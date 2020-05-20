Эксперты: новые ограничения на ввоз праворульных машин не окажут влияния на авторынок РФ («ТАСС»)

Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года (ГОСТ техрегламента Таможенного союза, принятый ЕЭК), не окажут существенного влияния на российский авторынок. Исключением может стать Дальний Восток и Западная Сибирь, где распространен такой транспорт. В целом праворульные автомобили постепенно уйдут с рынка РФ, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

Согласно новым правилам, под запрет на ввоз с 1 июля попал транспорт категорий М2 и М3 - пассажирские автобусы, микроавтобусы, строительная спецтехника и другие. Что касается легковых автомобилей, то усложняется процедура их растаможки: пошлины будут зависеть от возраста и экологического класса праворульного автомобиля. Также владельцу такого авто будет необходимо получить технический сертификат, подтверждающий соответствие конструкции машины требованиям безопасности.

По данным аналитического агентства "Автостат", на начало 2020 года в России насчитывалось 4 млн праворульных автомобилей, что составляет 7,6% от всего автопарка страны. Больше всего праворульных машин числится в легковом сегменте - 3 млн шт. (доля от общего количества также 7,6%). Следом идут LCV - 508 тыс. шт., доля - 12,2%, грузовики - 124 тыс. шт., доля - 3,3% и автобусы - 3 тыс. шт, доля - 0,6%.

"В первую очередь все эти автомобили сосредоточены на Дальнем Востоке и Западной Сибири - там, думаю, народ будет не очень доволен (из-за новых ограничений - прим. ТАСС). В Европейской части не очень много этих машин", - пояснил ТАСС исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.

По словам аналитика "ВТБ Капитала" Владимира Беспалова, новые ограничения по ввозу праворульных автомобилей существенно не повлияют на авторынок РФ из-за их малой доли в автопарке страны. Он, как и Удалов, подчеркнул, что в основном в Россию ввозили старые праворульные машины. Именно на них и направлены ограничения. "В определенной мере эти ограничения даже могут способствовать тому, что будет происходить замена техники на более новую, что в определенной степени может положительно сказаться на новых продажах", - отметил он, уточнив, что ситуация на российском авторынке из-за кризиса сейчас крайне непростая.

"Ввоз именно старой техники постепенно стал очень невыгоден. Если в принципе не будет запрета на эксплуатацию праворульной техники, то она постепенно из парка "вымоется"... На мой взгляд, уже сейчас ввоз праворульных машин очень небольшой", - пояснил Удалов.