада. Для работодателя выгоднее первый вариант, для сотрудников – второй. Пролоббировать второй вариант способны организованные профсоюзы. Это полузабытый способ урегулирования отношений между работником и руководством, ныне формальный на большинстве предприятий», – рассказала управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.