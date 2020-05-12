Российские автодилеры пережили «черный апрель» («Ведомости»)

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала данные о рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за апрель 2020 г. Продажи упали почти на 73% до 38 922 машин. В марте 2020 г. продажи выросли на 4% год к году после падения в феврале на 2,2%. За январь – март 2020 г. рынок упал на 19,1%.

Российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим падением розничных продаж за месяц за всю историю статистических данных, собираемых АЕБ, отметил председатель комитета автопроизводителей ассоциации Томас Штэрцель. После исключительно высокого уровня продаж в марте в апреле из-за мер по борьбе с коронавирусом дилеры вынужденно приостановили или сильно ограничили работу.

Деятельность авторитейла практически парализована с 28 марта после введения первой «выходной недели», напоминает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. РОАД направила обращения президенту и правительству о необходимости мер поддержки из-за вынужденного простоя предприятий. Сейчас поддержано одно из предложений, отмечает Мосеев: автомобильная отрасль включена в перечень наиболее пострадавших от коронавируса.

«Черный апрель», по мнению Штэрцеля, нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе скажется и на их устойчивости. Необходимо пробовать новые креативные форматы коммуникации и продаж, советует Штэрцель. Дилеры готовятся к перезапуску, отмечает он, но существенного роста продаж в мае ждать не следует.

В апреле бизнес московских автодилеров просел на 85%, остальное обеспечили онлайн-продажи (5%) и финансовые услуги (10%), а также выдачи автомобилей, выкупленных в марте, но идущих в зачет апреля, пояснил гендиректор ГК «Автоспеццентр» Денис Петрунин. Статистика АЕБ показала несколько лучший результат, добавляет он: она отражает динамику по всей России, а в некоторых регионах дилерские центры продолжали работать.

С 12 апреля автодилерам Москвы и Московской области разрешено открыть сервисные станции, но продавать офлайн нельзя.

Далее на рынке ожидается затяжной спад продаж, по итогам 2020 г. рынок новых автомобилей сократится на 50%, прогнозирует Петрунин. Дилеры ищут новые каналы продаж: в апреле «Автоспеццентр» запустил онлайн-продажи автомобилей. Но результат символический, говорит Петрунин: около 5% от нормального уровня продаж.

Спад продаж, к сожалению, сохранится в ближайшие месяцы, но масштаб падения будет уменьшаться с постепенным выходом страны из режима самоизоляции, прогнозирует аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Падение за год, по его оценке, составит около 20%: ситуация в стране пока неопределенная, люди не готовы тратить много на товары длительного пользования, например на автомобили.

Улучшению динамики рынка будет способствовать господдержка, отмечает Беспалов. Правительство до 22 мая выделит 20,5 млрд руб. из федерального бюджета для поддержания спроса на продукцию российского автопрома. На финансирование программ льготного автокредитования поручено выделить 7 млрд руб.