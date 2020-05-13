В июне автомобиль можно будет взять в аренду («Российская газета»)

С июня в России начнет действовать новая программа поддержки спроса на автотехнику "Доступная аренда". К этому времени специалисты Минпромторга России должны прийти к консенсусу, как будет работать сам механизм аренды и формироваться ее ставка. Программу планируется реализовывать на основе банков и лизинговых компаний, до конца года на эти цели выделяется 2,5 миллиарда рублей.

Почему программа аренды авто появляется именно сейчас и как она связана с эпидемией? Идея зрела последние несколько лет, коронавирус лишь ускорил ее воплощение в жизнь. Начнем с того, что у большинства автовладельцев машина 90 процентов времени стоит. А страховку, транспортный налог, кредит за нее надо оплачивать. При пробеге менее 5 тысяч километров в год автомобиль вообще приносит владельцу одни убытки. Таким владельцам гораздо выгоднее взять машину в аренду тогда, когда она действительно необходима. Тем более, что коронавирус заставляет более скрупулезно считать деньги.

Другая причина, или даже скорее тренд - нежелание связываться с собственностью. Именно этим объясняется растущая как на дрожжах популярность каршеринга (по сути та же аренда, только краткосрочная и с кучей проблем). Да, сейчас эта услуга прикрыта, но после снятия всех ограничений каршеринговый бум возобновится. "Миллениалы" предпочитают путешествовать по миру, в поисках более выгодной работы могут сменить город и даже страну, поэтому не торопятся обрастать квартирами, машинами, дачами - дорогая собственность их только тяготит. А, как говорится, "ехать надо".

"Программа "Доступная аренда" будет особенно актуальна в контексте двух тенденций, - рассказал заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов. - Первая заключается в том, что значительная часть молодежи сегодня покупать автомобили не хочет, но хочет ими пользоваться. Вторая - малому и среднему бизнесу в этом году особенно тяжело, возможно, даже хуже всех. Поэтому сейчас необходимо предложить МСБ необременительный вариант получения машины в пользование".

Один из вариантов реализации программы, сообщил чиновник, - это создание в каждом регионе на базе крупной лизинговой компании или банка такого парка машин, который удовлетворит любой запрос клиента. "Человек или юрлицо сможет брать автомобиль в пользование на тот срок, какой ему необходим. Трудно предположить, как будет восстанавливаться бизнес, поэтому в нынешней ситуации важно предусмотреть гибкие сроки и адекватные ставки аренды, - считает замминистра. - Мы планируем субсидировать пилотные проекты в регионах, чтобы программа была развернута по всей стране".

Мировой автопром уже несколько лет предлагает клиентам в пользование автомобили по подписке с ежемесячной абонентской платой. В Европе она начинается примерно от 400 евро.

Плюсов тут море. Арендный автомобиль можно регулярно (раз в два года) менять на новый. Внеся абонентскую плату, дальше не несешь никаких затрат, кроме заправки, мойки и, возможно, штрафов. Регулярное техобслуживание, страховку и транспортный налог (или налог на имущество), смену резины, необходимый ремонт (если только вы не попали в ДТП в состоянии алкогольного опьянения) оплачивает компания-владелец авто. На нем же - организация доставки машины в сервис и ее возвращение клиенту.

Если человек пользуется машиной каждый день в течение длительного времени и, стало быть, использует все упомянутые "бонусы", цена 400 евро в месяц уже не кажется запредельной, тем более европейцам с их доходами. Ведь если откладывать такую сумму с каждой получки, на приличное авто можно накопить лишь лет через пять. А тут "ласточка" сразу твоя.

И вот тут самое время упомянуть о минусах аренды. На самом деле автомобиль мечты твоим никогда не станет. То есть, в итоге у человека не будет ни проблем, но и не денег, ни автомобиля. Вероятнее всего, у машины будет ограничение по пробегу (многие с таким сталкивались, взяв "тачку" на прокат в другом городе или стране), а лишние километры будут оплачиваться уже по более ощутимой ставке. У некоторых брендов может быть запрет на въезд авто в определенные страны, даже соседние.

Эксперты всероссийского автомобильного портала Drom.ru провели калькуляцию годовой стоимости владения и аренды одной и той же иномарки, чтобы выяснить, что привлекательнее. Как и следовало ожидать, таким владельцам гораздо удобнее взять машину в аренду тогда, когда она действительно необходима.

Таким образом, в каждом варианте пользования автомобилем есть свои плюсы и минусы. Радует то, что число этих вариантов растет. Ведь раньше было как? Или у тебя есть автомобиль, или нет. А сейчас авто можно купить, взять в лизинг, в долгосрочный лизинг с обратным выкупом, на прокат, в аренду с поминутной оплатой (каршеринг), и вот теперь это будет возможным - с ежемесячной абонентской платой.

Впрочем, такие услуги в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже обкатывались с прошлого лета и до введения ограничений из-за пандемии этой весной. Но по частной инициативе двух брендов и, соответственно, без использования государственных средств. Ставка аренды за компактный кроссовер стартовала от 30 тысяч рублей, за минивэн - от 50 тысяч. По словам представителей брендов, дело продвигалось с выгодой и для пользователя, и для производителя и дилера. Два последних юрлица и брали на себя все риски, связанные с арендой.

По будущей же программе у производителя никаких рисков не будет, их возьмут на себя банки или лизинговые компании. Такая схема позволит автопроизводителям быстрее провести сделку. Банк оплачивает автомобиль и передает его клиенту, который рассчитывается с ним за аренду. При этом право собственности на транспортное средство не переходит клиенту, что снижает риски.

"Для банков это интересный бизнес, для автопроизводителей - дополнительный канал продаж, - сообщил "РГ" руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК "АвтоСпецЦентр" Александр Захаров, - Перспективна сегодня и аренда коммерческих автомобилей. Частным компаниям, как правило, невыгодно держать собственный автопарк, поэтому они берут автомобили в аренду под конкретные задачи бизнеса. Кстати, такой же схемой сегодня пользуются муниципальные и государственные органы, поэтому спрос на аренду коммерческих автомобилей в ближайшем будущем будет достаточно высоким".