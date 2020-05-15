Все колесом: автодилеры открывают салоны для посетителей («Известия»)

В регионах после ослабления карантинных мер начали работать автосалоны. Торговать машинами офлайн уже разрешили власти более 20 субъектов, сообщили «Известиям» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Но значительная часть авторынка приходится на Москву и Московскую область, где доступ в шоурумы по-прежнему закрыт. В мае падение продаж составит 30–40%, а потери дилеров будут сопоставимы с апрельскими, которые оцениваются в 200 млрд рублей.

Торговать машинами в автосалонах уже разрешили власти Татарстана, Башкирии, Удмуртии, а также Амурской, Владимирской, Ленинградской, Кировской, Калужской, Тверской, Рязанской, Новосибирской областей и некоторых других регионов – всего 23 субъекта, сообщили «Известиям» в РОАД.

По словам главы ассоциации Олега Мосеева, сейчас дилеры ведут переговоры об открытии салонов для посетителей с властями Москвы и Московской области, на которые приходится около трети общего объема продаж машин в стране. По его словам, авторитейл готов соблюдать все предосторожности, связанные с эпидемиологической обстановкой.

– В салонах нетрудно обеспечить социальную дистанцию, масочный режим, санобработку и прочие меры для борьбы с коронавирусом. Дилерам это сделать гораздо проще, чем продуктовым магазинам, – добавил он.

В Подмосковье, согласно действующим распоряжениям губернатора, пока разрешено только ремонтировать машины транспортных предприятий и служб, «обеспечивающих жизнедеятельность области», сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства инвестиций региона. С 18 мая планируется возобновить техобслуживание автомобилей всех организаций и физлиц. Открытие же автосалонов будет зависеть от эпидемиологической обстановки, добавили там.

«Известия» также направили запрос в пресс-службу мэра и правительства Москвы. Ранее сообщалось, что в столице автодилеры с 12 мая могут только ремонтировать машины и продавать запчасти.

Ранее президент Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней (с 12 мая) и поэтапном восстановлении деятельности всех сфер бизнеса. Какие ограничения для предпринимателей сохранить, а какие нет – решат региональные власти. В частности, в Москве заработали стройки и промышленные предприятия. Режим нерабочих дней для борьбы с распространением коронавирусной инфекции был объявлен с 28 марта. С этой даты деятельность авторитейла, как и почти всей торговли (за исключением продуктов и товаров первой необходимости), была приостановлена. Отдельные регионы разрешали лишь проводить сервисные работы и продавать запчасти.

В результате в апреле продажи новых легковых и легких коммерческих авто в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, обрушились на 72,4%. По всей стране было продано всего 38,9 тыс. машин против 141 тыс. в апреле 2019-го. Реальный спад был больше – около 80%, поскольку в апрельскую статистику попали и автомобили, реализованные в конце марта, утверждает Олег Мосеев. По итогам года в РОАД ждут падения продаж примерно до 1 млн новых легковых автомобилей. Похожий прогноз ранее давали аналитики PwC: снижение на 30%, до 1,14 млн легковушек, писали «Известия».

В группе «Рольф» сказали, что в регионах присутствия (Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург) шоурумы закрыты и дилер развивает онлайн-продажи.

– Это полноценные сделки: клиент может приобрести автомобиль, допоборудование, воспользоваться кредитом, автострахованием и другими услугами, – отметил представитель дилера.

В компании говорят, что клиенты постепенно привыкают к такому формату, и спрос на услугу растет, но цифр не приводят. При этом признают, что онлайн может быть лишь временной заменой полноценной работе – отрасль в таком формате долго не продержится.

Гендиректор АвтоСпецЦентра (АСЦ) Денис Петрунин назвал продажи дилера через Сеть чисто символическими. По его словам, они не превышают 5% от общего объема. Причем это в основном премиальные бренды, сказал он «Известиям».

Дилерские центры Fresh Auto за апрель продали онлайн 926 автомобилей с пробегом и 94 новых, рассказал «Известиям» гендиректор компании Денис Мигаль. Он считает такие результаты хорошими, продажи идут по всем брендам – от премиальных до бюджетных. В «Ключавто» (крупнейший дилер юга России) сообщили, что в регионах, где продажи в салонах уже разрешены – например, в Адыгее, – есть спрос на автомобили (цифры не приводят). В пресс-службе дилера уточнили, что лидерами продаж в период ограничительных мер стали Hyundai, Kia, Toyota, Renault и Nissan.

Олег Мосеев сказал, что в целом только за апрель отрасль потеряла около 200 млрд рублей выручки, и майский результат будет сопоставим с этими цифрами. В АСЦ, «Рольфе», Fresh Auto не ждут быстрого восстановления спроса на машины. Однако во всех дилерских группах, в том числе в «Ключавто», заявили, что пока у них нет планов по сокращению сети. Денис Мигаль добавил, что в период карантина в компании уже оптимизировали «всё, что должны были», – в частности, отказались от сотрудничества с некоторыми брендами.

Поддержка с носа

В этом году в стране действуют меры стимулирования спроса на новые машины – льготные кредитные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» и аналогичные для предпринимателей («Свое дело», «Русский тягач»). Объем госсубсидий на 2020 год для льготного кредитования составляет 10,5 млрд рублей, на поддержку лизинга из казны потратят еще 2 млрд рублей. Ранее в Минпромторге заявляли, что в мае условия по льготным кредитам для физлиц могут быть расширены: с 1 млн до 1,5 млн рублей вырастет максимальная стоимость машины, а программой «Семейный автомобиль» смогут воспользоваться семьи с одним ребенком (сейчас детей должно быть хотя бы двое).

Заработают ли новые параметры программ в указанные сроки, в ведомстве на момент публикации не уточнили.

Кроме того, по итогам апрельского совещания у президента правительству поручалось выделить дополнительно 15,5 млрд рублей на указанные выше программы, в том числе 2,5 млрд на программу долгосрочной аренды авто (заработает с 1 июня). Все они вместе, включая ускоренные госзакупки машин, по оценкам Минпромторга, должны позволить дополнительно выпустить и продать в этом году более 220 тыс. автомобилей.

В «Рольфе» отметили, что наиболее действенные механизмы – это льготные кредиты.

– Они работают. Но максимальную стоимость автомобилей, которые под них подпадают, нужно расширять – хотя бы до 1,8–2 млн рублей. Планка в 1 млн отсекает большую часть иномарок и распространяется в основном только на Lada, – сказал представитель дилера.

В АСЦ также отметили низкую эффективность госпрограмм при нынешних ценовых параметрах. Под них подпадает очень ограниченное количество моделей, имеющихся в портфеле брендов дилера, сказал Денис Петрунин.

Олег Мосеев также обратил внимание на то, что не все дилеры сегодня могут воспользоваться налоговыми льготами – компаниям отказывают из-за несовпадения кодов ОКВЭД с указанными в постановлении правительства о наиболее пострадавших отраслях («Известия» писали об этой проблеме у транспортных компаний).

Значительное влияние на авторынок окажет возобновление полноценной работы дилеров в московском регионе, где спрос на новые автомобили будет восстанавливаться быстрее, чем в регионах, отметил аналитик по транспорту «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. В мае, по его оценкам, падение продаж новых машин уже не будет таким драматичным, как в апреле, и составит 30–40%. В июне до регионов будут доведены средства для госзакупок транспорта (в том числе машин скорой помощи), что также поддержит дилеров, добавил он.